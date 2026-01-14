Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]

Important et porteur d’avenir : le développement du tourisme de montagne est spectaculaire.



Pour les populations d’Asie du sud-est, le moment est idéal pour venir goûter en Chine un peu d’air frais des montagnes et les activités de loisirs qu’elles offrent, notamment la randonnée et la découverte de panoramas exceptionnels.



Parmi elles, le Sichuan se révèle la destination la plus populaire pour les touristes venant de Singapour, la Malaisie mais aussi l’Indonésie, la Thaïlande et même l’Australie où les hivers sont de plus en plus chauds.



Pour l’exemple, le journal China Daily évoque le succès du « Dagu Glacier scenic area » qui a attiré près de 140 000 visiteurs. Selon les données des postes frontières, un million et demi de touristes ont traversé la frontière le 2 décembre 2025, soit une augmentation de 48%.



A Harbin, l’un des plus grands parcs de neige et glace du monde, durant la saison 2024-2025, 90 millions de visiteurs ont été accueillis dont beaucoup de Russes, Japonais et Coréens. A raison d’environ 20 000 par jour. Un record salué par des récompenses internationales et expliqué par de nouvelles liaisons aériennes directes ainsi que l’ouverture de nouveaux équipements et animations.



En tout cas, la ville revendique des recettes de l’ordre de 22 milliards de dollars US ! Une performance qui se reflète aussi dans l’engouement suscité par la pratique du ski. Le leader chinois n’avait-il pas promis de mettre 400 millions de personnes sur les pistes ?