TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo Futuroscopie  
Recherche avancée

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]

Le décryptage de Josette Sicsic (Futuroscopie)


Parmi les nombreuses façons de pressentir l’avenir, à défaut de le prévoir, le vocabulaire est éloquent. Surtout celui basé sur des néologismes inventés soit pas des médias, soit par des touristes, soit par des professionnels et des réseaux sociaux. Souvent hybrides, composés de français, de latin, de grec, mais surtout d’anglais, ces termes ne connaissant pas tous la même fortune. Beaucoup sont éphémères. Mais, ceux qui colonisent le vocabulaire durablement démontrent leur pertinence. Décryptage.


Rédigé par le Jeudi 8 Janvier 2026

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? - Depositphotos.com Auteur artursz
Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? - Depositphotos.com Auteur artursz
TAP Air Portugal
Parmi les champions du genre, le terme de « cocooning » a fait fureur. Il est d’autant plus exemplaire que, depuis sa création, par le cabinet de prospective de Faith Popcorn (le brain reserve) dans les années quatre-vingt-dix, il est compris par toutes les générations et a l’art de ne pas se démoder.

Il se démode d’autant moins que durant les confinements liés au Covid, on a évoqué un « néo cocooning ». Lequel représente une tendance tout à fait vérifiée à se replier sur son domicile qui par la même occasion devient multi fonctions : travail, divertissement, sport…

Autre grand succès, le terme de « surtourisme » ou « hypertourisme » désignant les impacts négatifs du tourisme sur les territoires et sites touristiques. Repris à l’unisson souvent exagérément, ce terme a eu beau avoir un contraire : « le sous tourisme », celui-ci n’a pas accédé à la notoriété. Et pourtant, le « sous tourisme » existe bel et bien et est définitivement plus répandu que le « surtourisme ».

Mais, il est moins surprenant, donc moins utilisé par les médias en quête de spectaculaire.


Slow Tourisme, glamping... et staycation !

Immense succès aussi pour le « slow tourisme » né en Italie à partir du mouvement « slow food » qui dès les années quatre-vingt pérennisait une tendance à vouloir revenir à une vie et des rythmes plus lents, notamment dans le domaine de la nourriture, des transports, du tourisme.

Toujours très employé, ce terme a marqué une révolution qui indéniablement durable.

Dans une autre catégorie, celle des néologismes construits autour de styles de tourisme : on trouve le « glamping ». Une contraction du terme « glamour » et « camping » désignant le développement d’une offre de camping de luxe. Un développement certes réel, sans doute en progrès, méritant une désignation spécifique qui n’a qu’un défaut sa sonorité.

Le « couch-surfing » qui désigne une façon de voyager gratuite de canapé en canapé, est aussi bien trouvé. Mais, cette activité battant de l’aile, il tend à disparaître.

Les « staycations » connaissent-elles une carrière limitée ? Moins bien compris, le terme composé de « stay : sejour et « cation » ( vacation) constitue pourtant une vraie tendance, consistant à prendre ses vacances chez soi. Laquelle ne se réduira pas.

Dans le même genre on trouve les « coolcations » qui désignent les vacances au frais en période de canicule. Une tendance qui progressera et fera sans doute le succès des destinations nordiques.

Des styles de voyageurs

Dans la série des mots composés désignant des styles de vacances et de voyageurs, on connaissait les « back packers » depuis plus d’un demi-siècle. Souvent remplacés en France par le terme de « routard », ils n’en sont pas moins toujours très présents sur toutes les routes du monde. Désignant un accessoire de voyage, ils devancent même les « globe-trotters ». Autre néologisme historique.

Nouveau, dû au magazine Forbes et son Globalnomad Index (ainsi que les travel trends de Skyscanner, les « Glomads » pourraient dés cette année, connaître une certaine popularité. Désignant une population très connectée, voyageant durant toute l’année en emportant son PC avec elle, elle ne se différencie pourtant pas beaucoup de la génération des « Digital natives » ou « Digital nomads » repérés par de nombreuses destinations touristiques qui en conséquence favorisent leur accueil ( Thaïlande, Canaries, Portugal).

Dans le même registre, le mot de « workation » qui indique la même tendance à mélanger travail et vacances est pour sa part plus utilisé par les anglophones. Il ne fait pas fureur en France. Sans doute à cause de sa médiocre sonorité.

Alors que le terme de « Bleisure » pourtant répété par les médias ne connait lui non plus aucune envolée. Peu audible pour des oreilles francophones, il ne met pas en évidence le terme de « business » qui le compose avec celui de « leisure ». Mais, la tendance est là et restera d’autant que s’y ajoute un terme déjà bien répandu : les « remote workers » soit les télétravailleurs.

Autre émergence, celle des « JOMO » ( Joy of missing out » caractérisant des individus qui affichent leur joie d’esquiver les expériences et autres activités très répandues et fréquentées, et en sont fiers. Ils sont les opposés des « FOMO » ( Fear of missing out).

Quelques nouveautés en voie de développement

Constatant que le tourisme nocturne a toujours constitué une grande partie de l’offre touristique ( bars, discothèques, concerts, fêtes…) le terme de « Noctourism » tente de se répandre. Pour l’instant, il peine encore à exister mais les expériences proposées après le coucher du soleil, notamment celles du ciel, des étoiles, des aurores boréales, des nuits de pleine lune, se développera. Mais attention, le « me mooning » désignant ceux qui veulent la pleine lune pour eux seuls, a de plus en plus d’adeptes.

Le « Land snorkelling », une tendance récente décrivant une exploration contemplative du paysage au sol, comme on ferait du snorkeling dans l’eau (vocabulaire créatif utilisé dans les tendances voyage 2025) pourrait aussi faire une belle carrière. Tout comme les « Micro aventures » qui ont toujours existé mais avaient besoin d’un coup de neuf !

Le « Townsizing », une tendance à choisir de plus petites villes ou communautés comme destinations, plutôt que les grandes métropoles est également sur les rangs pour s’imposer. Mais, plutôt dans les pays anglo-saxons.

Quant au « Tourisme régénératif », il a entamé une carrière plutôt brillante alors qu’il n’existe quasiment pas. Un exploit que l’on peut expliquer par une tendance réelle de la part des voyageurs à ne pas dégrader l’environnement et à pratiquer un tourisme durable en chassant leurs détritus et autres traces de leur passage. Sauf que qui le fait réellement ? On pourrait parler de « crypto tendances ».

Le « set jetting » pour sa part est indéniablement en vogue. Désignant le tourisme pratiqué sur les sites de tournages de films et séries télévisées, il faut admettre qu’il est de plus en plus et très amplement médiatisé.

Un tourisme très digital

Autres articles
Le Tourism 4.0 constitue un concept lié à l’intégration des technologies numériques avancées dans le secteur touristique (IA, IoT, big data…).

Incontournable, les grandes vedettes en sont le « TikTok tourism » qui transforme des destinations en destinations virales grâce à la puissance du réseau social. Il est concurrencé par l’ « Instagrammable travel » qui reposent sur des voyages pensés et organisés pour produire des contenus visuels spectaculaires, visibles à très grande échelle !

… Et un dernier pour la route : le « Rawdogging », un terme d’argot britannique popularisé par TiKTok qui indique une tendance à voyager sans planification, sans réservations, en acceptant les aléas et l’ennui parfois liés au voyage !

Mais, vu nos talents d’anglophones, il est certain qu’il ne fera pas beaucoup d’émules dans notre pays !

Josette Sicsic - DR
Josette Sicsic - DR
Journaliste, consultante, conférencière, Josette Sicsic observe depuis plus de 25 ans, les mutations du monde afin d’en analyser les conséquences sur le secteur du tourisme.

Après avoir développé pendant plus de 20 ans le journal Touriscopie, elle est toujours sur le pont de l’actualité où elle décode le présent pour prévoir le futur. Sur le site www.tourmag.com, rubrique Futuroscopie, elle publie plusieurs fois par semaine les articles prospectifs et analytiques.

Contact : 06 14 47 99 04
Mail : touriscopie@gmail.com

Lu 528 fois

Tags : futuroscopie
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 6 Janvier 2026 - 07:37 Vraies tendances ou illusions : radiographie d'un monde en recomposition [ABO]

Mercredi 3 Décembre 2025 - 07:39 La Guyane : un passé et un avenir touristique ?

Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Dernière heure

Un concert solidaire à Paris pour les victimes du séisme en Turquie de 2023

Vacancéole inaugure sa nouvelle résidence La Perrière en Savoie

Emirates étend son offre Train + Air à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry

Optimum : l’offre de la SNCF pour concurrencer Trenitalia arrive sur les rails !

Travelsoft poursuit son expansion en Allemagne avec l'acquisition de .BOSYS

Futuroscopie

Brand News

Kappa Club : vivre des expériences uniques

Kappa Club : vivre des expériences uniques
Cet hiver, Kappa Club enrichit son offre et promet encore plus de partage, d’authenticité et de...
Les annonces

CLIMATS DU MONDE - Gestionnaire Transport H/F - CDI - (Marseille (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MYCOMM - Billettiste H/F - CDI - (Arcueil (94))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CATLANTE CATAMARANS - Conseiller(e) Voyages expérimenté(e) - CDI - (Saint-Cloud (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Une nouvelle ère pour la Crète

Une nouvelle ère pour la Crète

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor
Distribution

Distribution

Congrès EDV 2026 : Jean Castex, nouveau P-DG de la SNCF, sera de la partie

Congrès EDV 2026 : Jean Castex, nouveau P-DG de la SNCF, sera de la partie
Partez en France

Partez en France

Vacancéole inaugure sa nouvelle résidence La Perrière en Savoie

Vacancéole inaugure sa nouvelle résidence La Perrière en Savoie
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Un concert solidaire à Paris pour les victimes du séisme en Turquie de 2023

Un concert solidaire à Paris pour les victimes du séisme en Turquie de 2023
Production

Production

Climats du Monde : et si vous vendiez Bali… hors saison ? (Vidéos)

Climats du Monde : et si vous vendiez Bali… hors saison ? (Vidéos)
AirMaG

AirMaG

Emirates étend son offre Train + Air à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry

Emirates étend son offre Train + Air à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry
Transport

Transport

Optimum : l’offre de la SNCF pour concurrencer Trenitalia arrive sur les rails !

Optimum : l’offre de la SNCF pour concurrencer Trenitalia arrive sur les rails !
La Travel Tech

La Travel Tech

Travelsoft poursuit son expansion en Allemagne avec l'acquisition de .BOSYS

Travelsoft poursuit son expansion en Allemagne avec l'acquisition de .BOSYS
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

AlUla, fabuleux trésor de l’Arabie saoudite

AlUla, fabuleux trésor de l’Arabie saoudite
HotelMaG

Hébergement

Minor Hotels ouvre deux hôtels nhow à Rome et Lima

Minor Hotels ouvre deux hôtels nhow à Rome et Lima
Futuroscopie

Futuroscopie

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital
CruiseMaG

CruiseMaG

CFC lance trois croisières « Odyssée Marine » en 2026

CFC lance trois croisières « Odyssée Marine » en 2026
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Parc Astérix lance sa campagne de recrutement 2026

Le Parc Astérix lance sa campagne de recrutement 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias