Guerre Thaïlande – Cambodge : quelles conséquences sur les voyages ?

L’incidence de ce conflit est nulle pour nos clients sur place, que ce soit en Thaïlande ou au Cambodge, puisque les lieux de visite et de séjour sont très éloignés de la zone frontalière de tension.



Siem Reap et les temples d’Angkor, au plus proche, se situent à environ quatre heures de route au sud de la frontière de Preah Vihear,

On suit de près l'évolution de la situation. Pour le moment, les affrontements sont très localisés et situés à plusieurs centaines de kilomètres de nos circuits touristiques.



Les infrastructures touristiques, les hôtels et les activités en Thaïlande fonctionnent normalement. Nous n'avons aucun impact opérationnel.



Le tourisme est très important là-bas : il représente 20 % du PIB national. L’État thaïlandais ne peut donc pas se permettre de perdre ne serait-ce que quelques points,