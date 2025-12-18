Adriana Minchella et Jean-Virgile Crance élevés au grade de Chevalier de la Légion d’honneur

Directrice-fondatrice d'Ellipse Voyage et présidente-fondatrice du CEDIV, Adriana Minchella vient d'être honorée pour ses 53 ans "de services" et son implication durable dans l’industrie touristique française.
Adriana Minchella a crée son entreprise dédiée à la vente de produits touristiques en 1986. Cette structure deviendra en 1990 l’agence Ellipse Voyage, dont elle est Présidente-directrice générale.
Face aux évolutions du secteur et à la montée en puissance des réseaux et grands acteurs internationaux, Adriana Minchella fonde en 2002 le Centre d’Études des Indépendants du Voyage (CEDIV), devenu depuis CEDIV TRAVE. Elle occupe le poste de présidente.
Engagée dans la profession, elle siège depuis 2014 au Conseil d’administration des Entreprises du Voyages (ex-Syndicat national des agences de voyages) et au Conseil exécutif des Distributeurs, ainsi qu’au Conseil d’administration et au Bureau représentant du tourisme d’accueil de l’APST (Association professionnelle de solidarité du tourisme).
Jean-Virgile Crance et Adriana Minchella distingués
Jean-Virgile Crance a également reçu cette même distinction et a été élevé au grade de Chevalier de la Légion d’honneur dans le cadre de la promotion du 1er janvier 2026.
Jean-Virgile Crance est un dirigeant français du secteur du tourisme et de l’hôtellerie, originaire de Saint-Malo en Bretagne, où il est également 1er adjoint au maire.
Il a occupé des postes à responsabilité chez Brit Hotel, dont il devient directeur général associé. Il a ensuite rejoint Louvre Hotels Group en tant que directeur des relations investisseurs et institutionnelles, après avoir exercé diverses fonctions de direction.
Il est président de la Confédération des Acteurs du Tourisme (CAT), fédérant plus de 70 000 entreprises et un million de salariés dans la filière, et président du Groupement national des chaînes hôtelières (GNC).
