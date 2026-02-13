TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Dakkak DMC rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG

Le réceptif historique du Moyen-Orient intègre la plateforme


Dakkak DMC rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG by TourMaG. Fondé en 1955 et basé en Jordanie, ce groupe spécialisé dans la gestion de voyages opère désormais aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite, en Égypte, au Qatar et à Oman. Le groupe s'appuie sur une équipe de 250 professionnels pour accompagner les tour-opérateurs et agences de voyages sur les segments du loisir, du luxe et du MICE.


Dakkak DMC rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG afin d'exposer son expertise régionale et ses services de réceptif sur mesure.

Le groupe structure son offre autour de plusieurs divisions dédiées, comme Dakkak Tours International pour le Levant ou Dakkak Arabia pour le patrimoine saoudien. Ses prestations incluent la gestion de circuits culturels, de séjours thématiques (aventure, spirituel, bien-être) et de croisières sur le Nil.

L'agence propose également des départs garantis toute l'année et une personnalisation complète pour les voyageurs individuels (FIT).

Une infrastructure multilingue et digitale au service des pros

Le fonctionnement du groupe repose sur une équipe multiculturelle incluant des guides francophones pour assurer une communication fluide avec le marché européen.

Dakkak investit aussi dans la digitalisation de ses services via des plateformes B2B et des outils de gestion en ligne pour optimiser la réactivité des réservations.

En parallèle, le réceptif applique une démarche de tourisme responsable en privilégiant les prestataires locaux et le soutien aux communautés rurales. Cette organisation permet de couvrir l'ensemble de la chaîne touristique, du transfert logistique à l'organisation de congrès et séminaires d'envergure.

