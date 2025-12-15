TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Guerre Thaïlande – Cambodge : quelles conséquences sur les voyages ?

Déjà 26 morts et des centaines de milliers de déplacés


C’est un conflit qui ne fait pas la une des médias, mais qui a débuté courant mai 2025. Depuis cette date, la Thaïlande et le Cambodge s’opposent régulièrement, se disputant la propriété de territoires situés à la frontière entre les deux pays. Et alors que les affrontements s’intensifient, le Quai d’Orsay a mis à jour ses recommandations à destination des voyageurs.


Rédigé par le Lundi 15 Décembre 2025

Déjà 26 morts et des centaines de milliers de déplacés dans la guerre entre la Thaïlande et le Cambodge - Depositphotos @khunaspix
Déjà 26 morts et des centaines de milliers de déplacés dans la guerre entre la Thaïlande et le Cambodge - Depositphotos @khunaspix
Aerticket
C’est une guerre dont les origines remontent à un traité signé en 1907, auquel la France a pris part.

Au début du XXe siècle, le traité franco-siamois établit les frontières entre les colonies françaises et la Thaïlande.

En échange du retrait des troupes françaises, le Siam (nom de la Thaïlande à l’époque) accepte de céder les territoires du « Cambodge intérieur » (comprenant Battambang, Siem Reap et Sisophon) à l’Indochine française.

C’est ce document qui délimite encore aujourd’hui les frontières entre le Cambodge et la Thaïlande. Sauf que ce tracé est contesté depuis des décennies par les deux pays. Le 28 mai 2025, les tensions montent d’un cran et des affrontements militaires éclatent dans le Triangle d’émeraude.

Une zone tripartite, partagée par la Thaïlande, le Cambodge et le Laos.

Alors qu’un accord de paix est signé fin octobre à Kuala Lumpur, les tensions ne sont jamais réellement retombées.

Depuis le 7 décembre, les affrontements ont repris avec une intensité accrue. Le conflit a fait au moins 26 morts et près de 800 000 personnes ont fui la zone, de part et d’autre de la frontière, pour échapper aux combats.

Dans ce contexte, le ministère français des Affaires étrangères a publié de nouvelles recommandations à l’attention des voyageurs.

Cambodge : plusieurs zones touristiques "fortement déconseillées"

Le Quai d’Orsay rappelle que les combats concernent l’ensemble de la frontière entre les deux pays.

"Il est rappelé que les déplacements dans cette zone (jusqu’à 50 km de la frontière) sont dangereux et très fortement déconseillés.

En outre, au vu des dernières évolutions de la situation sécuritaire, les Français de passage et les résidents sont appelés à faire preuve de la plus grande vigilance dans l’ensemble des provinces nord et ouest du pays bordant la frontière avec la Thaïlande, en particulier lors de leurs déplacements hors des principales agglomérations (Siem Reap - y compris Angkor, et Battambang)," conseille France Diplomatie sur la page du Cambodge.

Les voyageurs sont également invités à suivre régulièrement l’actualité locale.

Par ailleurs, la frontière entre les deux pays est fermée depuis le 23 juin 2025, pour une durée indéterminée. Les voyageurs souhaitant combiner les deux destinations doivent impérativement passer par la voie aérienne.

Plusieurs zones touristiques sont formellement déconseillées, notamment la région de Mom Bei (province de Preah Vihear) ainsi que les complexes de temples de Ta Moan Thom, Ta Moan Tauch et Ta Krabei (province d’Oddar Meanchey).

Le ministère français des Affaires étrangères a également exprimé ses "plus vives préoccupations face à l’escalade des affrontements", saluant les efforts de la présidence malaisienne de l’ASEAN et soutenant l’appel à un cessez-le-feu immédiat.

Thaïlande : plusieurs sites touristiques fermés autour de la frontière

Autres articles
Les recommandations sont similaires côté thaïlandais.

Il est très fortement déconseillé de se rendre dans une bande de 50 km autour de la frontière, où plusieurs sites touristiques sont désormais fermés.

"Les ressortissants français qui s’y trouveraient (dans cette bande de terre autour de la frontière, ndlr) sont invités à s’en éloigner dans les meilleurs délais.

Ils peuvent le cas échéant se signaler auprès de l’Ambassade de France à Bangkok.

Les ressortissants français sont invités à se tenir informés auprès des autorités locales et à se conformer aux consignes que celles-ci pourraient donner," recommande le Quai d'Orsay.

Selon l’Office du tourisme de Thaïlande, différents sites touristiques sont fermés au public en raison du conflit.

Nous retrouvons le parc de Phanom Rung qui comprend le plus grand édifice khmer de Thaïlande ou encore Prasat Sdok Kok Thom, un autre temple khmer majeur, mais aussi le parc national de Khao Phra Wihan – Pha Mo I Daeng, la ville de Ubon Ratchathani, le parc national de Phu Chong Na Yoi et celui de

Guerre Thaïlande-Cambodge : "incidence est nulle pour nos clients"

Malgré l’intensification du conflit, l’impact sur les voyages reste à ce stade limité.

"L’incidence de ce conflit est nulle pour nos clients sur place, que ce soit en Thaïlande ou au Cambodge, puisque les lieux de visite et de séjour sont très éloignés de la zone frontalière de tension.

Siem Reap et les temples d’Angkor, au plus proche, se situent à environ quatre heures de route au sud de la frontière de Preah Vihear," explique Guillaume Linton, PDG d’Asia.

D’un point de vue opérationnel, rien ne change pour les départs confirmés. En revanche, le conflit pèse sur la perception de la Thaïlande par les voyageurs français.

Dès l’été, le baromètre du SETO affichait une baisse de 18 % des réservations.

Et dans celui des Entreprises du Voyage, comparant le nombre de départs en novembre 2025 à ceux de novembre 2024, la Thaïlande affichait un recul de 28,8 % des départs.

Un conflit qui s'intensifie durant la haute saison des départs qui se situent entre novembre et mars.

En revanche, les vacances de Noël résistent, avec une hausse de 2 % des réservations.

"On suit de près l'évolution de la situation. Pour le moment, les affrontements sont très localisés et situés à plusieurs centaines de kilomètres de nos circuits touristiques.

Les infrastructures touristiques, les hôtels et les activités en Thaïlande fonctionnent normalement. Nous n'avons aucun impact opérationnel.

Le tourisme est très important là-bas : il représente 20 % du PIB national. L’État thaïlandais ne peut donc pas se permettre de perdre ne serait-ce que quelques points," se montre optimiste Olivia Calvin, la directrice commerciale Climats du Monde.

Lu 882 fois

Tags : cambodge, thailande
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News DestiMaG

Explorez Oman : hôtels, activités et itinéraires authentiques avec Worldia !

Explorez Oman : hôtels, activités et itinéraires authentiques avec Worldia !
Encore confidentiel, infiniment authentique et d'une beauté qui défie les clichés, le Sultanat...
Climats du Monde
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Avec les GIR de Passion Brazil, partez à la découverte de ce gigantesque pays, mosaïque de sensations et de paysages

Avec les GIR de Passion Brazil, partez à la découverte de ce gigantesque pays, mosaïque de sensations et de paysages
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Taxe croisière : Le Havre monte au créneau

Atout France clôture l'année 2025 avec un budget à l’équilibre

Avec les GIR de Passion Brazil, partez à la découverte de ce gigantesque pays, mosaïque de sensations et de paysages

Guerre Thaïlande – Cambodge : quelles conséquences sur les voyages ?

En Ouzbékistan, les fêtes de fin d'année, "un héritage des traditions de l’Asie centrale et de l’époque soviétique"

Brand News

La Pologne à l’horizon 2026/2027

La Pologne à l’horizon 2026/2027
La Pologne s’impose progressivement comme l’une des étoiles montantes du tourisme européen, et...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Les Salons du Tourisme : un rendez-vous clé pour dynamiser votre activité !

Les Salons du Tourisme : un rendez-vous clé pour dynamiser votre activité !

DITEX 2026 : Le goût des autres, ou la promesse d’un business réenchanté

DITEX 2026 : Le goût des autres, ou la promesse d’un business réenchanté
AirMaG

AirMaG

Air Europa : cap sur Buenos Aires & Córdoba, deux villes, deux ambiances, entre effervescence et tradition — une Argentine inoubliable

Air Europa : cap sur Buenos Aires &amp; Córdoba, deux villes, deux ambiances, entre effervescence et tradition — une Argentine inoubliable
CruiseMaG

CruiseMaG

Taxe croisière : Le Havre monte au créneau

Taxe croisière : Le Havre monte au créneau
Distribution

Distribution

Refus d'embarquement après le retard d'un train : quid du remboursement des frais ? [ABO]

Refus d'embarquement après le retard d'un train : quid du remboursement des frais ? [ABO]
Futuroscopie

Futuroscopie

Un monde déraisonnable ! [ABO]

Un monde déraisonnable ! [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Braxton et Alfred Hotels reprennent "Les Jardins de la Villa"

Braxton et Alfred Hotels reprennent "Les Jardins de la Villa"
La Travel Tech

La Travel Tech

Renforcer le lien avec les agents : DIGITRIPS place la fidélité et l’humain au cœur du voyage

Renforcer le lien avec les agents : DIGITRIPS place la fidélité et l’humain au cœur du voyage
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Derniers jours : offre “Le privilège de voyager” avec Regent Seven Seas Cruises®

Derniers jours : offre “Le privilège de voyager” avec Regent Seven Seas Cruises®
Partez en France

Partez en France

Atout France clôture l'année 2025 avec un budget à l’équilibre

Atout France clôture l'année 2025 avec un budget à l’équilibre
Production

Production

Japan Experience change d’échelle et muscle son jeu B2B

Japan Experience change d’échelle et muscle son jeu B2B
Transport

Transport

FlixBus fait son retour à la gare de Pershing - Porte Maillot le 15 décembre

FlixBus fait son retour à la gare de Pershing - Porte Maillot le 15 décembre
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Air France : un nouveau salon à l’aéroport de Londres Heathrow

Air France : un nouveau salon à l’aéroport de Londres Heathrow
Voyages responsables

Voyages Responsables

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !
TravelJobs

Emploi & Formation

CARREFOUR VOYAGES

CARREFOUR VOYAGES
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias