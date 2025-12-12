En Ouzbékistan, les fêtes de fin d'année, "un héritage des traditions de l’Asie centrale et de l’époque soviétique"

TourMaG - Proposez-vous des programmes spéciaux "fêtes de fin d’année" pour les agences et tour-opérateurs ?



Umida Abdurakhmonova : Comme l’ambiance des fêtes est plus vivante avant le Nouvel An, nous proposons le « Voyage de Noël », sur une semaine, à la fin du mois de décembre.



TourMaG - Comment s’annonce le début d'année 2026 pour votre agence ?



Umida Abdurakhmonova : A la fin de chaque année, nous commençons à planifier la suivante, ce que nous faisons actuellement. Et bien sûr, à partir de janvier 2026, nous commençons à réaliser nos projets.



Par ailleurs, le 14 janvier, nous célébrons la « Journée des défenseurs de la Patrie », ou plutôt la fête de chaque homme qui nous défend.



TourMaG - Quels seront vos grands axes de développement pour 2026 ?



Umida Abdurakhmonova : Pour 2026 nous avons beaucoup de nouveautés !



En tant qu'agence de voyages, nous sommes spécialisés dans les voyages cousus main pour les individuels. Pour pouvoir proposer davantage d'idées, nous avons visité et inspecté de nouvelles adresses et nous sommes en train de composer de nouveaux produits.



Nous sommes également heureux de pouvoir annoncer que notre agence commence une collaboration avec Selectour, de 2026 jusqu’à 2028. Cette collaboration nous permettra de travailler avec l'ensemble des agences du réseau.



TourMaG - Quels messages clés souhaitez-vous adresser aux agences et tour-opérateurs français pour 2026 ?



Umida Abdurakhmonova : L’Ouzbékistan, c’est une destination hors du temps, entre patrimoine grandiose et rencontres authentiques. Et si votre prochaine aventure vous menait au cœur de la Route de la Soie ?



Samarkand, Boukhara et Khiva vous attendent avec leurs coupoles turquoise, leurs bazars d’épices et l’hospitalité légendaire des ouzbeks.



L’Ouzbékistan est maintenant plus accessible que jamais. On prépare le voyage, les valises, on prend le passeport et on est prêt à partir !



Au printemps, quand les jardins fleurissent, en automne sous la douce lumière dorée, ou même en hiver pour découvrir les villes historiques sous la neige et l’ambiance unique des fêtes de Nouvel An, l’Ouzbékistan se vit intensément toute l’année.



Etes-vous prêts à écrire une nouvelle page du carnet de voyage de vos clients ?