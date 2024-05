Silk Road Destinations en Ouzbékistan L’Ouzbékistan, le vrai coeur de l’Asie Centrale.

Découvrez dans un seul pays les ethnies les plus représentatives et les plus diverses de la plaque tournante de l’Asie centrale. Des rencontres qui contribueront à enrichir votre expérience voyageur et rendront votre circuit beaucoup plus vivant.

Rédigé par DestiMaG le Mercredi 15 Mai 2024

> OUZBEKISTAN



2001





Silk Road Destinations est une agence fondée en 2001, qui a grandi sur les traditions et l'expérience du tourisme français.

Silk Road, en quelques mots-clés :

- Réceptif francophone en Ouzbékistan.

- Délai moyen de réponse à vos demandes 17 heures.

- Équipe de guides titulaires formée par notre l’école de guides.

- Système de tarification transparent et adéquat.

- Conditions d'annulation honnête et confortables

- Flotte privée de véhicules sous licence

- Gestion du projet du Tourisme Responsable et Solidaire dans le village Mitan.

- Équipe conviviale formée pour accueillir les familles avec des enfants.

- Réseau de partenaires dans toute l’Asie centrale : Ouzbékistan, Kazakhstan, Kirghizstan, Turkménistan, Tadjikistan.

- Accès à notre «TRAVEL LAB » pour réaliser toutes vos idées, construire des voyages sur mesure, créer des expériences inoubliables.

- 18 ans d'expérience et plus de 40 000 voyageurs heureux depuis 2001.



- Raison sociale : Silk Road DestinationsTM

- Date de création : 2001

- Structure juridique : SARL

- Référence de garantie professionnelle : 0411668

- Effectif : 22 personnes (5 francophones) et 7 guides francophones titulaires



Nous sommes experts sur :

✔ Des EDUCTOURS pour les professionnels du tourisme.

✔ Voyages culturels « La Route de la Soie », « L’architecture musulmane de l’Asie Centrale ».

✔ Voyages combinés sur tous les pays de l’Asie centrale.

✔ Village Mitan – le projet du Tourisme durable et responsable.

✔ MICE et des voyages d’affaires.



Notre équipe :

Chez Silk Road Destinations nous sommes 5 personnes francophones avec notre leader Ravshan Turakulov. Passionnés par notre pays, nous maîtrisons en pleine compétence des prestations terrestres grâce à l’expérience de guidage. Chez les guides, il y a toujours beaucoup d'amis prêts à aider dans tout le pays. Notre cercle d'amis est devenu notre réseau de partenaires, grâce auquel nous pouvons relever des défis de toute complexité.

Pourquoi choisir l'Ouzbékistan pour votre prochain voyage ?



Un riche héritage culturel : Samarcande, Boukhara et Khiva sont trois points incontournables de l'histoire et de la culture mondiale inscrits sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. La Route de la Soie a rassemblé en Ouzbékistan tout le potentiel de la pensée créative, du développement économique, du génie architectural et de la culture de son époque.



Hospitalité chaleureuse : Dans la culture ouzbèke, il existe de nombreux rites et traditions liés à l'accueil des invités. Une attention particulière est accordée aux invités, qui sont accueillis avec du pain et du sel, offrant des friandises et faisant tout leur possible pour qu'ils se sentent à l'aise et importants.



Des paysages spectaculaires : Des déserts infinis aux sommets enneigés des montagnes, l'Ouzbékistan offre une diversité de paysages à couper le souffle. Explorez les vallées fertiles de la Fergana, les gorges escarpées du Tian Shan et les oasis verdoyantes de la vallée de Zeravshan.



Une cuisine exquise : Fort heureusement, l'industrie alimentaire n'est pas encore très développée en Ouzbékistan, ce qui nous permet de continuer à savourer des aliments bio. Éveillez vos papilles avec une cuisine délicieuse et variée, influencée par les traditions culinaires de l'Asie centrale, du Moyen-Orient et de la Perse.



Une destination sûre et accueillante : Depuis l'époque de la Route de la Soie, les Ouzbeks ont compris que la paix et la légalité sont les principaux piliers du commerce caravanier. La sécurité des étrangers en Ouzbékistan fait partie intégrante du code culturel de notre peuple.Profitez de votre séjour en toute tranquillité d'esprit, sachant que vous êtes entre de bonnes mains dans ce pays hospitalier.



Et enfin il existe un DMC francophone en Ouzbékistan : Silk Road Destinations

Quand visiter le pays ?

De la mi-mars à fin juin

De la mi-août à mi-novembre

Les basses saisons sont de décembre à mars, le mois de juillet.



❤ Les visites incontournables : Khiva, Boukhara, Samarcande



3 raisons de voyager en Ouzbékistan :

- La Route de la Soie, son histoire et architecture, son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO,

- Des rencontres authentiques et la chaleureuse hospitalité ouzbèque,

- La diversité des paysages, des cultures, d’éthnies et de religions.





MICE en Ouzbékistan

Haut niveau d’organisation des évènements par Silk Road Destinations



Nos offres :

1. Réunions d’affaires : L'organisation de réunions avec notre équipe conforme aux normes de l'Organisation mondiale et à l’étiquette commerciale.

2. Visites promotionnelles pour les employés, les clients et les partenaires : Vous percevrez l'atmosphère des monuments architecturaux médiévaux, l'histoire séculaire de la Route de la Soie, ainsi que les traditions et l'hospitalité du peuple ouzbeks.

3. Organisation et participation aux conférences et expositions : Nous sommes disponibles et organisons vos séminaires et soirées. Nous sommes présents à toutes les étapes de votre événement et interagirons toujours avec vous dans le processus de préparation.

4. Organisation et participation aux événements d'entreprise : Notre équipe fournit de grands efforts afin de vous proposer une idée reflétant le sujet de votre événement .



Nous sommes experts pour :

✔ Réservation des billets de vols internationaux, vols intérieurs et billets de train,

✔ Tout type de transport terrestre,

✔ Réservation d'hôtels,

✔ Organisation d'activités de teambuilding,

« Mille et un visages de la route de la Soie »

Circuit 15 jours/13 nuits

Découverte dans un seul pays des ethnies les plus présentes et les plus racés de la plaque tournante de l`Asie centrale, dont les rencontres contribueront à l`enrichissement de votre expérience de voyageur et rendront votre circuit beaucoup plus vivant.

En suivant les pistes des caravanes de la Route de la soie, ce circuit exotique et inconnue, construit hors des sentiers battus, vous plongera dans le contexte historique et culturel tout à fait réel et vous conduira vers la vallée de Fergana, Samarcande, Boukhara et Khiva, à travers les mosquées aux mosaïques de faïence éblouissantes et les coupoles d'azur.



JOUR 1 : Pays de résidence - Tachkent

JOUR 2 : Tachkent. Découverte de la capitale ouzbèke avec les visites de la ville

JOUR 3 : Tachkent - Kokand- Fergana (train & visites & 12km de route)

JOUR 4 : Fergana - Marguilan - Richtan - village kyrguize -Fergana (180 km de route & visites)

JOUR 5 : Fergana - Tachkent - Ourghentch - Khiva (voiture & avion & car)

JOUR 6 : Khiva (vol interieur - transfert de 30km - visites)

JOUR 7 : Khiva - Village turkmѐne - Boukhara (450 km ~ 5-6h de route)

JOUR 8 : Boukhara (visites à pied)

JOUR 9 : Boukhara (visites à l’exterieur de la ville)

JOUR 10 : Boukhara - Village Mitan - Samarkand (300 km ~ 4h de route)

JOUR 11 : Samarkand (visites)

JOUR 12 : Samarcande - Baïssoun – Avlod - Baïssoun (300 km, 5h)

JOUR 13 : Baïssoun - Omon Khona - Saraosio (50 km aller – retour)

JOUR 14 : Baïssoun - Samarkand - Tachkent (300km ~ 5h de route - train express)

JOUR 15 : Tachkent - Pays de résidence (vol de retour)











Silk Road Destinations

Pensez à indiquer la référence DestiMaG dans toutes vos demandes.

Ravshan TURAKULOV

Silk Road Destinations

Uzbekistan

Samarkand 140157

Kuk-Saray sq. 1



+998 2311135

ravshan@silkoaddestinations.com

mice.fr@silkroaddestinations.com

www.silkroaddestinations.com

https://fr.silkroaddestinations.com









