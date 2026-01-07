TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Karibuni, Réceptif Afrique et Sous-Continent Indien


Experts sur toutes nos destinations : Kenya, Tanzanie, Rwanda, Ouganda, Namibie, Madagascar, Inde, Sri Lanka, Népal et Bhoutan. Faites voyager vos clients avec Karibuni !


Rédigé par DestiMaG le Mercredi 7 Janvier 2026

© harshil gudka - Unsplash
TAP Air Portugal
DESTINATIONS :

> KENYA
> TANZANIE
> RWANDA
> OUGANDA
> NAMIBIE
> MADAGASCAR
> INDE
> SRI LANKA
> NEPAL
> BHOUTAN

Date de création :
2007

Compétences et Activités

FIT - GIR - Groupes
Incentive		 Picto circuit
Eco-responsable		 Picto luxe
Luxe
         
Nature 		Picto sur-mesure
Safari 		Picto observation animale
Observation animale
Culture et patrimoine
         
Picto voyage de noces
Photographie 		Picto randonnée
Randonnée 		Picto snorkeling
Yoga
         

Présentation
© Karibuni
© Karibuni

Depuis 2007, Karibuni fait le lien entre les professionnels francophones du tourisme et une sélection de réceptifs ancrés localement en Afrique de l’Est, dans l’Océan Indien et en Asie du Sud. Plus qu’un bureau de représentation nous sommes une équipe à taille humaine, passionnée et exigeante, qui conjugue connaissance du terrain et compréhension des marchés francophones.

Aux côtés de nos agences réceptives partenaires, nous créons des itinéraires authentiques, pensés pour des voyageurs en quête de sens, de rencontre et d’immersion. Des savanes de Tanzanie et du Kenya aux forêts du Rwanda et de l’Ouganda, des plages de Zanzibar aux paysages contrastés de Madagascar et les paysages magnifiques de la Namibie.

Des univers spirituels de l’Inde, du Népal et du Bhoutan à la douceur de vivre du Sri -Lanka, chaque destination révèle une identité forte et singulière.

Ambassadeur sur chacune de nos destinations, notre vocation est d’accompagner les professionnels du voyage avec créativité, exigence et proximité, en donnant vie à des itinéraires qui répondent aux aspirations actuelles : un voyage plus lent, plus intense, plus authentique.

Réactifs et exigeants, nous sommes capables de vous fournir des productions sur mesure et de préparer vos cotations à vos couleurs et logos dans les 48 heures, sous format digitalisé, pour vous permettre de vous démarquer.

Nos partenaires exclusifs sur chaque destination :

  • KENYA : Pollman’s Tours and Safaris
  • TANZANIE : Ranger Safaris
  • RWANDA et OUGANDA : Primate Safaris
  • NAMIBIE : Secret Namibia
  • MADAGASCAR : Escapades Madagascar
  • INDE, NEPAL et BHOUTAN : Distinct Destinations
  • SRI LANKA : LSR

Brochures

Brochure "Inspirations" by Karibuni


Kenya : Les incontournables du Maasai Mara à l’Océan Indien

Ce circuit au Kenya vous emmène à la découverte des grands classiques du safari : d’abord le Maasai Mara et ses vastes plaines peuplées de félins, puis le paisible lac Naivasha. Vous poursuivez vers le majestueux parc d’Amboseli au pied du Kilimandjaro, avant d’explorer les paysages vallonnés de Taita Hills. Le voyage se termine en beauté sur les plages paradisiaques de Diani Beach.

Tanzanie : Les incontournables du Nord

Ce circuit en Tanzanie vous plonge au cœur des plus belles réserves du pays : observation des oiseaux et des hippopotames au lac Manyara, safaris inoubliables au Serengeti, immersion dans l’écosystème unique du cratère du Ngorongoro, puis exploration du parc de Tarangire, célèbre pour ses majestueux éléphants et ses baobabs emblématiques, pour une expérience safari complète et inoubliable.

Sri Lanka : Les incontournables du Sri Lanka

Ce circuit au Sri Lanka vous fait découvrir la richesse naturelle et culturelle de l’île : safaris à Yala et Uda Walawe à la rencontre des éléphants, léopards et autres espèces emblématiques, exploration des sites millénaires et sacrés du Triangle culturel, puis escapade dans les paysages verdoyants et brumeux de la région du thé, pour une immersion complète au cœur de l’île.



    


KARIBUNI
Pensez à indiquer la référence DestiMaG dans toutes vos demandes.

Jean François Turroc
Directeur commercial
16 avenue des Châteaupieds - 92500 Rueil-Malmaison
Tél. : 01 47 51 04 03


jeanfrancois@karibuni.fr
www.karibuni.fr
+33 6 28 56 75 54

Adresse mail générique : contact@karibuni.fr

         




