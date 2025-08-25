TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Agents de voyages et IA : la responsabilité comme un étendard [ABO]

Bloquée à l’aéroport faute d’ESTA, une influenceuse espagnole a vu son séjour à Porto Rico s’effondrer après avoir suivi les conseils de ChatGPT. Une mésaventure virale qui rappelle une évidence : on ne joue pas son voyage sur une réponse automatique d'une IA dénuée de toute responsabilité.


Les réponses de ChatGPT, issues d'un vaste corpus de données, sont souvent utiles pour amorcer une recherche, mais elles ne remplacent ni l'expertise humaine, ni les sources officielles.
Les réponses de ChatGPT, issues d’un vaste corpus de données, sont souvent utiles pour amorcer une recherche, mais elles ne remplacent ni l’expertise humaine, ni les sources officielles. @depositphotos/elenabs
Des larmes, un téléphone et 6 millions de vues.

L’influenceuse Mery Caldass pensait s’envoler pour un séjour romantique à Porto Rico. Elle restera clouée au sol. En cause : un ESTA manquant.

La jeune femme avait pourtant "vérifié" avec ChatGPT.

Réponse de l’Intelligence Artificielle : "Aucun visa requis." Techniquement juste. Concrètement catastrophique. Sans ESTA, pas d’embarquement. Sans embarquement, pas de voyage. Bilan : billets perdus, hôtel annulé, humiliation virale.


L’IA, brillante… mais jamais responsable

Voilà le vrai danger. ChatGPT peut impressionner, donner l’illusion de tout savoir, aligner des réponses rapides et souvent utiles.

Mais il ne prend aucune responsabilité. Et s’il se trompe, c’est le voyageur qui paye. Et il peut prendre cher.

Horaires faux, monuments fermés, adresses périmées : les "hallucinations" de l’IA se multiplient.

Même OpenAI le reconnaît : malgré les progrès de GPT-5, les erreurs subsistent.

Et la dernière version de Chat GPT ne fait pas exception à la règle. Bref : croire l’IA sur parole, c’est jouer à la roulette russe avec son voyage.

Cette mésaventure est donc du pain béni pour les agences de voyages !

Car on un agent de voyages ne se contente jamais - normalement - d’une réponse générique.

Il connaît les réglementations mouvantes, anticipe les subtilités, pose les bonnes questions. En matière de formalités, il assume sa responsabilité légale : son obligation d’information est inscrite dans l’article R.211-4 du Code du tourisme.

L’agent de voyages, le vrai garde-fou

En cas d'erreur, il sera responsable. Pénalement, même. On ne vous apprend rien : le métier de distributeur est règlementé par le code du tourisme. Et on sait bien que la responsabilité de plein droit souvent décriée plane sur vos têtes comme une épée de Damoclès.

Pourtant, l'erreur est humaine et on n'est jamais à l'abri. Surtout si l'IA est considéré comme un outil d'aide à la vente dans votre agence. N'oubliez pas : plus elle est affûtée et plus elle est à double tranchant. Ne croyez jamais une IA et ses préceptes sur parole, car elles mentent formidablement bien.

L'IA reste un outil au service des professionnels. Un outil ne vaut que par son utilisation et ne doit jamais se substituer à celui qui l'utilise.

Si l'IA est dangereuse dans le cas du grand public, elle n'est pas inoffensive pour les jeunes générations de vendeurs, dont beaucoup s'informent aussi sur les réseaux sociaux qu'ils prennent pour des médias. Ce faisant, ils engagent la responsabilité pleine et entière de leur entreprise en cas de pépin.

Rappelons que les professionnels doivent vérifier et valider l'information fournie aux voyageurs. Autrement dit, la confronter à d'autres sources pour les authentifier.

Brandir la responsabilité comme un étendard

Néanmoins, utilisée à bon escient, l'IA peut s'avérer une arme redoutable qui va venir renforcer la connaissance et les compétentes des professionnels.

Cependant, la véritable valeur ajoutée des opérateurs immatriculés à l'heure des Travel planners et autres coachs voyages, demeure leur responsabilité et leur connaissances des produits et des destinations, ils sont font la différence et de faire valoir leur véritable valeur ajoutée !

A défaut de la mettre sous le tapis pour éviter tout litige, ne faudrait-il pas, au contraire, la brandir en étendard ?

Dans un monde saturé d’informations rapides mais fragiles, l’agent n’est pas une option de confort, c’est une assurance. Il ne vend pas seulement des billets : il sécurise une expérience.

Et ça, aucune IA ne peut le garantir. Il reste maintenant à le faire savoir !


