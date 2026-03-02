Entry/Exit System (EES) : les compagnies aériennes redoutent des "difficultés opérationnelles" pour l'été 2026

Manifestement, les projections établies par les exploitants aéroportuaires laissent craindre une augmentation significative des temps d’attente, susceptible d’altérer fortement l’expérience passagers et l’attractivité de l’Europe comme destination.

Les délais d’attente actuellement constatés et ceux anticipés pour l’été pourraient engendrer des désagréments majeurs pour les voyageurs ainsi que des tensions dans les aéroports européens

examiner en urgence la mise en place de mécanismes de flexibilité élargis - qu’il s’agisse d’une adaptation du règlement 2025/1534, d’un recours à l’article 9 de l’Accord de Schengen ou de toute mesure ad hoc - afin de permettre aux États membres d’ajuster temporairement les modalités d’application du dispositif

* France, Allemagne, Grèce, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Espagne et Suisse