Constance Hotels poursuit son expansion dans l’océan Indien

" Nous avons des taux de satisfaction de nos clients supérieurs à ceux de la plupart de nos concurrents" , s'enorgueillit encore Jean-Jacques Vallet. Et demain ?



"Nous voulons innover, grandir de manière responsable et offrir une hospitalité dans des lieux soigneusement sélectionnés pour que l’humain et la nature restent au cœur de chaque expérience. Nous avons d'autres projets dans la région", glisse le PDG de Constance Hotels & Resorts , sans vouloir en dire plus car "rien n'est fait" .



Les prochaines adresses devraient cependant se situer à Maurice ou d'autres îles de l'océan indien, dans des îles proches de l'Afrique, pourquoi pas à Oman ou en Asie du Sud-Est, par exemple au Vietnam.



"Nous faisons très attention. Jusqu'ici, nous avons grandi petit à petit. Nous voulons continuer ainsi. Sans doute pas plus d'un hôtel par an" , précise encore Jean-Jacques Vallet qui compte développer davantage la clientèle internationale, en particulier européenne. Il estime avoir de bons atouts en main : "nos pays sont assez safe, dit-il. Et même si le contexte international est plus que tendu, il y aura toujours une clientèle haut de gamme à la recherche d'un luxe non ostentatoire comme celui de nos hôtels".



Ces destinations étant, du moins pour les Européens, des destinations long-courrier, ne risquent-elles pas d'être boudées demain car l'avion est de plus en plus accusé d'émettre des gaz à effet de serre nocifs pour la planète ? "Nous sommes conscients du challenge , réplique Jean-Jacques Vallet. Pour compenser les émissions de nos clients, nous renforçons nos engagements environnementaux, plantons des arbres, projetons de développer l'énergie solaire".