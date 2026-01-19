TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Ile Maurice : Le Chaland 5* ouvre le 5 février sous la bannière de Constance Hôtels & Resorts

170 chambres, suites et pool villas de luxe, 3 restaurants, 5 bars...


Le groupe hôtelier d'origine mauricienne Constance Hotels & Resorts poursuit son expansion. Le 5 étoiles Constance Le Chaland ouvrira le 5 février prochain sur la côte sud-est de Maurice. C'est l'aboutissement d'un accord de partenariat signé avec le groupe familial Currimjee.


Rédigé par le Mardi 20 Janvier 2026

Vue aérienne du Constance Le Chaland - Photo : Constance Hotels & Resorts
Vue aérienne du Constance Le Chaland - Photo : Constance Hotels & Resorts
CroisiEurope
Constance Hotels & Resorts, marque d'hôtellerie de luxe indépendante spécialiste de l'Océan indien, s'enrichit d'une nouvelle adresse : Constance Le Chaland, dont l’ouverture est prévue le 5 février 2026.

Pensé comme un sanctuaire naturel, imaginé en harmonie avec la nature, respectant le relief et le littoral au sud de l'île Maurice, ce resort 5 étoiles compte 170 chambres, suites et pool villas de luxe (jusqu’à 4 chambres).

Il abrite aussi 3 restaurants, 5 bars, une piscine à débordement, une b[piscine de 25 mètres, un Spa comprenant 7 espaces de soins (cabines simples, cabines de couple et pavillons extérieurs), et l'accès direct à une plage naturelle et sauvage.

Comme toujours dans les établissements Constance Hotels & Resorts, l'offre gastronomique a été particulièrement soignée avec une cuisine raffinée, ancrée dans le terroir, portée par le sens du détail, notamment au très exclusif restaurants Zafran - limité à 18 couverts -, cinq bars et l’accès direct à la plage de cet hôtel à l’Île Maurice.

"Constance Le Chaland est une addition singulière à notre Collection : un lieu où l'on ressent la nature, où l'on ralentit, où l'on se retrouve, porté par notre exigence de service, notre culture d'excellence et notre engagement True by Nature", fait valoir Jean-Jacques Vallet, CEO de Constance Hospitality.

Le Chaland, un partenariat avec le groupe Currimjee

Chambre de luxe, avec vue sur l'océan - Photo : Constance Hotels & Resorts
Chambre de luxe, avec vue sur l'océan - Photo : Constance Hotels & Resorts
Autres articles
Ce 5 étoiles rejoint la Collection du groupe Constance Hotels & Resorts qui comptait déjà dix établissements éco-chic à Maurice, aux Seychelles, aux Maldives, à Madagascar, sur l'île de Rodrigues, ainsi que trois terrains de golf de championnat (un aux Seychelles ; deux à Maurice).

Constance Hotels & Resorts se veut le héraut d'un luxe raffiné, intimiste et ancré dans l’art de vivre mauricien.

Fondé dans les années 1920, le groupe hôtelier a d'abord été un acteur pionnier dans l'industrie de la canne à sucre à Maurice. Depuis, il s'est diversifié dans l'énergie, l’immobilier, les services bancaires, et depuis 1975, dans le tourisme avec l'ouverture sur la côte-est de Maurice, d'un premier hôtel, le Constance Belle Mare Plage.

Lire aussi : Constance Hotels poursuit son expansion dans l'Océan indien

L'arrivée du Le Chaland dans la Collection hôtelière du groupe Constance est l'aboutissement de l'accord de partenariat pour la gestion de cet hôtel signé avec le groupe Currimjee. L'objectif est de positionner Le Chaland "au plus niveau des attentes du marché du luxe".

Le groupe Currimjee est une entreprise familiale diversifiée, fondée il y a plus de 135 ans par la famille (d'origine indienne) du même nom. Ce groupe opère aujourd'hui à travers de sept pôles stratégiques : télécommunications & technologies ; biens de grande consommation ; immobilier ; tourisme et hôtellerie ; solutions d'entreprise & de commerce ; énergie et services financiers.

Son portefeuille comprend des marques mauriciennes de premier plan comme Emtel, Blink, Quality Beverages, les Arcades Currimjee et Phoenix Central.

Lu 150 fois

Tags : constance hotels, ile maurice
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 19 Janvier 2026 - 15:33 Azamara engage la plus vaste rénovation de son histoire

Vendredi 16 Janvier 2026 - 22:01 Maldives : COMO Maalifushi lance sa formule all-inclusive « Simply COMO »

Mondial Tourisme

Brand news LuxuryTravelMaG

Explora journeys débute une année riche en nouveautés et événements

Explora journeys débute une année riche en nouveautés et événements
L'année 2026 marque une accélération du développement d’Explora Journeys. En plus d'étendre sa...
Dernière heure

Ile Maurice : Le Chaland 5* ouvre le 5 février sous la bannière de Constance Hôtels & Resorts

Norwegian Aura : NCL dévoile son plus grand navire jamais construit

Christophe Bourachot nommé Responsable Prestation Loisirs d'Azureva

HomeExchange : l'irrésistible ascension de l'échange de maisons !

Taux de change : le dollar reste sous pression [ABO]

Brand News

Hiver au Danemark : Copenhague, une destination urbaine à fort potentiel hors saison

Hiver au Danemark : Copenhague, une destination urbaine à fort potentiel hors saison
En hiver, le Danemark — et en particulier Copenhague — dévoile une facette singulière de son...
Les annonces

DONNE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - SARL Agence de voyages sans fonds de commerce avec agréments IATA SNCF
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

VISTA VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Commercial(e) Groupes expérimenté(e) H/F - CDI - (Aubagne (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

RIU Hotels & Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

RIU Hotels &amp; Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée
Distribution

Distribution

Règlement BSP : vers la fin de l’exception française ?

Règlement BSP : vers la fin de l’exception française ?
Partez en France

Partez en France

Vacances Bleues s'offre le Club "Le Grand Air" sur l’Île d’Oléron

Vacances Bleues s'offre le Club "Le Grand Air" sur l’Île d’Oléron
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Gloria Guevara reprend la tête du WTTC pour ouvrir une nouvelle ère

Gloria Guevara reprend la tête du WTTC pour ouvrir une nouvelle ère
Production

Production

32 autocars, 1 400 chambres : Kosmo Travel Groups a organisé "l'exil" des chirurgiens à Bruxelles !

32 autocars, 1 400 chambres : Kosmo Travel Groups a organisé "l'exil" des chirurgiens à Bruxelles !
AirMaG

AirMaG

Karen Virapin, nouvelle directrice générale déléguée d’Air Caraïbes

Karen Virapin, nouvelle directrice générale déléguée d’Air Caraïbes
Transport

Transport

SNCF Voyageurs investit dans la grande vitesse avec 15 TGV M supplémentaires

SNCF Voyageurs investit dans la grande vitesse avec 15 TGV M supplémentaires
La Travel Tech

La Travel Tech

HomeExchange : l'irrésistible ascension de l'échange de maisons !

HomeExchange : l'irrésistible ascension de l'échange de maisons !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Ile Maurice : Le Chaland 5* ouvre le 5 février sous la bannière de Constance Hôtels & Resorts

Ile Maurice : Le Chaland 5* ouvre le 5 février sous la bannière de Constance Hôtels &amp; Resorts
HotelMaG

Hébergement

RIU Hotels & Resorts inaugure un deuxième établissement londonien

RIU Hotels &amp; Resorts inaugure un deuxième établissement londonien
Futuroscopie

Futuroscopie

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Workshop "Partir en France" 2026 : des initiatives concrètes en faveur du tourisme durable

Workshop "Partir en France" 2026 : des initiatives concrètes en faveur du tourisme durable
CruiseMaG

CruiseMaG

Norwegian Aura : NCL dévoile son plus grand navire jamais construit

Norwegian Aura : NCL dévoile son plus grand navire jamais construit
TravelJobs

Emploi & Formation

MSC CROISIERES

MSC CROISIERES
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : de grandes mutations à prévoir en 2026 ?

Voyage d’affaires : de grandes mutations à prévoir en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias