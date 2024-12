Expérience du voyage :

L'expérience proposée dans le pays est riche et centrée sur l’Ouzbékistan traditionnel. Elle allie :

- l’expérience de vie dans les hôtels de charme et authentiques ou dans les maisons traditionnelles,

- la découverte de la nature, magnifique, subtile et généreuse avec la région désertique, des steppes et la chaîne des montagnes de Tian Shan,

- l'immersion dans la vie quotidienne des marchés, les bains publics, des maisons de thé locales,

- les flâneries dans les ruelles traditionnelles de Samarkand et Boukhara,

- la palette de nourriture ouzbek et de l’Orient.