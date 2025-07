DITEX 2026 change de cap à Aix-en-Provence

En réponse à cette mobilisation, 360Sharing a dévoilé les contours du DITEX 2026. Il se tiendra à The Camp, à Aix-en-Provence, un lieu présenté comme étant à la croisée de "l’innovation, de la nature et de la réflexion collective".



Les dates sont fixées du 31 mars au 2 avril 2026. Le format mis en place s’articulera autour d’un nombre limité de participants : " entre 120 et 150 décideurs sélectionnés sur la base de leur engagement et de leur influence dans le secteur ".



Plusieurs éléments composent cette nouvelle formule : des rendez-vous B2B ciblés à l’aide d’une plateforme de matching intelligente, des ateliers immersifs et des partages d’expérience, des conférences proposées par des intervenants extérieurs au secteur, du coaching et de la formation pour les futurs leaders, ainsi qu’une soirée de gala. La vocation du DITEX est désormais de constituer " une communauté vivante, à l’année ", et non plus un salon ponctuel.



360Sharing affirme avoir engagé une transformation en profondeur de l’événement, incluant la refonte de la charte de marque, des valeurs et de la plateforme. Cette approche vise à aligner le salon sur les besoins contemporains : " performance, sens, transmission, appartenance ". Le DITEX est repositionné comme " le lieu signature de cette ambition : une rencontre entre business et humanité ".