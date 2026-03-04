Jennifer Laur a commencé sa carrière comme fonctionnaire en enseignant l’anglais à l’Education Nationale puis au Ministère de l’Agriculture. Très vite l’idée de créer un pont entre les Anglais de sa région et ses élèves naît : elle fonde Anglais in France en 2008. Ces séjours chez le professeur Anglais séduisent très vite adolescents et adultes ne souhaitant pas se rendre à l’étranger pour pratiquer l’anglais.



Après plusieurs années à gérer en parallèle les deux activités, elle démissionne de son poste de professeur de lycée pour se consacrer à 100% à l’agence. Elle développe par ailleurs un organisme de formation en immersion certifié Qualiopi depuis 2020



En 2017 Anglais in France rejoint le label qualité Unosel. La pandémie sera un accélérateur pour l’agence qui élargit ses offres aux colonies de vacances, aux séjours scolaires et aux stages d’anglais pour les étudiants en Classes préparatoires aux Grandes Ecoles.



Loin des grandes villes, Vazerac le village de 700 habitants devient le centre névralgique des formations individuelles pour les professionnels tandis que les citadins de 12 à 80 ans accueillis en famille découvrent la vie à la campagne choisie par les Britanniques qui ont immigré en France.



Jennifer tient à créer du lien et à donner du sens à l’apprentissage d’une langue en proposant une offre qui sort des schémas traditionnels des séjours linguistiques. Elle s’inscrit dans une démarche de staycation linguistique et milite pour maintenir et développer une activité économique en milieu rural.

