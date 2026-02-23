TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Algérie : un e-visa pour voyager en toute simplicité


L’Algérie a longtemps été perçue comme une forteresse magnifique mais difficile d'accès.
En 2026, cette image appartient définitivement au passé.
Pour les voyageurs en quête d'authenticité, de silence et de paysages grandioses, une révolution administrative a changé la donne : le E-visa

Imaginez pouvoir planifier votre départ pour les dunes rouges du Sahara ou les cités antiques de la Méditerranée sans jamais avoir à mettre les pieds dans un consulat.
Pas de files d'attente, pas de dossiers papier interminables, pas d'incertitude.
Avec Algérie Tours, le plus grand pays d'Afrique vous ouvre ses portes avec une fluidité inédite.


Rédigé par Algérie Tours le Lundi 23 Février 2026 à 00:05

Hurtigruten

Le E-Visa : Comment ça marche ?


Le dispositif mis en place par les autorités algériennes pour dynamiser le tourisme est une aubaine.
Ce système permet aux voyageurs internationaux de solliciter leur visa via leur agence de voyage agréée.

Fini le parcours du combattant consulaire

Auparavant, obtenir un visa pour l'Algérie pouvait s'apparenter à un défi logistique.
Aujourd'hui, tout se passe de manière dématérialisée.
En choisissant un circuit incluant les Oasis ou le Sud algérien, vous déléguez la complexité administrative à des experts.

L'assistance totale d'Algérie Tours :

Le processus peut sembler intimidant, mais notre bureau dédié à la liaison avec les ministères prend tout en charge.

Suivi en temps réel : Vous savez exactement où en est votre demande.
Assistance 24h/24 et 7j/7 : Une équipe est à votre disposition pour répondre à vos moindres questions, de la préparation du dossier jusqu’à votre accueil à l'aéroport.
Sécurité et sérénité : De la réception de votre E-Visa (autorisation d'embarquement) à votre prise en charge par nos guides, nous sécurisons chaque étape.

Tarifs et Informations Pratiques (Mise à jour 2026)

L'une des questions les plus fréquentes concerne le coût de cette formalité.
Le paiement du visa s'effectue directement au guichet de la police des frontières lors de votre arrivée sur le sol algérien.

Tableau des frais de chancellerie (2026) :

Durée du séjour Tarif en Euros (€) Tarif en Dollars ($)
01 à 02 Jours 40 € 38 $
03 à 07 Jours 75 € 76 $
08 à 10 Jours 145 € 151 $
11 à 15 Jours 185 € 188 $
16 à 30 Jours 365 € 376 $
Conseil d'expert : Prévoyez impérativement le règlement de ces frais en espèces (Euros ou Dollars). Ce visa est à usage unique et nécessite que votre itinéraire inclue une portion saharienne validée par notre agence.

Bonne nouvelle : Si vous souhaitez prolonger votre séjour pour découvrir Alger la Blanche, Oran la Radieuse ou les ponts suspendus de Constantine après votre périple dans le Sud,
c’est tout à fait possible !
Votre itinéraire global doit simplement intégrer une étape dans les Oasis ou le sud pour être éligible à cette facilitation.

Pourquoi choisir Algérie Tours pour votre aventure ?

Vendre un voyage est une chose, coécrire une expérience humaine en est une autre.
La force d'Algérie Tours réside dans sa connaissance intime et charnelle du terrain.
Nous ne sommes les architectes de vos souvenirs.

Une expertise terrain sans compromis

Chaque itinéraire que nous proposons est testé, éprouvé et affiné par nos équipes.
Nous ne laissons rien au hasard :
Les campements : Nous choisissons des lieux de bivouac isolés pour une déconnexion totale.
Les oueds et pistes : Nos chauffeurs connaissent chaque détour du désert.
Les familles d'artisans : Nous vous emmenons à la rencontre de ceux qui font battre le cœur de l'Algérie profonde.
Trois Expériences Emblématiques pour 2026

Pour vous aider à choisir, Algérie Tours a sélectionné trois exemples de circuits qui illustrent la diversité exceptionnelle du pays.

A. Djanet : Immersion au Nord du Tassili N’Ajjer (07 jours)
Djanet est la porte d'entrée vers un monde surréaliste. Ce circuit d'une semaine vous plonge entre les dunes de l'Erg Admer et les canyons de grès.

Le point fort : Les gravures rupestres millénaires, témoignages d'un temps où le Sahara était une savane luxuriante.
L'ambiance : Sous la conduite de nos guides touaregs, vous apprendrez le rythme du désert, la cérémonie du thé et le silence absolu des nuits étoilées. C’est le format idéal pour une "digital detox" réussie.

B. La Route des Oasis (08 jours)
Un voyage fascinant au cœur de la Saoura et du Gourara. Ce circuit est une ode à l'ingéniosité humaine face au désert.

Timimoun : Surnommée l'Oasis Rouge, elle vous séduira par son architecture en terre ocre.
L'histoire de l'eau : Découvrez les foggara, ces systèmes d'irrigation ancestraux qui permettent encore aujourd'hui aux palmeraies de prospérer. Un voyage qui combine culture, architecture et paysages oasiens.

C. Le Combiné "Villes Romaines & Oasis" (13 jours)
C’est le circuit ultime pour les voyageurs assoiffés de contrastes. Pourquoi choisir entre le Nord et le Sud quand on peut avoir les deux ?

Le Nord Antique : Explorez les vestiges de Timgad et Djemila, des cités romaines parmi les mieux préservées au monde.
Le Sud Mystique : Envolez-vous ensuite vers la Vallée du M'Zab (Ghardaïa). Ses cinq cités fortifiées (ksour) classées à l'UNESCO offrent une leçon d'urbanisme et de spiritualité. C’est un pont unique entre l'histoire millénaire de la Méditerranée et l'âme du Sahara.
L'Appel du Désert : Bien plus qu'un Voyage

Le désert ne se raconte pas, il se vit.
Dans un monde saturé par le tourisme de masse, l'Algérie reste l'un des derniers territoires d'aventure authentiques.

Ici, vous ne rencontrerez pas de foules compactes, mais des visages accueillants et des horizons à perte de vue.

Entre la majesté de l’Erg Admer et le silence des nuits sahariennes, vous redécouvrirez l'essentiel.
La sensation d'être seul au monde, protégé par une voûte céleste d'une pureté incomparable, est une expérience dont on ne revient jamais tout à fait le même.

Prêt pour l'évasion ?

Ne laissez plus les formalités administratives ou la peur de l'inconnu freiner vos rêves.
L'Algérie est plus proche que vous ne le pensez, et sa beauté est à la hauteur de sa légende.

Algérie Tours est votre partenaire de confiance pour transformer cette expédition en une réalité sereine.
Que vous souhaitiez un trek sportif, un voyage photographique ou une immersion culturelle en famille, nos experts conçoivent votre circuit sur mesure.

Contactez-nous dès aujourd'hui : algerie.tours@gmail.com
👉 Site officiel : www.algerie-tours.com

Amine Lagoune
Central Canebière
10 Avenue de la République
13001 MARSEILLE

06 15 32 59 16
06 58 20 36 79
algerie.tours@gmail.com
www.algerie-tours.com




