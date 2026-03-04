Une chose est sûre, dans ce chaos, et le flou de l’opération Fureur épique , ce contexte est peu favorable à l’économie touristique.



Après un début d’année plutôt difficile dans les agences de voyages, ce conflit ne devrait pas arranger les choses. Même si, d’après un opérateur technique travaillant avec les agences de voyages, le ralentissement des réservations ne s’est pas encore fait ressentir.



Les appels au service client explosent, mais les ventes se maintiennent, tout en évitant la zone concernée.



Nous risquons sans doute d’assister à une relocalisation des vacances estivales, comme celle connue durant la crise sanitaire, autour de destinations court- et moyen-courriers.



Selon un observateur de l’aérien, les lignes vers les États-Unis, déjà en grande souffrance depuis l’investiture de Donald Trump, devraient connaître une désaffection durable et plus marquée à la suite des derniers événements.



" Nous allons rester attentifs au comportement des consommateurs, même si je ne pense pas que cela s’étende à d’autres régions géographiques.



Les trajets vont être rallongés pour contourner les espaces aériens fermés. Vous avez aussi le conflit entre le Pakistan et l’Afghanistan.



Nous faisons face à un événement majeur, et cela faisait longtemps que nous n’avions pas connu pareille situation. Le précédent conflit n’avait duré que quelques jours l’année dernière, là, tout porte à croire que cela va durer un peu plus.



Je pense que l’onde de choc va quand même s’étaler pendant quelque temps ", poursuit le président de la FNAM.



La durée du conflit semble davantage tenir au bon vouloir de Donald Trump que de Benyamin Netanyahou, qui semble lui plutôt décidé à finir le travail, même si les opérations militaires doivent s’inscrire dans le temps.