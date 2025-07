Hilton installe son premier Waldorf Astoria dans les pays nordiques

L’arrivée deà Helsinki reflète l’intérêt croissant des grands groupes hôteliers pour les pays nordiques.En Finlande, et plus particulièrement à Helsinki , la fréquentation touristique est en, portée par le développement du tourisme de loisirs et d’affaires.Pour Hilton, il s’agit du, et d’un premier pas pour sa marque Waldorf Astoria dans la région.Côté M&L Group , cette opération marquedans un partenariat de longue date avec Hilton, leur. Le groupe hôtelier affirme vouloir répondre à la demande croissante pour des hébergements haut de gamme dans la région.L’enseigne Waldorf Astoria, déjà implantée dans des destinations commeou plus récemment, poursuit ainsi son, avec d’autres ouvertures prévues à Londres, Tanger, Jakarta ou encore Sydney.