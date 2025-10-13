Constance Hotels poursuit son expansion dans l’océan Indien

Jean-Jacques Vallet, PDG du groupe Constance Hotels (© Constance Hotels)
Il y a près de deux ans, Constance Hotels, groupe hôtelier mauricien, mettait le cap sur la plus petite des îles de l’archipel voisin des Mascareignes : l'île Rodrigues pour y reprendre deux hôtels.
"C'est en bonne voie", estime, en ce début d'automne 2025, Jean-Jacques Vallet, le PDG du groupe hôtelier.
Installé sur les rives d'Anse Ally, rebaptisé Constance Tekoma Rodrigues, le premier hôtel -un lodge- entièrement rénové, dispose de 30 villas individuelles avec vue sur l'océan, d'un restaurant, d'un bar, une piscine et un spa .
Rebaptisé C Rodrigues Mourouk, l'autre hôtel -repris, lui, sous la marque C Resorts lancée en 2018 par le groupe Constance-, compte 67 clés.
Cependant, "le processus prend un peu plus de temps que prévu", admet Jean-Jacques Vallet. D'une part, la formation des équipes locales, nécessaire pour atteindre les standards de service du groupe, se poursuit. D'autre part, les taux d'occupation ne sont pas totalement satisfaisants. Et la clientèle reste majoritairement mauricienne.
Un " luxe sincère", porté par des liens humains authentiques
Le C Rodrigues se reconnaît de loin grâce à ses toits rouges (©Constance Hotels)
"Rodrigues est une destination rare qui devrait le rester. Sur place, personne n'y souhaite un développement exponentiel du tourisme. Cependant, la desserte aérienne se fait en ATR depuis Maurice. Ce sont des avions de petite capacité. Il faut donc s'y prendre à l'avance ", constate Jean-Jacques Vallet qui prévoit une nette amélioration grâce à l'agrandissement de la piste de l'aéroport de l'île qui devrait être terminé en 2027.
Certes, il faudra toujours transiter par Maurice mais des Airbus pourront alors atterrir à Rodrigues. "Les Airbus pourront embarquer trois fois plus de passagers et le trajet prendra seulement 30 ou 40 minutes au lieu de 1 h 30 en ATR", assure le PDG de Constance Hotel & Resorts.
Cette perspective réjouit Jean-Jacques Vallet, à l'heure où son groupe fête ses 50 ans. Un jubilé fêté avec des "événements" dans chaque hôtel -notamment des dîners signature. S'y ajoute une campagne internationale intitulée : « Where the Heart Stays » déclinée à travers un film en six chapitres retraçant l’évolution du groupe.
C'est un "luxe sincère", en harmonie avec la nature et porté par des liens humains authentiques, que le groupe entend proposer depuis qu'en 1975, Constance, acteur de l'industrie mauricienne de la canne à sucre déjà diversifié dans l'énergie, l’immobilier, les services bancaires, a ouvert son tout premier hôtel : le Constance Belle Mare Plage. Niché sur la côte est de l’île Maurice, celui-ci comptait, à l'origine, dix bungalows en self-catering.
Cinquante ans plus tard, deux marques
Cinquante ans plus tard, le groupe Constance Hotels & Resorts rayonne sur cinq destinations à travers l’océan Indien et emploie un peu plus de 3400 collaborateurs.
À côté de Constance, la marque sœur C Resorts, lancée en 2019, incarne une hospitalité plus lifestyle et décontractée qui s'incarne dans deux adresses : le C Mauritius et, depuis début 2024, le C Rodrigues.
Chacune des étapes franchies a façonné l’identité de Constance Hotels & Resorts. L’histoire s’est d’abord consolidée à Maurice, autour du Constance Belle Mare Plage. Au fil des ans, celui-ci connaîtra d'ailleurs plusieurs transformations, agrandissements et rénovations d’envergure.
Le succès rencontré a aussi donné des ailes au groupe. En 1998, le Constance Prince Maurice est venu affirmer une vision d’un luxe raffiné, intimiste et ancré dans l’art de vivre mauricien.
Dans le même temps, le développement international a été engagé avec de beaux hôtels de l’Océan Indien. En 2006, Constance Tsarabanjina à Madagascar est devenu le symbole d’un luxe pur et déconnecté. En 2009 et 2010, la collection s’est enrichie de deux établissements aux Maldives : Constance Halaveli, à l'’élégance sophistiquée, et Constance Moofushi, ambassadeur d’un luxe plus décontracté et expérientiel.
En 2010, Constance Ephélia a vu le jour aux Seychelles.
Enfin, en 2024, outre les deux hôtels repris et rénovés sur l'île de Rodrigues, Constance Hotels Resorts & Golf a élargi son portefeuille d’adresses sur Maurice avec l'arrivée du Constance Sakoa Boutik Hotel.
Ainsi, le groupe compte désormais 11 hôtels.
Le golf, un des piliers de l'identité de Constance Hotels & Resorts
Le Constance Belle Mare Plage a été le premier hôtel du groupe (© Constance Hotels & Resorts)
Chemin faisant, Constance Hotels & Resorts a inscrit son nom dans l’histoire du golf à Maurice, avec deux parcours de championnat 18 trous, le Legend (1994) et le Links (2003). S'y est ajouté un golf de championnat aux Seychelles.
Depuis plus de 13 ans, Constance Belle Mare Plage accueille le prestigieux MCB Tour Championship. Il a été le tout premier resort de
la région à héberger un tournoi professionnel international. Bien mieux, en 2026, Constance Hotels & Resorts organisera la toute première MCB Ladies Classic – Mauritius, épreuve officielle du Ladies European Tour.
Le golf est ainsi devenu un pilier fort de l’identité Constance Hotels & Resorts, tout en contribuant à placer l’île Maurice sur la carte mondiale du golf professionnel.
"La gastronomie et le vin constituent également une part essentielle de l’expérience client chez Constance Hotels & Resorts, en parfaite résonance avec son ADN de bon vivant...", souligne encore Jean-Jacques Vallet. Des partenariats sont conclus avec des producteurs, pêcheurs et artisans, afin de "valoriser les produits locaux" et de "soutenir les communautés".
Très engagé dans le développement durable
Depuis ses débuts, rappelle Jean-Jacques Vallet, Constance Hotels & Resorts a porté beaucoup d'attention au respect des écosystèmes. Un engagement formalisé en 2024, au travers d'une politique de développement durable autour de huit piliers couvrant le climat, la biodiversité, l’inclusion, l’éducation et l’économie circulaire.
Aux Maldives, les équipes du groupe régénèrent les lagons en replantant des coraux. Aux Seychelles, elles protègent les mangroves et les tortues marines. À Madagascar, elles collaborent à la création d’aires marines protégées. À Rodrigues, chaque réservation s’accompagne de la plantation d’un arbre endémique. À Maurice, le Constance Belle Mare Plage a obtenu la certification Blue Oasis et mène le programme régional Pledge on Food Waste.
Signataire de la Global Tourism Plastics Initiative, Constance Hotels & Resorts a considérablement réduit son empreinte plastique et ses émissions de gaz à effet de serre depuis 2020. Avec six établissements certifiés Green Globe Platinum et plus de 165 initiatives récentes, le groupe estime incarner une hospitalité durable et exemplaire.
En parallèle, le groupe continue de porter une attention particulière à ses 3400 collaborateurs qui bénéficient aussi de formations continues en œnologie, en arts culinaires, en service hôtelier ou encore mixologie. "Ils forment une famille. Certains sont là depuis les débuts et transmettent aujourd’hui leur savoir aux nouvelles générations", insiste Jean-Jacques Vallet.
Les clients, eux aussi, sont fidèles. A leur intention, a été élaboré le nouveau programme de fidélité Echo Privilege Club.
"Grandir (encore) de manière responsable"
"Nous avons des taux de satisfaction de nos clients supérieurs à ceux de la plupart de nos concurrents" , s'enorgueillit encore Jean-Jacques Vallet. Et demain ?
"Nous voulons innover, grandir de manière responsable et offrir une hospitalité dans des lieux soigneusement sélectionnés pour que l’humain et la nature restent au cœur de chaque expérience. Nous avons d'autres projets dans la région", glisse le PDG de Constance Hotels & Resorts , sans vouloir en dire plus car "rien n'est fait".
Les prochaines adresses devraient cependant se situer à Maurice ou d'autres îles de l'océan indien, dans des îles proches de l'Afrique, pourquoi pas à Oman ou en Asie du Sud-Est, par exemple au Vietnam.
"Nous faisons très attention. Jusqu'ici, nous avons grandi petit à petit. Nous voulons continuer ainsi. Sans doute pas plus d'un hôtel par an", précise encore Jean-Jacques Vallet qui compte développer davantage la clientèle internationale, en particulier européenne. Il estime avoir de bons atouts en main : "nos pays sont assez safe, dit-il. Et même si le contexte international est plus que tendu, il y aura toujours une clientèle haut de gamme à la recherche d'un luxe non ostentatoire comme celui de nos hôtels".
Ces destinations étant, du moins pour les Européens, des destinations long-courrier, ne risquent-elles pas d'être boudées demain car l'avion est de plus en plus accusé d'émettre des gaz à effet de serre nocifs pour la planète ? "Nous sommes conscients du challenge, réplique Jean-Jacques Vallet. Pour compenser les émissions de nos clients, nous renforçons nos engagements environnementaux, plantons des arbres, projetons de développer l'énergie solaire".
