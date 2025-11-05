TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e
ECTAA : le Travel Distribution Summit se tiendra à Bruxelles en février 2026

plus de 130 décideurs du tourisme seront présents


La troisième édition du ECTAA Travel Distribution Summit se tiendra les 10 et 11 février 2026 et réunira plus de 130 décideurs du tourisme autour des enjeux de la distribution, des paiements et de la transformation numérique.


Rédigé par le Jeudi 6 Novembre 2025

ECTAA : le Travel Distribution Summit se tiendra à Bruxelles en février 2026
CroisiEurope
Prévu les 10 et 11 février 2026, l'ECTAA Travel Distribution Summit rassemblera plus de 130 cadres dirigeants du secteur du voyage à Bruxelles. Après des éditions axées sur les paiements et la protection des voyageurs, l’événement 2026 abordera la complexité de la distribution touristique européenne.

La première journée, le 10 février, s’ouvrira par une Masterclass exclusive proposée par WEX : « Beyond the Booking: How Smarter Payments Drive Value Across the Travel Ecosystem ». Cette session explorera les leviers de création de valeur à travers les paiements intelligents dans l’écosystème du voyage, avant une réception qui permettra le réseautage.

La conférence principale du 11 février combinera tables rondes à huis clos, panels d’experts et exposition professionnelle. Les échanges porteront sur les tendances structurantes de la distribution : digitalisation, intelligence artificielle, nouveaux modèles de paiement, concurrence, et protection des consommateurs.

Les discussions incluront également la distribution aérienne et hôtelière, le voyage d’affaires et de loisirs, ainsi que la montée en puissance des locations de courte durée et services additionnels.

Ectaa : "nous mettons davantage l’accent sur le dialogue B2B"

Parmi les intervenants annoncés figurent des représentants de Advantage Travel Partnership, DERTOUR, Lufthansa, Swiss, WEX, Visa, Mastercard, Amadeus, TUI Musement, Naar, Airbnb, Trainline, AmexGBT, BCD Travel, LeapShift et Impact Consultants. D’autres participants seront dévoilés dans les semaines à venir.

Selon Eric Drésin, secrétaire général de l’ECTAA, « cette année, nous mettons davantage l’accent sur le dialogue B2B, tout en conservant une approche ciblée B2G. Avec nos membres, partenaires et sponsors, nous créons un forum favorisant un véritable échange et une collaboration constructive. L’intérêt déjà marqué démontre l’importance de ce sommet comme plateforme de dialogue significatif pour l’industrie. »

Les points forts de l’édition 2026 incluront des analyses approfondies sur le NDC, l’intelligence artificielle et les nouveaux modèles de paiement, ainsi qu’un décryptage des évolutions réglementaires et concurrentielles.

Le sommet proposera également des insights de marché fondés sur les données et des retours d’expérience opérationnels.

Tags : ectaa
ECTAA : le Travel Distribution Summit se tiendra à Bruxelles en février 2026

