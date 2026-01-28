Transport aérien : pour la FNAM, la France perd de l’altitude face à ses voisins

Autre tendance lourde : la transformation de la structure du trafic français. " Aujourd’hui, 85 % du trafic aérien français est international" , souligne le dirigeant. En 2025, le trafic international progresse de 7,3 % par rapport à 2019, tandis que le trafic domestique chute de 21 %, et même de 30 % sur les lignes radiales.



Conséquence symbolique, " Le trafic sur les radiales est revenu à son niveau de 1983 ", tandis que celui des transversales retrouve celui de 2015. Seul l’outre-mer tire son épingle du jeu, avec une progression de 3,1 %.



Pour la FNAM, l’année 2025 marque un tournant négatif avec la hausse de la fiscalité. " Nous avions mis en garde sur ses impacts défavorables, et ils se sont malheureusement confirmés ", insiste Pascal de Izaguirre.



La croissance du trafic français accuse un retard de plus de deux points par rapport à l’Europe. L’offre aérienne suit la même trajectoire. Plus inquiétant encore : à l’été 2025, la France est passée du 4ᵉ au 6ᵉ rang des marchés aériens européens. " La hausse de la fiscalité a eu un effet inflationniste de 2 % sur les billets ", précise le président de la FNAM, alors que le prix moyen des billets n’a augmenté que de 1 %, proche de l’inflation. " Les compagnies ont absorbé une partie du choc pour ne pas tout répercuter sur les passagers. "



Après une ponction supplémentaire de 1,3 milliard d’euros en 2025, la FNAM entrevoit une relative stabilité fiscale dans le projet de loi de finances 2026. " Nos arguments commencent à porter ", reconnaît Pascal de Izaguirre, qui y voit le fruit des travaux et études menés par la fédération.



Mais l’objectif est clair, aller plus loin. " Nous ne pouvons pas nous satisfaire d’une simple stabilité. Notre ambition, c’est une réduction de la fiscalité ", martèle-t-il, citant la Suède, l’Allemagne, l’Espagne ou l’Italie comme exemples de politiques plus favorables à l’attractivité aérienne.