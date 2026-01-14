Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]

Les autorités chinoises anticipent un record de 9,5 milliards de trajets passagers sur la période de 40 jours entourant les festivités du Nouvel An - DepositPhotos.com, yuliang11
Alors que la période du "chunyun", pic annuel des déplacements liés au Nouvel An chinois, vient tout juste de débuter en 2026, le tourisme domestique connaît l’explosion annuelle la plus spectaculaire.
Ruée sur les trains, sur les avions, sur les routes… Les 9 jours de congés offerts aux travailleurs chinois représentent une aubaine pour boucler ses valises, prendre le large, visiter sa famille. Et indiquent des cohues invraisemblables dans les lieux de transit et les sites touristiques devenues légendaires.
D’ores et déjà, les autorités chinoises anticipent un record de 9,5 milliards de trajets passagers sur la période de 40 jours entourant les festivités, contre 9,02 milliards l'an dernier.
C’est dire la bonne santé d’un secteur que le gouvernement tient à encourager afin d’éponger ses médiocres performances économiques.
De nombreux visiteurs étrangers
Mais les populations résidentes ne sont pas les seules à jouer des coudes et faire des queues interminables dans les commerces.
De l’étranger, beaucoup de visiteurs choisissent de se rendre en Chine pour vivre l'expérience de la fête du Printemps. Parmi eux, la diaspora toujours avide de retours au pays.
Dans les rues bondées de nombreuses villes se succèdent dégustations de spécialités locales, spectacles traditionnels, coutumes festives, marchés, défilés populaires, lanternes allumées, etc. L’immersion dans une culture millénaire est à la fois vivante et chaleureuse et garantit le dépaysement. « C'est aussi une manière idéale de commencer la nouvelle année » ! prétendent les journaux.
Pour autre preuve de cet emballement : selon les données de la plateforme de voyage Qunar, le nombre de réservations de vols intérieurs effectués pendant les vacances du Nouvel An avec des passeports non chinois a progressé de près de 30% sur un an.
Corée, Singapour, Russie…
Selon la directrice des affaires publiques de la plateforme de voyages Ctrip, la Malaisie, la République de Corée, Singapour, le Japon et la Russie figurent parmi les principaux pays d'origine des visiteurs.
Il faut dire que les politiques d'exemption de visa qui touchent 76 pays jouent un rôle déterminant dans ce rebond : les réservations en provenance de Russie seule ont bondi de 471%, tandis que les voyages de touristes coréens ont augmenté de 95% pendant la période de la fête du Printemps.
A compter du 17 février 2026, l’empire du Milieu a décidé d'étendre sa politique d'exemption de visas aux détenteurs de passeports ordinaires du Canada et du Royaume-Uni. Une mesure destinée à s’étendre jusqu’à la fin de l’année 2026.
Quant aux destinations d'entrée les plus populaires, elles incluent Shanghai, Beijing, Guangzhou et Shenzhen, mais aussi Chengdu, Xiamen, Harbin, Haikou, Chongqing et Shenyang.
Une diversité qui montre que les visiteurs étrangers ne se limitent plus aux grandes métropoles, mais s'intéressent également à des villes secondaires dont l’attrait culturel et touristique est encore méconnu.
L’outgoing chinois reprend du souffle
Parallèlement à l'essor du tourisme entrant, le tourisme sortant des Chinois se révèle très dynamique.
Toujours sur la plateforme Qunar, des voyageurs chinois ont réservé des hébergements dans près de 3 000 villes à travers le monde durant le Nouvel An.
La Thaïlande, la Corée et la Malaisie figurent parmi les destinations les plus populaires, tandis que certains optent pour des voyages plus lointains, vers la Norvège pour observer les aurores boréales ou vers la Nouvelle-Zélande pour profiter de l'été austral…
Quant à la France, selon le Baromètre du tourisme parisien, elle a reçu environ 18 000 visiteurs chinois entre décembre 2025 et février 2026.
Mais, il faut désormais compter aussi avec la Russie qui figure parmi les principaux bénéficiaires de cette dynamique.
Les réservations vers cette destination ont plus que doublé sur un an sur certaines plateformes, tout comme celles vers l'Europe du Nord. Notamment grâce à la suppression des visas pour les voyageurs chinois.
Le rebond des liaisons long-courriers profite également à l'Australie. Trip.com indique que le nombre de visiteurs chinois vers cette destination a progressé de plus de 100% par rapport à l'an dernier.
Selon le cabinet IBA, la capacité en sièges sur les vols internationaux, à l'entrée comme à la sortie de Chine, a augmenté de 9% sur un an durant la période des fêtes, les vols internationaux représentant désormais près de la moitié de la capacité totale en kilomètres-sièges disponibles.
A l'inverse, le Japon souffre d'un net recul à cause des tensions politiques persistantes.
D'après Flight Master, les vols entre la Chine et le Japon ont chuté de 49,2% sur un an lors de la semaine débutant le 2 février. Quelque 58 liaisons opérées durant le Nouvel An lunaire l'an dernier ont par ailleurs été entièrement suspendues, alors que le Japon figurait encore parmi les destinations les plus populaires en 2025 aux côtés de la Thaïlande et d'autres marchés régionaux.
Un grand embouteillage
Cette circulation touristique à double sens depuis et vers la Chine, qui constitue l'une des caractéristiques marquantes du Nouvel An chinois 2026, ne doit cependant pas faire oublier les déplacements d’autres nationalités, notamment les Vietnamiens, Thaïlandais, Singapouriens qui se déversent dans des destinations voisines de l’Empire du Milieu et créent des bouchons un peu partout dans la région, et nouveauté : un peu partout dans les montagnes.
L’or blanc pour attirer les touristes nationaux et internationaux
Important et porteur d’avenir : le développement du tourisme de montagne est spectaculaire.
Pour les populations d’Asie du sud-est, le moment est idéal pour venir goûter en Chine un peu d’air frais des montagnes et les activités de loisirs qu’elles offrent, notamment la randonnée et la découverte de panoramas exceptionnels.
Parmi elles, le Sichuan se révèle la destination la plus populaire pour les touristes venant de Singapour, la Malaisie mais aussi l’Indonésie, la Thaïlande et même l’Australie où les hivers sont de plus en plus chauds.
Pour l’exemple, le journal China Daily évoque le succès du « Dagu Glacier scenic area » qui a attiré près de 140 000 visiteurs. Selon les données des postes frontières, un million et demi de touristes ont traversé la frontière le 2 décembre 2025, soit une augmentation de 48%.
A Harbin, l’un des plus grands parcs de neige et glace du monde, durant la saison 2024-2025, 90 millions de visiteurs ont été accueillis dont beaucoup de Russes, Japonais et Coréens. A raison d’environ 20 000 par jour. Un record salué par des récompenses internationales et expliqué par de nouvelles liaisons aériennes directes ainsi que l’ouverture de nouveaux équipements et animations.
En tout cas, la ville revendique des recettes de l’ordre de 22 milliards de dollars US ! Une performance qui se reflète aussi dans l’engouement suscité par la pratique du ski. Le leader chinois n’avait-il pas promis de mettre 400 millions de personnes sur les pistes ?
Une stratégie à cinq ans
Si la presse chinoise accorde tant d’importance à ces déplacements, selon un chercheur en chef à l'Institut de recherche de Tongcheng, cette dynamique s'explique par plusieurs facteurs, notamment la hausse de la valeur du passeport chinois, la multiplication des accords d'exemption de visa et l'amélioration des liaisons aériennes internationales depuis de nombreuses villes chinoises.
Il souligne également que la culture chinoise suscite un intérêt croissant auprès des jeunes à l'étranger. « Le Nouvel An chinois, en tant que fête traditionnelle la plus importante, attire naturellement ceux qui souhaitent vivre une expérience authentique, au cœur de la culture chinoise », explique-t-il.
Tandis que le ministre du tourisme rappelle que 2026 marque le point de départ d’un plan de développement touristique de 5 ans destiné à mettre l’offre aux normes internationales. Sources www.xinhuanet.com
Enfin, n’oubliez pas qu’après une année 2025 placée sous le signe du Serpent de bois, 2026 est quant à elle l’année du Cheval de Feu. Une conjoncture exceptionnelle qui n’arrive que tous les 60 ans !
Journaliste, consultante, conférencière, Josette Sicsic observe depuis plus de 25 ans, les mutations du monde afin d’en analyser les conséquences sur le secteur du tourisme.
Après avoir développé pendant plus de 20 ans le journal Touriscopie, elle est toujours sur le pont de l’actualité où elle décode le présent pour prévoir le futur. Sur le site www.tourmag.com, rubrique Futuroscopie, elle publie plusieurs fois par semaine les articles prospectifs et analytiques.
Après avoir développé pendant plus de 20 ans le journal Touriscopie, elle est toujours sur le pont de l’actualité où elle décode le présent pour prévoir le futur. Sur le site www.tourmag.com, rubrique Futuroscopie, elle publie plusieurs fois par semaine les articles prospectifs et analytiques.
