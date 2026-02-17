TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
La Hongrie dépasse les 20 millions de visiteurs en 2025

Une croissance 2,5 fois supérieure à la moyenne de l’UE


La Hongrie enregistre une année touristique historique en 2025 avec près de 20 millions de visiteurs, portée par une croissance internationale supérieure à la moyenne européenne. Le marché français affiche une progression de +18,1%.


Rédigé par le Mardi 17 Février 2026 à 10:46

La Hongrie bat son record de visiteurs en 2025 - Depositphotos.com @rognar
En 2025, la Hongrie a accueilli près de 20 millions de visiteurs, dépassant le record déjà établi en 2024.

Porté par une dynamique internationale soutenue, le tourisme hongrois affiche une croissance supérieure à la moyenne européenne, avec une hausse de +12% des visiteurs étrangers.

Au total, plus de 19,5 millions de personnes ont séjourné dans des établissements d’hébergement touristique en 2025, soit une progression de +7,3% par rapport à 2024. Les nuitées atteignent 47 millions, en hausse de +4,3%.

La croissance du nombre de visiteurs dans les hébergements commerciaux en Hongrie s’est révélée près de 2,5 fois supérieure au taux moyen observé dans les États membres de l’Union européenne.

Le tourisme domestique totalise 9,7 millions de voyageurs (+3,2%), tandis que le tourisme international atteint 9,9 millions de visiteurs (+12%), générant 24,3 millions de nuitées (+7,5%).

Le secteur représente désormais plus de 14% du PIB hongrois : un forint sur sept est lié au tourisme, qui assure la subsistance de près de 400 000 foyers.

Budapest, locomotive d’un marché international dominé par l’Allemagne

L’Allemagne demeure le premier marché international de la Hongrie avec 1 021 181 visiteurs en 2025, suivie par la Roumanie (713 168), la Pologne (652 300) et le Royaume-Uni (619 060), tandis que les États-Unis occupent la 9e place (424 092) devant l’Espagne (394 442).

Dans ce contexte, Budapest joue un rôle moteur : la capitale a accueilli plus de 7,6 millions de visiteurs et généré 18 millions de nuitées, en hausse de +13% et +9% par rapport à 2024.

Une dynamique portée notamment par l’extension des liaisons aériennes et les projets de développement prévus en 2026 à l’aéroport national Liszt Ferenc.

En région, les stations thermales confirment leur attractivité, avec Siófok en tête des nuitées, suivie de Hévíz et Hajdúszoboszló, tandis que Balatonfüred et Bük figurent parmi les destinations les plus prisées.

Le lac Balaton a pour sa part accueilli 3,4 millions de visiteurs en 2025 (+3%), et côté marché français, la région du Grand Budapest enregistre 11 392 visiteurs (+15,2%) contre 8 109 pour la région du Balaton (+2,8%), illustrant une diffusion progressive des flux au-delà de la capitale.

Le marché français en plein essor

La France confirme son dynamisme et occupe la 12e place des marchés émetteurs internationaux. En 2025, 318 506 visiteurs français se sont rendus en Hongrie, générant 809 602 nuitées.

Cela représente une hausse de +18,1% des arrivées et de +14,9% des nuitées par rapport à 2024. La progression est particulièrement marquée sur trois ans.

Après 205 353 visiteurs enregistrés en 2023, la Hongrie a connu une forte accélération en 2024 avec 269 720 arrivées, soit une hausse de +31,3%. En 2025, la tendance se confirme avec 318 506 visiteurs français supplémentaires, attestant d’un engouement durable et d’une montée en puissance constante de la destination auprès de cette clientèle.

Sur les 318 506 visiteurs français recensés en 2025, 274 648 ont séjourné à Budapest (+19,9%), générant 716 807 nuitées (+16,5%).

Après un rebond marqué en 2024, la capitale poursuit sa progression et confirme son attractivité auprès des voyageurs français, notamment lors des pics estivaux et automnaux (août, novembre, décembre).


Lu 171 fois

Tags : budapest, hongrie
