Ile Maurice : Le Chaland 5* ouvre le 5 février sous la bannière de Constance Hôtels & Resorts

Constance Hotels & Resorts, marque d'hôtellerie de luxe indépendante spécialiste de l'Océan indien, s'enrichit d'une nouvelle adresse : Constance Le Chaland, dont l’ouverture est prévue le 5 février 2026.
Pensé comme un sanctuaire naturel, imaginé en harmonie avec la nature, respectant le relief et le littoral au sud de l'île Maurice, ce resort 5 étoiles compte 170 chambres, suites et pool villas de luxe (jusqu’à 4 chambres).
Il abrite aussi 3 restaurants, 5 bars, une piscine à débordement, une b[piscine de 25 mètres, un Spa comprenant 7 espaces de soins (cabines simples, cabines de couple et pavillons extérieurs), et l'accès direct à une plage naturelle et sauvage.
Comme toujours dans les établissements Constance Hotels & Resorts, l'offre gastronomique a été particulièrement soignée avec une cuisine raffinée, ancrée dans le terroir, portée par le sens du détail, notamment au très exclusif restaurants Zafran - limité à 18 couverts -, cinq bars et l’accès direct à la plage de cet hôtel à l’Île Maurice.
"Constance Le Chaland est une addition singulière à notre Collection : un lieu où l'on ressent la nature, où l'on ralentit, où l'on se retrouve, porté par notre exigence de service, notre culture d'excellence et notre engagement True by Nature", fait valoir Jean-Jacques Vallet, CEO de Constance Hospitality.
Pensé comme un sanctuaire naturel, imaginé en harmonie avec la nature, respectant le relief et le littoral au sud de l'île Maurice, ce resort 5 étoiles compte 170 chambres, suites et pool villas de luxe (jusqu’à 4 chambres).
Il abrite aussi 3 restaurants, 5 bars, une piscine à débordement, une b[piscine de 25 mètres, un Spa comprenant 7 espaces de soins (cabines simples, cabines de couple et pavillons extérieurs), et l'accès direct à une plage naturelle et sauvage.
Comme toujours dans les établissements Constance Hotels & Resorts, l'offre gastronomique a été particulièrement soignée avec une cuisine raffinée, ancrée dans le terroir, portée par le sens du détail, notamment au très exclusif restaurants Zafran - limité à 18 couverts -, cinq bars et l’accès direct à la plage de cet hôtel à l’Île Maurice.
"Constance Le Chaland est une addition singulière à notre Collection : un lieu où l'on ressent la nature, où l'on ralentit, où l'on se retrouve, porté par notre exigence de service, notre culture d'excellence et notre engagement True by Nature", fait valoir Jean-Jacques Vallet, CEO de Constance Hospitality.
Le Chaland, un partenariat avec le groupe Currimjee
Autres articles
-
Beachcomber Aventure 2026 : qui sont les 20 gagnants prêts à relever le défi à l’île Maurice ?
-
Formalités d'entrée : l'Ile Maurice prépare une autorisation de voyage électronique
-
Ile Maurice : ITA Airways lance une desserte depuis Paris CDG via Rome Fiumicino
-
Île Maurice : la MTPA prépare une nouvelle stratégie pour la France [ABO]
-
L'Île Maurice veut ouvrir son ciel, French bee en embuscade ! [ABO]
Ce 5 étoiles rejoint la Collection du groupe Constance Hotels & Resorts qui comptait déjà dix établissements éco-chic à Maurice, aux Seychelles, aux Maldives, à Madagascar, sur l'île de Rodrigues, ainsi que trois terrains de golf de championnat (un aux Seychelles ; deux à Maurice).
Constance Hotels & Resorts se veut le héraut d'un luxe raffiné, intimiste et ancré dans l’art de vivre mauricien.
Fondé dans les années 1920, le groupe hôtelier a d'abord été un acteur pionnier dans l'industrie de la canne à sucre à Maurice. Depuis, il s'est diversifié dans l'énergie, l’immobilier, les services bancaires, et depuis 1975, dans le tourisme avec l'ouverture sur la côte-est de Maurice, d'un premier hôtel, le Constance Belle Mare Plage.
Lire aussi : Constance Hotels poursuit son expansion dans l'Océan indien
L'arrivée du Le Chaland dans la Collection hôtelière du groupe Constance est l'aboutissement de l'accord de partenariat pour la gestion de cet hôtel signé avec le groupe Currimjee. L'objectif est de positionner Le Chaland "au plus niveau des attentes du marché du luxe".
Le groupe Currimjee est une entreprise familiale diversifiée, fondée il y a plus de 135 ans par la famille (d'origine indienne) du même nom. Ce groupe opère aujourd'hui à travers de sept pôles stratégiques : télécommunications & technologies ; biens de grande consommation ; immobilier ; tourisme et hôtellerie ; solutions d'entreprise & de commerce ; énergie et services financiers.
Son portefeuille comprend des marques mauriciennes de premier plan comme Emtel, Blink, Quality Beverages, les Arcades Currimjee et Phoenix Central.
Constance Hotels & Resorts se veut le héraut d'un luxe raffiné, intimiste et ancré dans l’art de vivre mauricien.
Fondé dans les années 1920, le groupe hôtelier a d'abord été un acteur pionnier dans l'industrie de la canne à sucre à Maurice. Depuis, il s'est diversifié dans l'énergie, l’immobilier, les services bancaires, et depuis 1975, dans le tourisme avec l'ouverture sur la côte-est de Maurice, d'un premier hôtel, le Constance Belle Mare Plage.
Lire aussi : Constance Hotels poursuit son expansion dans l'Océan indien
L'arrivée du Le Chaland dans la Collection hôtelière du groupe Constance est l'aboutissement de l'accord de partenariat pour la gestion de cet hôtel signé avec le groupe Currimjee. L'objectif est de positionner Le Chaland "au plus niveau des attentes du marché du luxe".
Le groupe Currimjee est une entreprise familiale diversifiée, fondée il y a plus de 135 ans par la famille (d'origine indienne) du même nom. Ce groupe opère aujourd'hui à travers de sept pôles stratégiques : télécommunications & technologies ; biens de grande consommation ; immobilier ; tourisme et hôtellerie ; solutions d'entreprise & de commerce ; énergie et services financiers.
Son portefeuille comprend des marques mauriciennes de premier plan comme Emtel, Blink, Quality Beverages, les Arcades Currimjee et Phoenix Central.