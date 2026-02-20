TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Aux Maldives, les villas sur pilotis du Constance Halaveli font peau neuve

57 villas suspendues au-dessus de l’eau avec piscine privée


Constance Hotels & Resorts vient de dévoiler la nouvelle identité des 57 villas sur pilotis du Constance Halaveli Maldives, chacune disposant de sa propre piscine privée.


Rédigé par le Lundi 23 Février 2026 à 14:41

Les villas sur pilotis du Constance Halaveli Maldives ont fait peau neuve - Photo : Constance Hotels & Resorts
Les villas sur pilotis du Constance Halaveli Maldives ont fait peau neuve - Photo : Constance Hotels & Resorts
Situé dans le North Ari Atoll, à 25 minutes de Malé en hydravion, le Constance Halaveli Maldives cinq étoiles, membre de The Leading Hotels of the World, dévoile le nouveau design de ses 57 Water Villas, imaginée par les architectes Marc Hertrich et Nicolas Adnet.

Perchées au-dessus d’un lagon cristallin, ces villas sur pilotis "offrent une esthétique raffinée et lumineuse, façonnée par des lignes architecturales épurées, des textures naturelles et une palette lumineuse", indique le Groupe dans un communiqué.

Chaque villa dispose de sa propre piscine privée.

Constance Halaveli, une île privée aux Maldives

Pour rappel, Constance Halaveli est une île privée aux Maldives, reliée par des jetées sur pilotis. Toutes les villas disposent de piscines privées : 57 suspendues au-dessus de l’eau (100 m²), 28 sur le sable, dont 8 duplex (410 m²) et une villa présidentielle de 700 m².

Constance Hotels & Resorts y propose des expériences uniques : dîner flottant sur la mer ou petit-déjeuner au lever du soleil à bord d’un bateau traditionnel Dhoni, en plus de quatre restaurants, deux bars et l’une des meilleures caves à vins des Maldives.

Le centre PADI 5 étoiles (IDC) est situé à proximité des principaux sites de plongée du pays.

Les activités de loisirs incluent tennis, sorties de pêche, Constance Kids Club, Constance Spa et deux boutiques.

