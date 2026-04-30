Transavia France offre des données mobiles à l’étranger à ses clients

Avec ce partenariat, Transavia France s’inscrit dans une tendance de fond du secteur aérien, où la connectivité devient un service complémentaire au transport.



" La data est devenue un essentiel du voyage.



On ne parle plus seulement de confort, mais d’un besoin immédiat dès l’arrivée ", souligne Eduardo Ronzano, CEO de Kolet.



Même constat du côté de la compagnie.



" Nous cherchons en permanence à enrichir l’expérience de nos passagers avec des services simples et utiles. La connectivité mobile fait aujourd’hui partie intégrante du voyage ", indique Julien Mallard, directeur général adjoint commercial de Transavia France.



Déjà adoptée par plusieurs acteurs du secteur, dont Air France-KLM, Evaneos ou Axa Partners, la solution Kolet poursuit son déploiement avec l’ambition de s’imposer comme un standard du parcours voyageur.



Compatible avec plus de 190 destinations, la technologie eSIM de Kolet permet d’accéder à internet en quelques minutes, tout en conservant son numéro principal, sans nécessiter de changement de carte SIM physique.