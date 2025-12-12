En Ouzbékistan, les fêtes de fin d'année, "un héritage des traditions de l’Asie centrale et de l’époque soviétique"

L’hiver en Ouzbékistan est traditionnellement une période moins fréquentée, car les températures sont froides et les sites historiques sont moins bondés - DepositPhotos.com, ambeon
TourMaG - Comment décririez-vous l’ambiance des fêtes de fin d’année en Ouzbékistan ?
Umida Abdurakhmonova : En Ouzbékistan, la période de Noël ne ressemble pas vraiment à celle que l’on connaît en Europe occidentale.
Pays à majorité musulmane, l’Ouzbékistan ne célèbre pas Noël comme fête nationale. Par contre, la fin décembre et le début du mois de janvier sont une période très festive, marquée surtout par le Nouvel An, héritage de l’époque soviétique, autour duquel se sont développées la plupart des traditions « de Noël ».
Les fêtes de fin d’année en Ouzbékistan offrent une atmosphère chaleureuse et festive, où traditions locales et influences modernes se rencontrent harmonieusement.
Les villes se parent de décorations lumineuses, de sapins ornés et d’illuminations installées sur les principales places. L’esprit festif culmine au moment du Nouvel An, la célébration la plus importante de cette période pour les Ouzbeks.
TourMaG - Quelles sont les traditions ou événements les plus emblématiques à cette période ?
Umida Abdurakhmonova : L’ambiance dans les rues est conviviale : marchés animés, concerts, spectacles, patinoires temporaires et événements culturels créent une atmosphère joyeuse et familiale.
À Tachkent, Samarkand ou Boukhara, les décorations lumineuses se mêlent aux monuments historiques, offrant un charme unique aux soirées d’hiver.
Dans les familles, on prépare des repas généreux mêlant plats traditionnels - comme le plov, les samsa ou les manty - à des douceurs de saison. Les enfants attendent avec impatience l’arrivée de Qorbobo (le Père Gel) et de sa petite-fille Qorqiz, des figures inspirées des traditions de l’Asie centrale et de l’époque soviétique.
TourMaG - Ces fêtes ont-elles un impact sur l’attractivité touristique ?
Umida Abdurakhmonova : Les célébrations de fin d’année en Ouzbékistan combinent l’hospitalité chaleureuse du pays, les traditions locales et une ambiance festive moderne - une période idéale pour découvrir une autre facette de la culture ouzbèke.
Certains visiteurs veulent découvrir ce côté de la culture et des traditions, et ils apprécient ainsi de visiter Samarkand ou Boukhara sous un ciel hivernal, parfois enneigé, offrant des décors très photogéniques.
Mais, l’hiver (décembre-janvier) est traditionnellement une période moins fréquentée, car les températures sont froides (souvent autour de 0°C) et les sites historiques sont moins bondés.
TourMaG - Proposez-vous des programmes spéciaux "fêtes de fin d’année" pour les agences et tour-opérateurs ?
Umida Abdurakhmonova : Comme l’ambiance des fêtes est plus vivante avant le Nouvel An, nous proposons le « Voyage de Noël », sur une semaine, à la fin du mois de décembre.
TourMaG - Comment s’annonce le début d'année 2026 pour votre agence ?
Umida Abdurakhmonova : A la fin de chaque année, nous commençons à planifier la suivante, ce que nous faisons actuellement. Et bien sûr, à partir de janvier 2026, nous commençons à réaliser nos projets.
Par ailleurs, le 14 janvier, nous célébrons la « Journée des défenseurs de la Patrie », ou plutôt la fête de chaque homme qui nous défend.
TourMaG - Quels seront vos grands axes de développement pour 2026 ?
Umida Abdurakhmonova : Pour 2026 nous avons beaucoup de nouveautés !
En tant qu'agence de voyages, nous sommes spécialisés dans les voyages cousus main pour les individuels. Pour pouvoir proposer davantage d'idées, nous avons visité et inspecté de nouvelles adresses et nous sommes en train de composer de nouveaux produits.
Nous sommes également heureux de pouvoir annoncer que notre agence commence une collaboration avec Selectour, de 2026 jusqu’à 2028. Cette collaboration nous permettra de travailler avec l'ensemble des agences du réseau.
TourMaG - Quels messages clés souhaitez-vous adresser aux agences et tour-opérateurs français pour 2026 ?
Umida Abdurakhmonova : L’Ouzbékistan, c’est une destination hors du temps, entre patrimoine grandiose et rencontres authentiques. Et si votre prochaine aventure vous menait au cœur de la Route de la Soie ?
Samarkand, Boukhara et Khiva vous attendent avec leurs coupoles turquoise, leurs bazars d’épices et l’hospitalité légendaire des ouzbeks.
L’Ouzbékistan est maintenant plus accessible que jamais. On prépare le voyage, les valises, on prend le passeport et on est prêt à partir !
Au printemps, quand les jardins fleurissent, en automne sous la douce lumière dorée, ou même en hiver pour découvrir les villes historiques sous la neige et l’ambiance unique des fêtes de Nouvel An, l’Ouzbékistan se vit intensément toute l’année.
Etes-vous prêts à écrire une nouvelle page du carnet de voyage de vos clients ?
