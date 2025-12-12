Un voyageur ayant réservé un forfait touristique pour l’Île Maurice a saisi la Médiation du Tourisme et du Voyage (MTV) à la suite d’un problème survenu avant le départ. Si le contrat ne précisait pas clairement que le trajet en train faisait partie du forfait, le voyageur devait néanmoins emprunter un train pour rejoindre l’aéroport avant de prendre son vol long-courrier.



À deux jours du départ, le segment ferroviaire initialement prévu a été annulé en raison d’une grève. Le voyageur a immédiatement prévenu l’agence de voyages, mais aucune solution alternative ne lui a été proposée.



Il a donc dû se rendre à Paris par ses propres moyens, générant des frais supplémentaires pour le carburant et les péages. L’agence avait assuré un remboursement partiel des billets de train, mais le voyageur estimait ce geste insuffisant.



Face à cette situation, le voyageur a demandé le remboursement intégral des billets ainsi que la prise en charge des frais additionnels. L’agence a indiqué que le transporteur aérien refusait de rembourser le billet de train retour et a proposé un avoir partiel à titre commercial. Le segment ferroviaire étant opéré par un opérateur non adhérent à la Charte de médiation, la MTV ne pouvait intervenir directement auprès de ce professionnel.