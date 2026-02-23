Alila Mayakoba : Hyatt ouvre un premier resort Alila au Mexique

Côté bien-être, le resort se distingue par une philosophie " ancrée dans la culture locale, développée en étroite collaboration avec des thérapeutes, philosophes et Anciens mayas respectés de la région.



Les clients sont accueillis à Alila Mayakoba par des traditions ancestrales : une boisson préparée avec de l'eau de coco fraîchement récoltée, du miel sacré de Mélipone et des plantes régionales, suivie d'un rituel de purification à l'argile et au miel qui rend hommage aux pratiques de guérison traditionnelles ".



Au cœur de l'expérience, les Alila Moments, des rituels immersifs, invitent les clients à " observer, participer et se reconnecter à travers la cosmologie maya et le lien à la péninsule du Yucatán ".



Le Spa, lui, se conçoit comme " un sanctuaire réparateur inspiré de la conception maya du temps cyclique, de la terre et de l'énergie. Guidés par le calendrier sacré Tzolk'in, les soins et rituels sont personnalisés selon des traditions vivantes ".



Un espace fitness équipé par Technogym intègre des systèmes d'entraînement intelligents et une technologie d'évaluation qui détermine l'âge physiologique de bien-être de chaque client, offrant ainsi une base personnalisée pour la performance et la longévité.