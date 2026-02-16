Les Carroz maintient sa tradition d'accueil des classes de neige

La station des Carroz accueille [plus de 2 000 enfants par an]b, dont plus de 1 000 sur son seul front de neige durant les vacances de février.



Le domaine skiable est configuré pour l'apprentissage avec une majorité de pistes vertes et bleues. Selon un communiqué officiel, l'accueil des scolaires constitue "l'ADN de la station", complété par des animations sur l'environnement montagnard, des visites de fermes et des activités en patinoire.



Le dispositif repose sur des formules d'encadrement professionnel adaptées aux écoliers venus de toute la France.