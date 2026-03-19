« Espresso Riviera » : la liaison Rome - Riviera française ne sera pas reconduite en 2026

L'été dernier, FS Treni Turistici Italiani proposait une liaison hebdomadaire entre Rome et la Côte d’Azur, opérée chaque vendredi duLe parcours combinait un trajet de nuit entre, puis un segment diurne jusqu’à, avec desserte de la Riviera française, dontÀ bord, l’offre incluait des voitures-lits (cabines simples ou doubles) et des couchettes à quatre places pour le trajet nocturne.En journée, le train proposait des espaces en salons privés, ainsi que des classes Première et Seconde.Le service de restauration était assuré à bord tout au long du trajet, avec des repas inclus pour les passagers en voiture-lits, ainsi qu’une offre de bar accessible durant le voyage.