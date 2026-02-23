TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Alila Mayakoba : Hyatt ouvre un premier resort Alila au Mexique

182 chambres, suites et villas


La marque Alila du groupe Hyatt fait ses premiers pas en Amérique latine et dans les Caraïbes, avec l'ouverture du resort Alila Mayakoba, niché sur la Riviera Maya au Mexique.


Rédigé par le Mardi 24 Février 2026 à 12:55

Entre lagune et océan, Alila Mayakoba se déploie selon deux ambiances distinctes - Photo : Hyatt
Entre lagune et océan, Alila Mayakoba se déploie selon deux ambiances distinctes - Photo : Hyatt
Hyatt Hotels Corporation et RLH Properties annoncent l’ouverture d’Alila Mayakoba, "une retraite de luxe ancrée dans la nature et le bien-être sur la Riviera Maya au Mexique", dans un communiqué.

Cette ouverture marque les débuts en Amérique latine et dans les Caraïbes de la marque.

Niché dans l'enclave de Mayakoba, le long de la côte caribéenne, l'établissement se déploie sur plus de 24 hectares entre front de mer, lagune et jungle.

Le resort compte 182 chambres, suites (près de 40%, incluant une Suite Présidentielle en bord de mer) et villas agrémentées de piscines lovées dans les mangroves.

Il comprend également six lieux de restauration, dont Casa Amate, le restaurant gastronomique connu pour sa réinterprétation raffinée des saveurs régionales ou encore le Chef’s Atelier, El Huerto, laboratoire culinaire de 12 couverts dirigé par le Chef exécutif Michael Grau et ancré dans une philosophie zéro déchet et d'utilisation intégrale des produits.

"Installé dans le jardin sensoriel du resort, l'expérience repose sur un système alimentaire circulaire où les ingrédients sont cultivés sur place, préparés avec intention, partagés avec les convives et réutilisés de manière responsable en collaboration avec des producteurs locaux", précise Hyatt à son sujet.

Lagune ou plage : deux ambiances distinctes

Les intérieurs signés Huber Design privilégient des matériaux endémiques de la péninsule du Yucatán, comme des essences de bois durs tropicaux locaux, tandis que le calcaire de Mérida ciselé à la main et le travertin récupéré introduisent des textures organiques et une patine intemporelle.

Le resort a été "pensé pour favoriser la régénération, la romance et une connexion profonde au territoire, ajoute le Groupe.

Entre lagune et océan, Alila Mayakoba se déploie selon deux ambiances distinctes. Le long de la lagune, chambres, piscines, restaurants et Spa Alila at Mayakoba invitent à une expérience plus calme et contemplative, idéale pour les couples, voyageurs solo et petits groupes en quête de sérénité.

Côté plage, le long d'une étendue de sable blanc, les chambres en front de mer et les espaces extérieurs offrent une atmosphère plus décontractée et conviviale pour les familles".

Une philosophie ancrée dans la culture locale

Côté bien-être, le resort se distingue par une philosophie "ancrée dans la culture locale, développée en étroite collaboration avec des thérapeutes, philosophes et Anciens mayas respectés de la région.

Les clients sont accueillis à Alila Mayakoba par des traditions ancestrales : une boisson préparée avec de l'eau de coco fraîchement récoltée, du miel sacré de Mélipone et des plantes régionales, suivie d'un rituel de purification à l'argile et au miel qui rend hommage aux pratiques de guérison traditionnelles".

Au cœur de l'expérience, les Alila Moments, des rituels immersifs, invitent les clients à "observer, participer et se reconnecter à travers la cosmologie maya et le lien à la péninsule du Yucatán".

Le Spa, lui, se conçoit comme "un sanctuaire réparateur inspiré de la conception maya du temps cyclique, de la terre et de l'énergie. Guidés par le calendrier sacré Tzolk'in, les soins et rituels sont personnalisés selon des traditions vivantes".

Un espace fitness équipé par Technogym intègre des systèmes d'entraînement intelligents et une technologie d'évaluation qui détermine l'âge physiologique de bien-être de chaque client, offrant ainsi une base personnalisée pour la performance et la longévité.

Une offre de lancement

Pour son ouverture, Hyatt propose une offre de lancement.

"Chaque réservation comprend un accompagnement personnalisé avant l'arrivée pour préparer un séjour fluide, les transferts aéroport aller-retour offerts, ainsi qu'un Alila Moment signature - au choix la cérémonie Ixchel Water Blessing ou l'expérience de bien-être Tribal Soundscapes - conçus pour immerger les clients dans l'expression la plus authentique du resort en matière de nature, culture et équilibre.

Les clients bénéficieront également d'une expérience d'hydrothérapie premium".

Toutes les activités sont valables pour deux personnes. Réservations à effectuer avant le 31 mai 2026 pour des séjours jusqu'au 31 décembre 2026 avec le code offre OPENING.

