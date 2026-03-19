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« Espresso Riviera » : la liaison Rome - Riviera française ne sera pas reconduite en 2026

Le train touristique de nuit suspendu après deux saisons


Le service touristique « Espresso Riviera », reliant Rome à la Riviera française jusqu’à Marseille et Monte-Carlo, ne sera pas reconduit en 2026. FS Treni Turistici Italiani indique que cette décision est liée à l’absence des conditions nécessaires à l’exploitation transfrontalière, après deux saisons opérées en 2024 et 2025.


Rédigé par le Jeudi 19 Mars 2026

FS Treni Turistici Italiani ne reconduira pas son service « Espresso Riviera » pour la saison 2026 - DepositPhotos.com, julia-lav
FS Treni Turistici Italiani ne reconduira pas son service « Espresso Riviera » pour la saison 2026 - DepositPhotos.com, julia-lav
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L'été dernier, FS Treni Turistici Italiani proposait une liaison hebdomadaire entre Rome et la Côte d’Azur, opérée chaque vendredi du 4 juillet au 31 août 2025.

Le parcours combinait un trajet de nuit entre Rome et Gênes, puis un segment diurne jusqu’à Marseille, avec desserte de la Riviera française, dont Monte-Carlo.

À bord, l’offre incluait des voitures-lits (cabines simples ou doubles) et des couchettes à quatre places pour le trajet nocturne.

En journée, le train proposait des espaces en salons privés, ainsi que des classes Première et Seconde.

Le service de restauration était assuré à bord tout au long du trajet, avec des repas inclus pour les passagers en voiture-lits, ainsi qu’une offre de bar accessible durant le voyage.

A lire aussi : Train de luxe en Italie : découvrez la Dolce Vita Orient Express !

Un arrêt du service en 2026 faute de conditions d’exploitation

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FS Treni Turistici Italiani ne reconduira pas ce service pour la saison 2026.

La décision est motivée par l’absence des conditions nécessaires à l’exploitation des liaisons transfrontalières.

L’opérateur indique travailler sur une nouvelle programmation ainsi que sur une évolution de l’offre pour les prochaines saisons.

A lire aussi : Trains touristiques, une filière dynamique mais fragile

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Tags : cote d'azur, rome
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