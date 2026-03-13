Guerre au Moyen-Orient : Emirates, Qatar Airways... où en est la reprise des vols ?

Le Bahreïn rouvre son espace aérien

Depuis bientôt 15 jours, le Moyen-Orient est secoué par une guerre qui impacte considérablement le secteur du voyage. Après l'arrêt spectaculaire de l'activité sur les hubs mondiaux, dont le plus important étant celui de Dubaï, mais aussi celui de Doha au Qatar, les compagnies aériennes ont repris, à des rythmes différents, leurs vols. De Qatar Airways à Emirates, en passant par Etihad, voici le dernier point sur la situation dans le ciel de la région.

Rédigé par Romain POMMIER le Vendredi 13 Mars 2026 à 16:35



Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran, tuant, dans les premiers jours, le guide suprême.



Le régime des mollahs a répliqué en bombardant les pays voisins, dont les Émirats arabes unis, le Koweït, le Bahreïn, le Qatar, l'Arabie saoudite...



Des ripostes qui ont entraîné la fermeture immédiate des espaces aériens de plusieurs pays, fermant par la même occasion le plus grand hub aéroportuaire du monde, à savoir celui de Dubaï.



Des dizaines de milliers de voyageurs se sont retrouvés bloqués au Moyen-Orient, mais aussi dans toute l'Asie, du fait de la place importante prise par les compagnies émiraties dans l'activité touristique mondiale.



Après quelques jours d'observation, les transporteurs ont pu reprendre et évacuer des voyageurs, notamment par Oman et l'Arabie saoudite. Puis, le 2 mars, ce fut au tour d'Emirates de refaire décoller des avions.



Actuellement, 1 707 ressortissants ont bénéficié de vols affrétés par la France et plus de 17 000 Français ont, eux, pu rentrer grâce à des vols commerciaux.



De Qatar Airways à Air France, en passant par Emirates et Etihad Airways, Air France et bien d'autres... nous vous délivrons un point complet sur la situation.

Effondrement du trafic aérien dans le Golfe Vols quotidiens · 26 Fév – 12 Mar 2026 · Source Flightradar24 ● NORMAL Données : Flightradar24

Emirates : 3 vols quotidiens vers Paris !



Depuis, et malgré le fait que les attaques aient toujours bien lieu, puisque



Ainsi, le taux de reprise est passé de 25,5% le 4 mars à 60,7% le 12 mars.



De plus, la compagnie annonce aussi opérer actuellement 3 vols quotidiens vers Paris et un vol quotidien vers Nice. Les passagers en correspondance sont aussi acceptés, à condition que le trajet suivant soit, lui aussi, opéré.



Nous sommes encore loin d'une reprise pleine et entière, mais la situation semble aller vers un redressement et un retour à la normale. Dès le 2 mars, Emirates et l'aéroport de Dubaï ont communiqué sur une reprise très limitée de l'activité.Depuis, et malgré le fait que les attaques aient toujours bien lieu, puisque ce vendredi, un bâtiment du centre-ville a été touché par des débris d'un engin intercepté par les batteries antimissiles, le programme ne cesse de s'étoffer jour après jour.De plus, la compagnie annonce aussi opérer actuellement 3 vols quotidiens vers Paris et un vol quotidien vers Nice. Les passagers en correspondance sont aussi acceptés, à condition que le trajet suivant soit, lui aussi, opéré.Nous sommes encore loin d'une reprise pleine et entière, mais la situation semble aller vers un redressement et un retour à la normale.

Etihad Airways : au minimum un vol quotidien vers Paris Etihad Airways a été autorisée à reprendre des vols limités dès le 2 mars, mais la reprise est nettement plus lente et choatique que chez sa voisine de Dubaï.



Elle n'assure encore que 13% de son programme de vols, selon les dernières données de FlightRadar.



Un vol vers Paris est programmé et complet le dimanche 15 mars ; deux autres sont prévus le lendemain (toujours complets), puis un autre le 17 mars (complet) et deux autres le 18 mars (complets).



A lire : Guerre au Moyen-Orient : la vie "schizophrénique" des agents de voyages !



Il faut attendre le jeudi 19 mars 2026 pour trouver des places disponibles sur le vol prévu au départ d'Abou Dabi pour Paris. Les prix démarrent à partir de 930 euros en classe éco et 4 961 euros en affaires.



A noter que la compagnie signale l'émergence de faux comptes sur les réseaux sociaux, se faisant passer pour Etihad Airways.



Ils contactent les clients en fournissant de faux formulaires de remboursement. Il est important de savoir qu'Etihad ne demandera aucun mot de passe, code à usage unique, information de paiement ou toute autre information sensible par le biais des réseaux sociaux. De son côté,a été autorisée à reprendre des vols limités dès le 2 mars, mais la reprise est nettement plus lente et choatique que chez sa voisine de Dubaï.Un vol vers Paris est programmé et complet le dimanche 15 mars ; deux autres sont prévus le lendemain (toujours complets), puis un autre le 17 mars (complet) et deux autres le 18 mars (complets).A noter que la compagnie signale l'émergence de faux comptes sur les réseaux sociaux, se faisant passer pour Etihad Airways.Ils contactent les clients en fournissant de faux formulaires de remboursement. Il est important de savoir qu'Etihad ne demandera aucun mot de passe, code à usage unique, information de paiement ou toute autre information sensible par le biais des réseaux sociaux.

Qatar Airways : la lente reprise des vols vers Paris Qatar Airways est l'une des plus importantes compagnies régionales, et elle a peiné plus que d'autres à reprendre.



L'espace aérien de l'émirat semble plus sensible aux attaques iraniennes.



Bien que les opérations sont soient toujours suspendues, des vols de rapatriement ont été autorisés dès le 5 mars.



A lire : Rapatriement Moyen-Orient : la France obtient davantage de vols vers Paris

En date du 12 mars, le taux de reprise était de seulement 8%.



La compagnie a dévoilé son programme de vols pour les prochains jours : un vol est prévu ce vendredi 13 mars à destination de Paris, et plusieurs autres vers l'Europe.



Il faudra ensuite attendre le 15 mars pour trouver un autre avion qui volera vers la capitale française. Londres est programmée tous les jours, Amsterdam deux fois dans les quatre jours à venir, Francfort trois fois. est l'une des plus importantes compagnies régionales, et elle a peiné plus que d'autres à reprendre.L'espace aérien de l'émirat semble plus sensible aux attaques iraniennes.Bien que les opérations sont soient toujours suspendues, des vols de rapatriement ont été autorisés dès le 5 mars.

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Guerre au Moyen-Orient : la vie "schizophrénique" des agents de voyages ! C'était l'un des derniers espaces aériens du Golfe encore fermé ; ce n'est maintenant plus le cas.



Le Bahreïn, selon Flightradar24, a modifié les modalités de fermeture de son espace aérien. Celui-ci reste fermé à tous les vols, à l'exception des départs de l'aéroport international local suivant un itinéraire spécifique et avec autorisation préalable.



En revanche, la compagnie nationale n'a pas encore répercuté cette annonce.



Gulf Air continue de suspendre temporairement ses vols. Les opérations reprendront dès que l’Autorité de l’aviation civile confirmera la réouverture de l’espace aérien en toute sécurité.



La prochaine mise à jour est prévue le 14 mars à 11 h 00.

Dubaï : Air France, British Airways, Lufthansa... pas de reprise en vue Air France, toujours tributaire des décisions du gouvernement français quant à une reprise des vols dans la région — même à Dubaï — a réitéré la suspension de ses vols.



Elle prolonge l'arrêt de ses lignes de et vers Dubaï et Riyadh jusqu’au 17 mars 2026 inclus (soit jusqu’au 18 mars 2026 pour les vols au départ de Dubaï et Riyadh).



Concernant Tel Aviv et Beyrouth, la suspension est prévue jusqu'au 18 mars 2026 inclus.



De plus, les syndicats PNC de la compagnie demandent la suspension des vols de rapatriement, craignant de se retrouver dans une zone de guerre.



A noter que, de son côté, British Airways a préféré annuler tous ses vols à destination et en provenance d'Abu Dhabi jusqu'à la fin de l'année 2026, au regard de l'instabilité sécuritaire dans la région.



Lufthansa est un peu plus mesurée.



Elle a suspendu tous ses vols desservant Dubaï, Abou Dabi, Amman et Erbil jusqu'au 28 mars 2026.



Cet arrêt prolongé, car initialement prévu jusqu'au 15 mars, s'explique selon la compagnie par le fait que " les deux aéroports de Dubaï (DXB, DWC) réduisent considérablement le nombre de mouvements d'avions pour des raisons de capacité ."



Pour les lignes vers Beyrouth et Tel Aviv, la suspension est plus longue, car elle court jusqu’au 28 mars et au 2 avril.

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