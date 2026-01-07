> KENYA
2007
Aux côtés de nos agences réceptives partenaires, nous créons des itinéraires authentiques, pensés pour des voyageurs en quête de sens, de rencontre et d’immersion. Des savanes de Tanzanie et du Kenya aux forêts du Rwanda et de l’Ouganda, des plages de Zanzibar aux paysages contrastés de Madagascar et les paysages magnifiques de la Namibie.
Des univers spirituels de l’Inde, du Népal et du Bhoutan à la douceur de vivre du Sri -Lanka, chaque destination révèle une identité forte et singulière.
Ambassadeur sur chacune de nos destinations, notre vocation est d’accompagner les professionnels du voyage avec créativité, exigence et proximité, en donnant vie à des itinéraires qui répondent aux aspirations actuelles : un voyage plus lent, plus intense, plus authentique.
Réactifs et exigeants, nous sommes capables de vous fournir des productions sur mesure et de préparer vos cotations à vos couleurs et logos dans les 48 heures, sous format digitalisé, pour vous permettre de vous démarquer.
Nos partenaires exclusifs sur chaque destination :
- KENYA : Pollman’s Tours and Safaris
- TANZANIE : Ranger Safaris
- RWANDA et OUGANDA : Primate Safaris
- NAMIBIE : Secret Namibia
- MADAGASCAR : Escapades Madagascar
- INDE, NEPAL et BHOUTAN : Distinct Destinations
- SRI LANKA : LSR
Kenya : Les incontournables du Maasai Mara à l’Océan Indien
Ce circuit au Kenya vous emmène à la découverte des grands classiques du safari : d’abord le Maasai Mara et ses vastes plaines peuplées de félins, puis le paisible lac Naivasha. Vous poursuivez vers le majestueux parc d’Amboseli au pied du Kilimandjaro, avant d’explorer les paysages vallonnés de Taita Hills. Le voyage se termine en beauté sur les plages paradisiaques de Diani Beach.
Tanzanie : Les incontournables du Nord
Ce circuit en Tanzanie vous plonge au cœur des plus belles réserves du pays : observation des oiseaux et des hippopotames au lac Manyara, safaris inoubliables au Serengeti, immersion dans l’écosystème unique du cratère du Ngorongoro, puis exploration du parc de Tarangire, célèbre pour ses majestueux éléphants et ses baobabs emblématiques, pour une expérience safari complète et inoubliable.
Sri Lanka : Les incontournables du Sri Lanka
Ce circuit au Sri Lanka vous fait découvrir la richesse naturelle et culturelle de l’île : safaris à Yala et Uda Walawe à la rencontre des éléphants, léopards et autres espèces emblématiques, exploration des sites millénaires et sacrés du Triangle culturel, puis escapade dans les paysages verdoyants et brumeux de la région du thé, pour une immersion complète au cœur de l’île.