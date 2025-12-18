Nos bureaux sont fermés du 20/12 au 04/01. Retour de la newsletter quotidienne le 05/01/2026. Passez de bonnes fêtes !
TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e

Nos bureaux sont fermés du 20/12 au 04/01. Retour de la newsletter quotidienne le 05/01/2026.
Passez de bonnes fêtes !
logo TourMaG  
Recherche avancée

Adriana Minchella et Jean-Virgile Crance élevés au grade de Chevalier de la Légion d’honneur

promotion du 1er janvier 2026


Le décret présidentiel daté du 31 décembre 2025 portant promotion et nomination dans l’ordre national de la Légion d’honneur a été publié au Journal officiel le 1er janvier 2026. Parmi les personnalités du tourisme et du voyage distinguées figurent Adriana Minchella et Jean-Virgile Crance, élevés au grade de chevalier de la Légion d'Honneur.


Rédigé par le Dimanche 4 Janvier 2026

Adriana Minchella élevée au grade de Chevalier de la Légion d’honneur - Photo DR
Adriana Minchella élevée au grade de Chevalier de la Légion d’honneur - Photo DR
Aerticket
Directrice-fondatrice d'Ellipse Voyage et présidente-fondatrice du CEDIV, Adriana Minchella vient d'être honorée pour ses 53 ans "de services" et son implication durable dans l’industrie touristique française.

Adriana Minchella a crée son entreprise dédiée à la vente de produits touristiques en 1986. Cette structure deviendra en 1990 l’agence Ellipse Voyage, dont elle est Présidente-directrice générale.

Face aux évolutions du secteur et à la montée en puissance des réseaux et grands acteurs internationaux, Adriana Minchella fonde en 2002 le Centre d’Études des Indépendants du Voyage (CEDIV), devenu depuis CEDIV TRAVE. Elle occupe le poste de présidente.

Engagée dans la profession, elle siège depuis 2014 au Conseil d’administration des Entreprises du Voyages (ex-Syndicat national des agences de voyages) et au Conseil exécutif des Distributeurs, ainsi qu’au Conseil d’administration et au Bureau représentant du tourisme d’accueil de l’APST (Association professionnelle de solidarité du tourisme).

Jean-Virgile Crance et Adriana Minchella distingués

Jean-Virgile Crance - Photo CAT
Jean-Virgile Crance - Photo CAT
Jean-Virgile Crance a également reçu cette même distinction et a été élevé au grade de Chevalier de la Légion d’honneur dans le cadre de la promotion du 1er janvier 2026.

Jean-Virgile Crance est un dirigeant français du secteur du tourisme et de l’hôtellerie, originaire de Saint-Malo en Bretagne, où il est également 1er adjoint au maire.

Il a occupé des postes à responsabilité chez Brit Hotel, dont il devient directeur général associé. Il a ensuite rejoint Louvre Hotels Group en tant que directeur des relations investisseurs et institutionnelles, après avoir exercé diverses fonctions de direction.

Il est président de la Confédération des Acteurs du Tourisme (CAT), fédérant plus de 70 000 entreprises et un million de salariés dans la filière, et président du Groupement national des chaînes hôtelières (GNC).

Lu 295 fois
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 18 Décembre 2025 - 12:42 Véronique Pauli, figure du tourisme, s’est éteinte à 83 ans

Lundi 24 Novembre 2025 - 09:31 TUI France : Christophe Lavail nous a quittés

Dernière heure

Venezuela : les vols vers les Antilles maintenus ?

Adriana Minchella et Jean-Virgile Crance élevés au grade de Chevalier de la Légion d’honneur

Air Caraïbes ouvre Samaná, porte d’entrée d’une République dominicaine nature

Croisières : toutes les clés pour convaincre les clients !

Fêtes du monde : en Géorgie, "on célèbre Noël le 7 janvier selon le calendrier orthodoxe"

Brand News

La Pologne à l’horizon 2026/2027

La Pologne à l’horizon 2026/2027
La Pologne s’impose progressivement comme l’une des étoiles montantes du tourisme européen, et...
Les annonces

LE GROUPE SALAUN - Assistant technique de production et réservation H/F - CDI - (Châteaulin (29))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

EXCLUSIF VOYAGES - Technicien(ne) Back-office confirmé(e) Voyages sur-mesure pour une clientèle de luxe H/F - CDI - (Paris 1er)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MSC CROISIERES - Commercial CSE, collectivités et associations H/F - CDI - (Montrouge (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Les Salons du Tourisme : un rendez-vous clé pour dynamiser votre activité !

Les Salons du Tourisme : un rendez-vous clé pour dynamiser votre activité !

DITEX 2026 : Le goût des autres, ou la promesse d’un business réenchanté

DITEX 2026 : Le goût des autres, ou la promesse d’un business réenchanté
Distribution

Distribution

JC - Les Bons Tuyaux débarque sur TourMaG dès janvier

JC - Les Bons Tuyaux débarque sur TourMaG dès janvier
Partez en France

Partez en France

Atout France choisit Cognac pour la 11ᵉ édition de Destination Vignobles

Atout France choisit Cognac pour la 11ᵉ édition de Destination Vignobles
Actus Visas

Actus Visas

Air Antilles suspendue du BSP par l’IATA

Air Antilles suspendue du BSP par l’IATA
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Fêtes du monde : en Géorgie, "on célèbre Noël le 7 janvier selon le calendrier orthodoxe"

Fêtes du monde : en Géorgie, "on célèbre Noël le 7 janvier selon le calendrier orthodoxe"
Production

Production

Voyages à Cuba : clap de fin pour Havanatours

Voyages à Cuba : clap de fin pour Havanatours
AirMaG

AirMaG

Venezuela : les vols vers les Antilles maintenus ?

Venezuela : les vols vers les Antilles maintenus ?
Transport

Transport

Marseille : les travaux de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) officiellement lancés

Marseille : les travaux de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) officiellement lancés
La Travel Tech

La Travel Tech

Intelligence artificielle : comment l'utiliser au quotidien en agences de voyages ?

Intelligence artificielle : comment l'utiliser au quotidien en agences de voyages ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Luxe et hospitalité : voici les cinq tendances de fond à surveiller !

Luxe et hospitalité : voici les cinq tendances de fond à surveiller !
HotelMaG

Hébergement

La Plagne, Tignes : Cîmehôtel investit dans l’avenir de l’hôtellerie alpine

La Plagne, Tignes : Cîmehôtel investit dans l’avenir de l’hôtellerie alpine
Futuroscopie

Futuroscopie

De l’auberge de jeunesse au Generator : toute une histoire [ABO]

De l’auberge de jeunesse au Generator : toute une histoire [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Passez à l’action : la RSE, un levier clé pour le tourisme !

Passez à l’action : la RSE, un levier clé pour le tourisme !
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisières : toutes les clés pour convaincre les clients !

Croisières : toutes les clés pour convaincre les clients !
TravelJobs

Emploi & Formation

MARIETTON DEVELOPPEMENT

MARIETTON DEVELOPPEMENT
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias