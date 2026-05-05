À Rome, un nouveau 5 étoiles de luxe signé Radisson Collection au Palazzo Sanzio

iAM Capital et Castello Sgr annoncent l’ouverture prochaine du Palazzo Sanzio, un hôtel cinq étoiles luxe qui opérera sous la marque Radisson Collection.
Situé à Rome, l’établissement doit accueillir ses premiers clients à l’été 2026, à l’issue d’un vaste programme de réhabilitation.
Porté par le fonds ICE II de iAM Capital, et détenu via le fonds IHF géré par Castello Sgr, le projet concerne un immeuble historique du début du XXe siècle, implanté sur les rives du Tibre, Lungotevere Raffaello Sanzio. L’actif, entièrement repositionné, vise désormais le segment du luxe international.
La transformation architecturale et le design intérieur ont été confiés au studio international De.Tales.
L’intervention a consisté à préserver les éléments patrimoniaux du bâtiment tout en intégrant des standards contemporains.
L’établissement comptera à terme 70 chambres et suites, ainsi qu’une offre de restauration, un centre bien-être et fitness et une terrasse panoramique avec vue sur le fleuve et le centre historique de Rome.
Situé à Rome, l’établissement doit accueillir ses premiers clients à l’été 2026, à l’issue d’un vaste programme de réhabilitation.
Porté par le fonds ICE II de iAM Capital, et détenu via le fonds IHF géré par Castello Sgr, le projet concerne un immeuble historique du début du XXe siècle, implanté sur les rives du Tibre, Lungotevere Raffaello Sanzio. L’actif, entièrement repositionné, vise désormais le segment du luxe international.
La transformation architecturale et le design intérieur ont été confiés au studio international De.Tales.
L’intervention a consisté à préserver les éléments patrimoniaux du bâtiment tout en intégrant des standards contemporains.
L’établissement comptera à terme 70 chambres et suites, ainsi qu’une offre de restauration, un centre bien-être et fitness et une terrasse panoramique avec vue sur le fleuve et le centre historique de Rome.
De.Tales signe un design entre patrimoine et modernité
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Avec cette ouverture, Radisson Hotel Group renforce sa présence sur le segment premium dans la capitale italienne. Le Palazzo Sanzio rejoint ainsi le portefeuille haut de gamme du groupe, qui poursuit son développement sur les destinations urbaines majeures en Europe.
Pour iAM Capital, ce projet s’inscrit dans une stratégie de valorisation d’actifs immobiliers emblématiques à travers leur conversion en établissements hôteliers haut de gamme. Le groupe prévoit par ailleurs l'ouverture de plusieurs autres hôtels et resorts en Italie dans les deux prochaines années.
De son côté, Castello Sgr poursuit son expansion dans l’hôtellerie de luxe à Rome, après plusieurs opérations récentes, notamment dans des établissements opérés sous des enseignes internationales. L’entreprise entend capitaliser sur l’attractivité de la destination pour renforcer son positionnement sur le segment haut de gamme.
Enfin, les architectes de De.Tales soulignent avoir privilégié une approche conciliant héritage et modernité, avec une attention particulière portée aux matériaux, à la lumière naturelle et à la fluidité des espaces, afin de proposer une expérience en phase avec les standards de l’hôtellerie de luxe contemporaine.
Pour iAM Capital, ce projet s’inscrit dans une stratégie de valorisation d’actifs immobiliers emblématiques à travers leur conversion en établissements hôteliers haut de gamme. Le groupe prévoit par ailleurs l'ouverture de plusieurs autres hôtels et resorts en Italie dans les deux prochaines années.
De son côté, Castello Sgr poursuit son expansion dans l’hôtellerie de luxe à Rome, après plusieurs opérations récentes, notamment dans des établissements opérés sous des enseignes internationales. L’entreprise entend capitaliser sur l’attractivité de la destination pour renforcer son positionnement sur le segment haut de gamme.
Enfin, les architectes de De.Tales soulignent avoir privilégié une approche conciliant héritage et modernité, avec une attention particulière portée aux matériaux, à la lumière naturelle et à la fluidité des espaces, afin de proposer une expérience en phase avec les standards de l’hôtellerie de luxe contemporaine.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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