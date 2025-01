Willie Walsh (IATA) : "Le ciel unique européen est un scandale !" [ABO]

« À propos de cette nécessité de produire plus de carburant d’aviation durable (CAD), regardez ce que fait Airbus et comparez avec la stratégie des compagnies pétrolières en termes d'avenir du SAF , a lancé le dirigeant de IATA.



Airbus n'est jamais allé sur le marché en disant : "Je veux que vous me garantissiez que vous allez acheter mon produit en 2040, 2045, 2050". Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils croyaient en leur produit. Et ils construisent des avions pour l'avenir qui sont meilleurs que les avions produits dans le passé.



Les compagnies pétrolières semblent vouloir cette garantie. Et ces compagnies pétrolières sont extrêmement riches par rapport à l'industrie aérienne, mais elles veulent une garantie de retour. Donc, ce qu'elles disent, c'est que : "nous ne produirons que si vous garantissez d'acheter mon produit". Et je pense que cela doit changer. Si nous sommes tous dans le même bateau, alors nous devons tous être engagés. Et nous devons tous acheter notre produit.



Les politiciens qui exigent que nous fassions plus en termes de performances environnementales continuent d'inciter les compagnies pétrolières à produire de plus en plus de combustibles fossiles. Et ils ne fournissent pas le même type d'incitation aux compagnies pétrolières pour produire des carburants durables.



Et franchement, ce n'est pas acceptable. Maintenant, je comprends pourquoi. Parce que nous utilisons encore aujourd'hui d'énormes quantités de combustibles fossiles, et nous continuerons à le faire. Et c'est là que, je pense, nous, dans l'industrie aérienne, devons être un peu plus bruyants. Nous ne sommes pas le seul problème.



Certaines personnes nous dépeignent comme le problème en termes de performances environnementales. Oui, nous avons une contribution significative en termes de CO2, environ 2,5% du CO2. Aujourd'hui, à mesure que d'autres industries se décarbonisent, cela augmentera. Et oui, il y a un impact non-CO2.



Mais lorsque nous parlons de carburant d'aviation durable, il est important de souligner qu'il s'agit d'un carburant durable disponible pour l'aviation, mais également disponible pour d'autres industries. La raffinerie produisant ce carburant durable ne le produira pas uniquement pour l'utilisation des compagnies aériennes.



Elle le produira pour le transport routier, pour les petites et moyennes voitures, les camions. Elle le produira pour l'industrie chimique. Elle le produira pour toutes les industries qui utilisent aujourd'hui des combustibles fossiles liquides.



Donc, peut-être que c'est l'une des erreurs que nous commettons lorsque nous parlons de carburant d'aviation durable, de faire penser que nous voulons quelque chose de spécial pour l'industrie du transport aérien. Ce n'est pas le cas. »