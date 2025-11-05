ECTAA : le Travel Distribution Summit se tiendra à Bruxelles en février 2026

cette année, nous mettons davantage l’accent sur le dialogue B2B, tout en conservant une approche ciblée B2G. Avec nos membres, partenaires et sponsors, nous créons un forum favorisant un véritable échange et une collaboration constructive. L’intérêt déjà marqué démontre l’importance de ce sommet comme plateforme de dialogue significatif pour l’industrie.

Parmi les intervenants annoncés figurent des représentants de Advantage Travel Partnership, DERTOUR, Lufthansa, Swiss, WEX, Visa, Mastercard, Amadeus, TUI Musement, Naar, Airbnb, Trainline, AmexGBT, BCD Travel, LeapShift et Impact Consultants. D’autres participants seront dévoilés dans les semaines à venir.Selon Eric Drésin, secrétaire général de l’ECTAA, «Les points forts de l’édition 2026 incluront des analyses approfondies sur le NDC, l’intelligence artificielle et les nouveaux modèles de paiement, ainsi qu’un décryptage des évolutions réglementaires et concurrentielles.Le sommet proposera également des insights de marché fondés sur les données et des retours d’expérience opérationnels.