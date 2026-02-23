Algérie : un e-visa pour voyager en toute simplicité

Pour vous aider à choisir, Algérie Tours a sélectionné trois exemples de circuits qui illustrent la diversité exceptionnelle du pays.



A. Djanet : Immersion au Nord du Tassili N’Ajjer (07 jours)

Djanet est la porte d'entrée vers un monde surréaliste. Ce circuit d'une semaine vous plonge entre les dunes de l'Erg Admer et les canyons de grès.



● Le point fort : Les gravures rupestres millénaires, témoignages d'un temps où le Sahara était une savane luxuriante.

● L'ambiance : Sous la conduite de nos guides touaregs, vous apprendrez le rythme du désert, la cérémonie du thé et le silence absolu des nuits étoilées. C’est le format idéal pour une "digital detox" réussie.



B. La Route des Oasis (08 jours)

Un voyage fascinant au cœur de la Saoura et du Gourara. Ce circuit est une ode à l'ingéniosité humaine face au désert.



● Timimoun : Surnommée l'Oasis Rouge, elle vous séduira par son architecture en terre ocre.

● L'histoire de l'eau : Découvrez les foggara, ces systèmes d'irrigation ancestraux qui permettent encore aujourd'hui aux palmeraies de prospérer. Un voyage qui combine culture, architecture et paysages oasiens.



C. Le Combiné "Villes Romaines & Oasis" (13 jours)

C’est le circuit ultime pour les voyageurs assoiffés de contrastes. Pourquoi choisir entre le Nord et le Sud quand on peut avoir les deux ?



● Le Nord Antique : Explorez les vestiges de Timgad et Djemila, des cités romaines parmi les mieux préservées au monde.

● Le Sud Mystique : Envolez-vous ensuite vers la Vallée du M'Zab (Ghardaïa). Ses cinq cités fortifiées (ksour) classées à l'UNESCO offrent une leçon d'urbanisme et de spiritualité. C’est un pont unique entre l'histoire millénaire de la Méditerranée et l'âme du Sahara.