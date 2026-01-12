Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Leur design associe influences maldiviennes et touches orientales, dans un équilibre entre élégance contemporaine et authenticité insulaire.



Avec leurs superficies, leur niveau d’équipement et leur implantation directe sur la plage ou le lagon, les villas positionnent Ayada Maldives sur un segment luxe comparable à des références telles que Six Senses ou Niyama, plutôt qu’à des resorts milieu de gamme auxquels il est, parfois, assimilé à tort.