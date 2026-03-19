« Espresso Riviera » : la liaison Rome - Riviera française ne sera pas reconduite en 2026

FS Treni Turistici Italiani ne reconduira pas son service « Espresso Riviera » pour la saison 2026 - DepositPhotos.com, julia-lav
L'été dernier, FS Treni Turistici Italiani proposait une liaison hebdomadaire entre Rome et la Côte d’Azur, opérée chaque vendredi du 4 juillet au 31 août 2025.
Le parcours combinait un trajet de nuit entre Rome et Gênes, puis un segment diurne jusqu’à Marseille, avec desserte de la Riviera française, dont Monte-Carlo.
À bord, l’offre incluait des voitures-lits (cabines simples ou doubles) et des couchettes à quatre places pour le trajet nocturne.
En journée, le train proposait des espaces en salons privés, ainsi que des classes Première et Seconde.
Le service de restauration était assuré à bord tout au long du trajet, avec des repas inclus pour les passagers en voiture-lits, ainsi qu’une offre de bar accessible durant le voyage.
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Le parcours combinait un trajet de nuit entre Rome et Gênes, puis un segment diurne jusqu’à Marseille, avec desserte de la Riviera française, dont Monte-Carlo.
À bord, l’offre incluait des voitures-lits (cabines simples ou doubles) et des couchettes à quatre places pour le trajet nocturne.
En journée, le train proposait des espaces en salons privés, ainsi que des classes Première et Seconde.
Le service de restauration était assuré à bord tout au long du trajet, avec des repas inclus pour les passagers en voiture-lits, ainsi qu’une offre de bar accessible durant le voyage.
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Un arrêt du service en 2026 faute de conditions d’exploitation
FS Treni Turistici Italiani ne reconduira pas ce service pour la saison 2026.
La décision est motivée par l’absence des conditions nécessaires à l’exploitation des liaisons transfrontalières.
L’opérateur indique travailler sur une nouvelle programmation ainsi que sur une évolution de l’offre pour les prochaines saisons.
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