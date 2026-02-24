S4BT (CDS Groupe) fait l'acquisition de HotelHub

spécialisé dans la consolidation des contenus hôteliers fragmentés provenant de systèmes de distribution centralisés (GDS) et de sources non-GDS au sein d'un environnement opérationnel unique

Sa plateforme est intégrée aux flux de travail des principales agences de voyages d'affaires internationales et prend en charge les transactions hôtelières complexes et à volume élevé

Notre ambition est claire : bâtir la plateforme de voyages d'affaires la plus intégrée et la plus avancée technologiquement

L'acquisition d'HotelHub constitue une étape décisive dans cette direction. Elle propulse S4BT dans une nouvelle dimension, renforce notre position et nous assure une présence solide au Royaume-Uni. Il ne s'agit pas d'une finalité, mais d'une base sur laquelle nous continuerons d'investir, d'intégrer et de développer nos solutions.