Directive du voyage à forfait : "un texte équilibré" et des nouveautés !

" Il a été un temps question de considérer cela comme un package si jamais deux réservations étaient faites sur la même plateforme en seulement trois heures.



Ce laps de temps a été abandonné pour conserver celui de 24 heures.



La définition du package en 24 h : c'est un package si l'entreprise n'informe pas le consommateur à l'avance que ce n'en est pas un, " nous explique le responsable de l'ECTAA.



Quelques ajustements ont donc été apportés, mais globalement, nous sommes très loin de la révolution attendue. Finalement, comme le résume Benoît Chantoin, la vie des agents de voyages ne va pas être impactée, même en période de pandémie.



" Si on est dans une situation de pandémie, on a toujours la même règle de remboursement à 14 jours, très rigide. Le voucher ne va pas servir à grand-chose.



Car en cas de pandémie, le consommateur aura le choix entre un bon à-valoir et un remboursement, et il choisira, à n'en pas douter, cette dernière option. La solution en cas de nouvelle catastrophe ne viendra pas de la directive.



Finalement, nous avons évité que ce texte devienne une bombe pour la profession, " conclut le directeur des affaires juridiques et des consommateurs à l’ECTAA.