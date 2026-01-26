L’Algérie, tout un art de vivre

Passer la porte du désert, c'est entrer dans une autre dimension. Le Sahara algérien n'est pas un vide, c'est une immensité de beauté et d'histoires classées au patrimoine mondial de l’UNESCO.



Véritable miracle architectural, l'oasis de Ghardaïa est un exemple unique d'urbanisme socialiste et religieux datant du XIe siècle. Algérie Tours vous emmène à la découverte de ses systèmes d'irrigation ancestraux, une ingénierie hydraulique millénaire qui permet encore aujourd'hui de faire vivre des palmeraies luxuriantes au milieu de l'aridité de la vallée du M’Zab. Entre respect des traditions et beauté géométrique de ses villes, offrez-vous une immersion totale aux portes du désert.



Plus au sud, aux confins du Niger et de la Libye, se trouve Djanet, la perle du Tassili. Ici, le voyageur devient explorateur. Accompagné des populations Touaregs, qui partagent leurs us et coutumes, on découvre la région du Tassili n'Ajjer. Bienvenue dans le plus grand musée à ciel ouvert du monde. Ce plateau montagneux abrite des milliers de gravures et peintures rupestres. Les roches témoignent de l'existence des premières civilisations et d'une époque où le Sahara était une savane verdoyante peuplée d'hippopotames et de girafes.



Vivre le Sahara, c'est accepter de perdre ses repères. Au sud de Djanet, traversez l’Erg Admer, une mer de dunes à perte de vue où le silence devient presque palpable. Les guides touaregs vous feront traverser la Tadrart. Un labyrinthe de canyons et de dunes géantes aux nuances de rose et de rouge orangé.



Avec Algérie Tours, vous intégrez la culture touareg : on circule en 4x4 pour franchir les passes sablonneuses ou on s'adonne à la randonnée pour suivre le rythme du désert. Le soir, autour du feu de camp, après la cérémonie du thé, on dort à la belle étoile, en bivouac. Sous la Voie lactée d'une pureté absolue, cher voyageur, prenez conscience de votre place dans l’immensité.