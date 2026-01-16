Bilan touristique 2025 : un sommet historique pour les nuitées dans l’UE

Avec 3,08 milliards de nuitées passées dans des établissements d’hébergement touristique dans l’UE, les premières estimations montrent que 2025 a été une année record (+62 millions de nuitées, +2,0 % versus 2024).



Tous les pays de l’UE sauf 2 (en Roumanie -1 % et Irlande -2 %) ont enregistré une augmentation du nombre de nuits passées en 2025 par rapport à 2024, le taux de croissance le plus élevé ayant été observé à Malte (+9,9 %) et en Pologne (+7,0 %).



L’évolution à plus long terme montre des niveaux de tourisme en 2025 supérieurs de 43 % à ceux d’il y a 15 ans (passant de 2,2 milliards de nuits passées en 2010 à 3,08 milliards en 2025) et supérieurs de 7 % au niveau d’avant la pandémie de 2019.