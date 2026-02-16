TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Les Carroz maintient sa tradition d'accueil des classes de neige

La station de Haute-Savoie reçoit plus de 2 000 enfants par an.


La station des Carroz continue d'accueillir des groupes scolaires pour l'apprentissage de la montagne et du ski, malgré la baisse nationale des classes de neige. Pour la saison 2025-2026, la station s'appuie sur une capacité d'accueil de 1 200 lits répartis dans 14 centres de vacances. Elle propose des infrastructures dédiées aux débutants et des programmes d'encadrement spécifiques assurés par l'ESF et l'ESI.


La station des Carroz continue d'accueillir des groupes scolaires ©Depositphotos.com/fashionstock
La station des Carroz accueille [plus de 2 000 enfants par an]b, dont plus de 1 000 sur son seul front de neige durant les vacances de février.

Le domaine skiable est configuré pour l'apprentissage avec une majorité de pistes vertes et bleues. Selon un communiqué officiel, l'accueil des scolaires constitue "l'ADN de la station", complété par des animations sur l'environnement montagnard, des visites de fermes et des activités en patinoire.

Le dispositif repose sur des formules d'encadrement professionnel adaptées aux écoliers venus de toute la France.

Mesures tarifaires et zones d'apprentissage gratuites

La station des Carroz maintient la gratuité du ski pour les enfants de moins de 8 ans sur l'ensemble du domaine du Grand Massif. Pour les séjours de 2 à 7 jours, un tarif unique de 29 € est appliqué pour cette même tranche d'âge. Le site a également aménagé deux secteurs débutants en accès libre : la zone des Molliets à 1 500 m d'altitude, équipée d'un tapis et d'une piste verte, et la zone de Figaro qui relie la télécabine au village. Ces espaces gratuits visent à faciliter l'initiation au ski dans des périmètres sécurisés.

