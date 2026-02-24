TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
S4BT (CDS Groupe) fait l'acquisition de HotelHub

Le Groupe étend sa présence au Royaume-Uni


Le Groupe S4BT (CDS, Goelett) annonce l'acquisition de Travel Centric Technology, maison mère londonienne d'HotelHub, une plateforme technologique hôtelière au service des agences de voyages d'affaires internationales.


Rédigé par le Mercredi 25 Février 2026 à 10:19

Ziad Minkara, fondateur et PDG du groupe S4BT et Jay Virdee, PDG d'HotelHub - Photo : S4BT
Hurtigruten
Le Groupe S4BT, spécialiste des voyages d'affaires, vient d'acquérir Travel Centric Technology, maison mère londonienne d'HotelHub, une plateforme technologique hôtelière au service des agences de voyages d'affaires internationales.

Ce fournisseur est "spécialisé dans la consolidation des contenus hôteliers fragmentés provenant de systèmes de distribution centralisés (GDS) et de sources non-GDS au sein d'un environnement opérationnel unique, précise S4BT dans un communiqué.

Sa plateforme est intégrée aux flux de travail des principales agences de voyages d'affaires internationales et prend en charge les transactions hôtelières complexes et à volume élevé".

Avec cette acquisition, le Groupe représente désormais 8 marques spécialisées dans les voyages d'affaires : CDS, Goelett, Corporate Rates Club (CRC), TMS, SIAP, Methodica, Trevium et HotelHub et propose une offre hôtelière d'affaires intégrée à toutes les TMC, en s'appuyant sur des plateformes interopérables et des API ouvertes.

"Notre ambition est claire : bâtir la plateforme de voyages d'affaires la plus intégrée et la plus avancée technologiquement, a déclaré Ziad Minkara, fondateur et PDG du groupe S4BT dans ce communiqué.

L'acquisition d'HotelHub constitue une étape décisive dans cette direction. Elle propulse S4BT dans une nouvelle dimension, renforce notre position et nous assure une présence solide au Royaume-Uni. Il ne s'agit pas d'une finalité, mais d'une base sur laquelle nous continuerons d'investir, d'intégrer et de développer nos solutions."

Plus de 60 000 réservations hôtelières par jour

HotelHub permet donc à S4BT d'étendre sa présence au Royaume-Uni, mais aussi d'accroître les capacités d’ingénierie du Groupe, avec 50% des effectifs (sur les 700 employés que compte de Groupe) désormais dédiés au développement technologique et produit.

Par ailleurs, l’infrastructure hôtelière d’HotelHub s’intégrera aux plateformes de réservation, aux solutions de paiement et aux outils de facturation électronique de S4BT, "offrant ainsi un meilleur contrôle opérationnel et une valeur ajoutée aux agences de voyages d’affaires et aux entreprises clientes.

Les efforts d’innovation, notamment en matière d’optimisation des tarifs par l’IA, de rapprochement automatisé et d’analyse des performances hôtelières, devraient améliorer la qualité des revenus et l’efficacité opérationnelle des agences de voyages d’affaires partenaires", ajoute le Groupe.

Enfin, cette intégration va permettre à S4BT de traiter plus de 5 milliards de dollars de réservations hôtelières annuelles et plus de 60 000 réservations d'hôtels par jour , grâce à un accès à plus de 2 millions d’établissements dans le monde.

Lire aussi : CDS lance S4BT, Solutions for Business Travel : un champion européen du voyage d'affaires

Tags : cds groupe, goelett, ziad minkara
