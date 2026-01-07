KENYA : Pollman’s Tours and Safaris

TANZANIE : Ranger Safaris

RWANDA et OUGANDA : Primate Safaris

NAMIBIE : Secret Namibia

MADAGASCAR : Escapades Madagascar

INDE, NEPAL et BHOUTAN : Distinct Destinations

SRI LANKA : LSR

Depuis 2007, Karibuni fait le lien entre les professionnels francophones du tourisme et une sélection de réceptifs ancrés localement en Afrique de l’Est, dans l’Océan Indien et en Asie du Sud. Plus qu’un bureau de représentation nous sommes une équipe à taille humaine, passionnée et exigeante, qui conjugue connaissance du terrain et compréhension des marchés francophones.Aux côtés de nos agences réceptives partenaires, nous créons des itinéraires authentiques, pensés pour des voyageurs en quête de sens, de rencontre et d’immersion. Des savanes de Tanzanie et du Kenya aux forêts du Rwanda et de l’Ouganda, des plages de Zanzibar aux paysages contrastés de Madagascar et les paysages magnifiques de la Namibie.Des univers spirituels de l’Inde, du Népal et du Bhoutan à la douceur de vivre du Sri -Lanka, chaque destination révèle une identité forte et singulière.Ambassadeur sur chacune de nos destinations, notre vocation est d’accompagner les professionnels du voyage avec créativité, exigence et proximité, en donnant vie à des itinéraires qui répondent aux aspirations actuelles : un voyage plus lent, plus intense, plus authentique.Réactifs et exigeants, nous sommes capables de vous fournir des productions sur mesure et de préparer vos cotations à vos couleurs et logos dans les 48 heures, sous format digitalisé, pour vous permettre de vous démarquer.Nos partenaires exclusifs sur chaque destination :