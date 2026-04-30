Transavia France offre des données mobiles à l’étranger à ses clients

Transavia France annonce un partenariat avec la start-up française Kolet afin de proposer à ses passagers une solution de connectivité mobile à l’international.
L’objectif est de permettre aux voyageurs de bénéficier d’un accès à internet dès leur arrivée à destination, sans contrainte technique ni frais d’itinérance imprévus.
Dans le cadre de cet accord, les clients de Transavia pourront profiter de deux jours d’internet mobile gratuit, incluant jusqu’à 1 Go de données.
Une fois ce volume consommé, il sera possible de recharger son forfait directement depuis l’application Kolet. Les utilisateurs auront également la possibilité de régler en Miles Flying Blue ou de cumuler 10 Miles par euro dépensé.
L’objectif est de permettre aux voyageurs de bénéficier d’un accès à internet dès leur arrivée à destination, sans contrainte technique ni frais d’itinérance imprévus.
Dans le cadre de cet accord, les clients de Transavia pourront profiter de deux jours d’internet mobile gratuit, incluant jusqu’à 1 Go de données.
Une fois ce volume consommé, il sera possible de recharger son forfait directement depuis l’application Kolet. Les utilisateurs auront également la possibilité de régler en Miles Flying Blue ou de cumuler 10 Miles par euro dépensé.
Transavia France : jusqu'à 1 Go de données inclus
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La solution sera proposée à plusieurs étapes clés du parcours voyageurs.
Ainsi, cela interviendra lors de la réservation sur le site web, dans les e-mails de confirmation et de pré-départ, ainsi que via l’application mobile de la compagnie.
Un espace dédié co-brandé Transavia x Kolet sera également mis en place.
Cette intégration vise à répondre à un besoin croissant de connectivité dès l’atterrissage.
A lire : Transavia inaugure son premier salon à Paris Orly (vidéo)
Selon une étude d’Amadeus, 90 % des passagers aériens déclarent ressentir une forme d’anxiété au cours de leur voyage, ce qui renforce l’importance d’un accès immédiat à internet.
Ainsi, cela interviendra lors de la réservation sur le site web, dans les e-mails de confirmation et de pré-départ, ainsi que via l’application mobile de la compagnie.
Un espace dédié co-brandé Transavia x Kolet sera également mis en place.
Cette intégration vise à répondre à un besoin croissant de connectivité dès l’atterrissage.
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Selon une étude d’Amadeus, 90 % des passagers aériens déclarent ressentir une forme d’anxiété au cours de leur voyage, ce qui renforce l’importance d’un accès immédiat à internet.
Transavia : "enrichir l’expérience de nos passagers"
Avec ce partenariat, Transavia France s’inscrit dans une tendance de fond du secteur aérien, où la connectivité devient un service complémentaire au transport.
"La data est devenue un essentiel du voyage.
On ne parle plus seulement de confort, mais d’un besoin immédiat dès l’arrivée", souligne Eduardo Ronzano, CEO de Kolet.
Même constat du côté de la compagnie.
"Nous cherchons en permanence à enrichir l’expérience de nos passagers avec des services simples et utiles. La connectivité mobile fait aujourd’hui partie intégrante du voyage", indique Julien Mallard, directeur général adjoint commercial de Transavia France.
Déjà adoptée par plusieurs acteurs du secteur, dont Air France-KLM, Evaneos ou Axa Partners, la solution Kolet poursuit son déploiement avec l’ambition de s’imposer comme un standard du parcours voyageur.
Compatible avec plus de 190 destinations, la technologie eSIM de Kolet permet d’accéder à internet en quelques minutes, tout en conservant son numéro principal, sans nécessiter de changement de carte SIM physique.
"La data est devenue un essentiel du voyage.
On ne parle plus seulement de confort, mais d’un besoin immédiat dès l’arrivée", souligne Eduardo Ronzano, CEO de Kolet.
Même constat du côté de la compagnie.
"Nous cherchons en permanence à enrichir l’expérience de nos passagers avec des services simples et utiles. La connectivité mobile fait aujourd’hui partie intégrante du voyage", indique Julien Mallard, directeur général adjoint commercial de Transavia France.
Déjà adoptée par plusieurs acteurs du secteur, dont Air France-KLM, Evaneos ou Axa Partners, la solution Kolet poursuit son déploiement avec l’ambition de s’imposer comme un standard du parcours voyageur.
Compatible avec plus de 190 destinations, la technologie eSIM de Kolet permet d’accéder à internet en quelques minutes, tout en conservant son numéro principal, sans nécessiter de changement de carte SIM physique.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
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