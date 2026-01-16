Bilan touristique 2025 : un sommet historique pour les nuitées dans l’UE - Depositphotos.com Auteur aileenchik
Avec 3,08 milliards de nuitées passées dans des établissements d’hébergement touristique dans l’UE, les premières estimations montrent que 2025 a été une année record (+62 millions de nuitées, +2,0 % versus 2024).
Tous les pays de l’UE sauf 2 (en Roumanie -1 % et Irlande -2 %) ont enregistré une augmentation du nombre de nuits passées en 2025 par rapport à 2024, le taux de croissance le plus élevé ayant été observé à Malte (+9,9 %) et en Pologne (+7,0 %).
L’évolution à plus long terme montre des niveaux de tourisme en 2025 supérieurs de 43 % à ceux d’il y a 15 ans (passant de 2,2 milliards de nuits passées en 2010 à 3,08 milliards en 2025) et supérieurs de 7 % au niveau d’avant la pandémie de 2019.
En termes de type d'hébergement, les hôtels et hébergements similaires ont enregistré 1,9 milliard de nuits (63 % du total), suivis des résidences de vacances et autres hébergements de courte durée avec 743 millions (24 %) et des campings avec 413 millions (13 %).
Les estimations pour l'ensemble de l'année ont été obtenues en extrapolant l'évolution pour les 10 ou 11 premiers mois de l'année au(x) mois restant(s). Source Eurostat
|CHIFFRES CLÉS 2025
|Total nuitées UE
|3,08 milliards
|Évolution vs 2024
|+2,0% (+61,5 millions)
|Évolution vs 2019 (pré-pandémie)
|+7,2%
|Évolution vs 2010
|+43%
|RÉPARTITION PAR TYPE DE TOURISTE
|🌍 Touristes internationaux
|1,5 milliard (49%)
|↳ Évolution vs 2024
|+46,1 millions
|🏠 Touristes nationaux
|1,6 milliard (51%)
|↳ Évolution vs 2024
|+15,4 millions
|TYPES D'HÉBERGEMENT
|🏨 Hôtels et similaires
|1,9 milliard (63%)
|🏡 Résidences de vacances
|743 millions (24%)
|🏕️ Campings
|413 millions (13%)
|TOP HAUSSES PAR PAYS (2024-2025)
|Malte
|+9,9%
|Pologne
|+7,0%
|Lettonie
|+6,2%
|BAISSES PAR PAYS
|Irlande
|-1,8%
|Roumanie
|-1,4%
|DESTINATIONS PRÉFÉRÉES DES TOURISTES ÉTRANGERS (En chiffres absolus)
|Espagne
|330 millions (64,2 % de l’ensemble des nuitées touristiques passées en Espagne en 2025)
|Italie
|264 millions (55,5% de l’ensemble des nuitées touristiques passées en Italie en 2025)
|France
|150 millions (31,9% de l’ensemble des nuitées touristiques passées en France en 2025)
|Grèce
|131 millions (83,8% de l’ensemble des nuitées touristiques passées en Grèce en 2025)
|PAYS LES PLUS DÉPENDANTS DU TOURISME ÉTRANGER
|Malte
|94,1%
|Chypre
|92,7%
|Croatie
|90,3%
|Luxembourg
|88,1%
|Source : Eurostat (tour_occ_ninat et tour_occ_nim) - Estimations 2025