Willie Walsh (IATA) : "Les taxes ne sont pas la solution aux défis environnementaux..." [ABO]

Après avoir relevé la bonne performance du transport aérien dans le monde et en France, où le trafic international est revenu et a même dépassé le niveau pré-Covid, Jean-Pierre Sauvage, le président de BAR France, a évoquéIls sont nombreux : renouvellement des flottes alors que les chaînes d’approvisionnement n'honorent pas les commandes, doutes sur la capacité à produire les volumes nécessaires de CAD (carburant d'aviation durable), fonctionnement du ciel européen, et bien sûr, l’éléphant dans la pièce : les taxes !Sauf que cet année le dynamique patron du BAR a réussi le tour de force d’avoir à son assemblée générale l’un des meilleurs avocats des compagnies aériennes. Un homme de conviction, plein de verve et de certitudes : Willie Walsh himself.Le directeur général de IATA n'a pas boudé son plaisir et s'est longuement exprimé devant un parterre de personnalités marquantes de l’industrie du transport aérien et du tourisme. Nous l’avons écouté et lui avons demandé son avis sur la situation en France.Voici les verbatims principaux de son intervention sur différents sujets.