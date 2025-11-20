Trains touristiques, une filière dynamique mais fragile

Pour autant, les coûts qui s’envolent - notamment pour l’entretien et la remise à niveau des voies et ouvrages d’art, ou la maintenance des matériels - constituent un risque majeur.



A ce titre, l’Unecto a lancé un audit afin d’identifier les besoins futurs en matière de rénovation des lignes. « Il convient de renforcer et sécuriser les investissements dans la régénération du réseau ferroviaire. Le bénévolat ne peut à lui seul permettre l’entretien des voies » prévient Claude Steinmetz.



Selon la fédération, une « absence d’investissement pourrait entraîner l’arrêt de certains chemins de fer touristiques dans 2 à 5 ans, pour des raisons de sécurité ». Si la Fondation du Patrimoine a permis de collecter plus de trois millions d’euros ces dernières années, le soutien des collectivités locales et des élus est essentiel, avec des arguments forts.



Outre le développement d’un tourisme responsable, les retombées économiques sont importantes : chaque euro dépensé pour un voyage ferroviaire se traduirait par 3,5 € de dépenses dans l’économie locale (restaurants, boutiques…).