Agents de voyages et IA : la responsabilité comme un étendard [ABO]

En cas d'erreur, il sera responsable. Pénalement, même. On ne vous apprend rien : le métier de distributeur est règlementé par le code du tourisme. Et on sait bien que la responsabilité de plein droit souvent décriée plane sur vos têtes comme une épée de Damoclès.



Pourtant, l'erreur est humaine et on n'est jamais à l'abri. Surtout si l'IA est considéré comme un outil d'aide à la vente dans votre agence. N'oubliez pas : plus elle est affûtée et plus elle est à double tranchant. Ne croyez jamais une IA et ses préceptes sur parole, car elles mentent formidablement bien.



L'IA reste un outil au service des professionnels. Un outil ne vaut que par son utilisation et ne doit jamais se substituer à celui qui l'utilise.



Si l'IA est dangereuse dans le cas du grand public, elle n'est pas inoffensive pour les jeunes générations de vendeurs, dont beaucoup s'informent aussi sur les réseaux sociaux qu'ils prennent pour des médias. Ce faisant, ils engagent la responsabilité pleine et entière de leur entreprise en cas de pépin.



Rappelons que les professionnels doivent vérifier et valider l'information fournie aux voyageurs. Autrement dit, la confronter à d'autres sources pour les authentifier.