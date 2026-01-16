TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Bilan touristique 2025 : un sommet historique pour les nuitées dans l’UE

Estimations publiées par l'Union Européenne


Record historique pour le tourisme dans l'UE : 3,08 milliards de nuitées en 2025 (+2 %). L'activité dépasse désormais de 7 % les niveaux d'avant la pandémie de 2019.


Rédigé par le Vendredi 16 Janvier 2026

Bilan touristique 2025 : un sommet historique pour les nuitées dans l’UE - Depositphotos.com Auteur aileenchik
Bilan touristique 2025 : un sommet historique pour les nuitées dans l’UE - Depositphotos.com Auteur aileenchik
Avec 3,08 milliards de nuitées passées dans des établissements d’hébergement touristique dans l’UE, les premières estimations montrent que 2025 a été une année record (+62 millions de nuitées, +2,0 % versus 2024).

Tous les pays de l’UE sauf 2 (en Roumanie -1 % et Irlande -2 %) ont enregistré une augmentation du nombre de nuits passées en 2025 par rapport à 2024, le taux de croissance le plus élevé ayant été observé à Malte (+9,9 %) et en Pologne (+7,0 %).

L’évolution à plus long terme montre des niveaux de tourisme en 2025 supérieurs de 43 % à ceux d’il y a 15 ans (passant de 2,2 milliards de nuits passées en 2010 à 3,08 milliards en 2025) et supérieurs de 7 % au niveau d’avant la pandémie de 2019.

En termes de type d'hébergement, les hôtels et hébergements similaires ont enregistré 1,9 milliard de nuits (63 % du total), suivis des résidences de vacances et autres hébergements de courte durée avec 743 millions (24 %) et des campings avec 413 millions (13 %).

Les estimations pour l'ensemble de l'année ont été obtenues en extrapolant l'évolution pour les 10 ou 11 premiers mois de l'année au(x) mois restant(s). Source Eurostat

Nuitées touristiques dans l'UE en 2025 - Record historique
CHIFFRES CLÉS 2025
Total nuitées UE 3,08 milliards
Évolution vs 2024 +2,0% (+61,5 millions)
Évolution vs 2019 (pré-pandémie) +7,2%
Évolution vs 2010 +43%
RÉPARTITION PAR TYPE DE TOURISTE
🌍 Touristes internationaux 1,5 milliard (49%)
↳ Évolution vs 2024 +46,1 millions
🏠 Touristes nationaux 1,6 milliard (51%)
↳ Évolution vs 2024 +15,4 millions
TYPES D'HÉBERGEMENT
🏨 Hôtels et similaires 1,9 milliard (63%)
🏡 Résidences de vacances 743 millions (24%)
🏕️ Campings 413 millions (13%)
TOP HAUSSES PAR PAYS (2024-2025)
Malte +9,9%
Pologne +7,0%
Lettonie +6,2%
BAISSES PAR PAYS
Irlande -1,8%
Roumanie -1,4%
DESTINATIONS PRÉFÉRÉES DES TOURISTES ÉTRANGERS (En chiffres absolus)
Espagne 330 millions (64,2 % de l’ensemble des nuitées touristiques passées en Espagne en 2025)
Italie 264 millions (55,5% de l’ensemble des nuitées touristiques passées en Italie en 2025)
France 150 millions (31,9% de l’ensemble des nuitées touristiques passées en France en 2025)
Grèce 131 millions (83,8% de l’ensemble des nuitées touristiques passées en Grèce en 2025)
PAYS LES PLUS DÉPENDANTS DU TOURISME ÉTRANGER
Malte 94,1%
Chypre 92,7%
Croatie 90,3%
Luxembourg 88,1%
Source : Eurostat (tour_occ_ninat et tour_occ_nim) - Estimations 2025

