Orient Voyages, Réceptif Ouzbékistan

Fort de ses 28 ans d’expérience Orient Voyages est devenue une interface incontournable pour réussir votre voyage en Asie Centrale. Notre équipe de 25 professionnels est à votre écoute, prête à réaliser votre projet en Ouzbékistan, Turkménistan, Kazakhstan, Tadjikistan, en Kirghizie et en Iran. - Raison sociale : ORIENT VOYAGES

- Date de création : 1992

- Structure juridique : SARL

- Référence de garantie professionnelle : Alfa Invest № 30/13-00/0004-19

- Effectif : 25 personnes (5 francophones) et 12 guides exclusifs COMPÉTENCES Parfaite maitrise de nos destinations

Approche créative et qualifiée, appuyée par 28 ans d’expérience

Qualité, rapidité et compétitivité tarifaire

Départs garantis aux tarifs compétitifs : circuit de 9 et 11 jours ÉQUIPEMENT : HOTELS — CAMPEMENT DE YOURTES — CARAVANSÉRAIL — BUS Grace à nos investissements réguliers nous avons acquis de l’autonomie dans le domaine de l’hôtellerie et de transport. NOS HOTELS : « Orient Star » à Khiva, Boukhara et à Samarkand KHIVA : notre hôtel - Médersa 3* (80 chambres) est installé dans l’ancienne médersa de XIX siècle, en face de minaret Kalta Minor. Couvert de mosaïques bleues et vertes, le minaret reste le gardien emblématique de l’entrée ouest de la vieille ville. L’hôtel – médersa, restauré et récemment rénové par notre agence, garde pleinement son aspect d’origine avec un charme sobre, imposé par le lieu. Grande salle de restaurant vous accueille pour vos repas et vos soirées en musique dans une medersa voisine. BOUKHARA : hôtel « Orient Star Varaxsha » vous offre 204 chambres entièrement rénovées, d’un confort de 4* NL. Situé à proximité du centre historique (10 min en voiture) l’hôtel dispose d’un restaurant et un bar - salon. Petit-déjeuner buffet, Wi-Fi et parking sont gratuits. Chambres spacieuses d’un décor élégant. SAMARKAND : nos hôtels Orient Star 3* (35 chambres) et 4* (34 chambres) sont situés à 10 min de la place Registan, le cœur historique de la ville. Très agréable jardin avec piscine, restaurant intérieur et restaurant – terrasse sont à votre disposition. Vous remarquerez le décor oriental raffiné des chambres de catégorie 4*. ECO – RESORT « Oxus Adventure » : campement de yourtes Situé dans un environnement privilégié au bord du lac Aydarkoul notre eco-resort saura vous apporter des moments précieux de détente : balades, méharées, baignades, promenades en bateau, pêche, soirées sous le ciel étoilé en musique traditionnelle. La nuit sous les yourtes confortables et équipées (lits) ou dans les chalets tout confort restera une expérience inoubliable. Caravansérail « Oriental Sweets » à Samarkand A Samarkand, notre caravansérail situé tout près de la place Registan propose les soirées privées en musique traditionnelle ou bien des moments de détente à l’ombre et les dégustations de thé vert et du halva ouzbèk. Notre filiale « Orient BUS » La flotte est composée d’une vingtaine de bus et minibus, les voitures et les jeeps, régulièrement renouvelés et parfaitement entretenus dans notre garage. ATOUTS COMPÉTITIFS Equipe de guides permanents et exclusifs (français, anglais, allemand, italien, espagnol)

Coopération de nos filiales dans d’autres pays d’Asie centrale pour mieux gérer vos circuits combinés

Proximité d’un bureau en France et la réactivité nécessaire pour un voyage de qualité, contact téléphonique direct

Réunions d’informations

Présence au Topresa, WTM, ITB et sur d’autres salons professionnels. A compter du 5 Octobre 2018, les ressortissants français peuvent séjourner en Ouzbékistan jusqu'à 30 jours sans visa. Nous sommes impliqués dans le soutien de plusieurs projets avec les communautés locales comme les équipements des écoles, plantation d’arbres, formation des structures d’accueil dans les villages etc. RÉFÉRENCES Orient Voyages est le réceptif de nombreux TO et agences françaises et internationales.









Orient Voyages

Saydaminov Murad

33, rue Dagbitskaya

140 120 Samarkand

Ouzbékistan



06 11 50 48 84 (bureau en France)

orientvoyages@free.fr

office@tour-orient.com

www.tour-orient.com



