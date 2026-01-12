TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Immersion, gastronomie et bien-être au cœur de l’atoll de Gaafu Dhaalu


Installé sur sa propre île privée, dans le sud encore préservé des Maldives, Ayada Maldives propose une approche immersive du luxe insulaire. Entre nature intacte, expériences culturelles et bien-être d’exception, le resort s’impose comme une destination à part entière.


Rédigé par Ayada Maldives le Lundi 12 Janvier 2026

Worldia
Situé au cœur de l’atoll de Gaafu Dhaalu, Ayada Maldives se distingue par sa géographie unique et son approche profondément ancrée dans l’esprit maldivien.

Le resort occupe l’intégralité de son île et offre une atmosphère où la nature, l’architecture et la culture locale évoluent en symbiose.

Sa localisation sur Gaafu Dhaalu, l’un des atolls les plus préservés au monde, constitue en revanche un véritable élément différenciant pour les agences de voyages. Moins exposé à la pression touristique que les atolls centraux, Gaafu Dhaalu offre un environnement naturel intact, une faible densité de resorts et une biodiversité marine exceptionnelle.

Référencé auprès de la majorité des tour-opérateurs spécialistes des Maldives (Austral Lagons, Kuoni, Exotismes, Turquoise, Ultramarina, Worldia, Beachcomber, etc.), Ayada Maldives est facilement réservable via les circuits de distribution habituels des agences.

Ses villas, sur pilotis ou en bord de plage, privilégient les volumes généreux, l’intimité et les vues ouvertes sur l’océan.

© Ayada Maldives
© Ayada Maldives
Leur design associe influences maldiviennes et touches orientales, dans un équilibre entre élégance contemporaine et authenticité insulaire.

Avec leurs superficies, leur niveau d’équipement et leur implantation directe sur la plage ou le lagon, les villas positionnent Ayada Maldives sur un segment luxe comparable à des références telles que Six Senses ou Niyama, plutôt qu’à des resorts milieu de gamme auxquels il est, parfois, assimilé à tort.

© Ayada Maldives
© Ayada Maldives

Gastronomie et bien-être au cœur de l’expérience

Ayada Maldives s’impose également comme une destination culinaire, avec huit restaurants et lieux de restauration proposant une diversité de cuisines, de l’Asie à la Méditerranée.

Les produits frais et locaux sont au centre des menus, tandis que Ile de Joie, le bar à vins posé au-dessus du lagon, offre une expérience à part entière face à l’horizon.

© Ayada Maldives
© Ayada Maldives
Le bien-être occupe une place centrale avec AySpa, vaste espace de plus de 3 500 m² dédié à la détente.

Soins personnalisés, hammam turc traditionnel, piscines thermales et espaces de relaxation composent une offre pensée pour la reconnexion du corps et de l’esprit.

Une destination immersive pour tous les voyageurs

© Ayada Maldives
© Ayada Maldives
Au-delà du resort, Ayada Maldives propose des expériences tournées vers la découverte de l’environnement naturel et culturel : snorkeling et plongée sur récifs préservés, excursions au coucher du soleil, pêche traditionnelle ou visites d’îles locales.

Le resort bénéficie d’une barrière de corail intacte, accessible directement depuis les villas, un atout rare qui permet aux agences de voyages, de répondre aux attentes d’une clientèle en quête de nature préservée et d’expériences marines immédiates.

Sports nautiques, tennis, jogging et activités familiales complètent l’offre.

© Ayada Maldives
© Ayada Maldives
Le resort s’adresse aussi bien aux couples qu’aux familles, avec des expériences adaptées à chaque profil, du club enfants aux dîners privés sur les bancs de sable.

Cette polyvalence permet aux agences de positionner Ayada Maldives aussi bien sûr des voyages de noces, des séjours luxe expérientiels que sur des vacances familiales haut de gamme.

Dans le cadre de ses offres 2025 - 2026, Ayada Maldives propose des réductions pouvant atteindre 40%, selon les périodes de voyage, avec hébergement gratuit et repas inclus pour deux enfants (selon conditions).

Code promotion : AY2526. Offre valable pour les nouvelles réservations.

