La Hongrie dépasse les 20 millions de visiteurs en 2025

La France confirme son dynamisme et occupe la 12e place des marchés émetteurs internationaux. En 2025, 318 506 visiteurs français se sont rendus en Hongrie, générant 809 602 nuitées.



Cela représente une hausse de +18,1% des arrivées et de +14,9% des nuitées par rapport à 2024. La progression est particulièrement marquée sur trois ans.



Après 205 353 visiteurs enregistrés en 2023, la Hongrie a connu une forte accélération en 2024 avec 269 720 arrivées, soit une hausse de +31,3%. En 2025, la tendance se confirme avec 318 506 visiteurs français supplémentaires, attestant d’un engouement durable et d’une montée en puissance constante de la destination auprès de cette clientèle.



Sur les 318 506 visiteurs français recensés en 2025, 274 648 ont séjourné à Budapest (+19,9%), générant 716 807 nuitées (+16,5%).



Après un rebond marqué en 2024, la capitale poursuit sa progression et confirme son attractivité auprès des voyageurs français, notamment lors des pics estivaux et automnaux (août, novembre, décembre).