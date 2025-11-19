International : les casinos, entre crise et rebond

Mais tout n’est pas perdu pour le jeu « in situ » !



Car, les joueurs qu’on le veuille ou non, suivent les traces de ces héros de la littérature mondiale comme « Le joueur » de Dostoïevski ou « Portrait de la vie d’une femme » de S. Zweig tandis que résonnent dans les oreilles des connaisseurs le bruit sec, ininterrompu et obsédant des … dominos dans les arrières boutiques de Macao, tel que Joseph Kessel l’a décrit.



Capitale du jeu, Macao où les chinois privés de jeu chez eux peuvent se déverser, revendique d’ailleurs ce pan de son histoire et se pose volontiers en pionnière indétrônable de cette pratique de loisirs qui compte une petite partie d’addicts, très professionnelle, prête à toutes les dépenses, et une autre partie largement supérieure d’amateurs, souhaitant se distraire, en jouant aux bandits manchots, gagnant et perdant quelques euros.



Quant au Japon, un des seuls pays d’Asie de l’Est à ne pas encore avoir de casinos, bien qu’une loi de 2018 les autorise, va ouvrir sur l’ île artificielle proche de Osaka ayant accueilli l’exposition universelle un complexe de loisirs gigantesque de 8 milliards d’euros prêt à créer 15 000 emplois.



Il accueillera également un musée, des salles de conférence, des hôtels, des centres commerciaux… et quelque 20 millions de visiteurs dont une majorité de joueurs chinois. Car les Japonais n’ont le droit qu’à trois visites par semaine et pas plus de 10 par mois. Mais dans les faits, le « business plan » prévoit que 80% des recettes proviendront du casino.



Ailleurs, en Asie, Singapour joue aussi à fond cette carte depuis qu’elle autorise le jeu. Nul n’aura échappé à l’image désormais iconique du Marina Bay sands construit par le milliardaire américain Sheldon Adelson (à qui l’on doit entre autre le Venetian de Macao et Las Vegas) qu’il a inauguré en 2010, en précisant bien que « si les Européens viennent, on les accueillera, mais notre marché c’est la Chine ».



Et, malgré les années de pandémie, il faut reconnaitre que les 2500 chambres affichent souvent complet. A tel point qu’une extension de 1000 suites est prévue ainsi qu’une autre de 2000 m2 pour les jeux et une salle de spectacles de 15 000 places. Tandis que le C.A de la totalité du groupe atteint 1.44 milliards USD dont 1.07 pour les seuls casinos, le groupe américain a donc de quoi rivaliser avec le Resort World Sentosa également en phase d’agrandissement.



Aux Philippines, même constat : le gouvernement a donné son feu vert à la construction de deux nouveaux resorts intégrés avec casinos. Sont concernés Manille et Cebu avec un volume d’investissements de 6 milliards de dollars sur les 5 prochaines années.



Tandis que le Vietnam doté d’ores et déjà de quelques casinos le long de la mer de Chine, souhaite transformer l’île de Phu Quoc au sud du pays en un paradis pour les amateurs. Un premier casino y est déjà opérationnel, à « titre d’essai et pour cinq ans. Les locaux pourraient en obtenir l’accés.



En revanche, la Thaïlande a donné un coup de freins à ses projets. Le 8 juillet 2025, le gouvernement a annoncé le retrait de son entreprise de légalisation des casinos. Une situation politique et économique instable ainsi qu’une opposition de l’opinion publique seraient à l’origine de ce qui est plutôt un report.