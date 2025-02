Aviation : ce que révèle le rapport IATA 2024 sur la sécurité du secteur

Même si les accidents aériens récents ont fait beaucoup parler d’eux, il est important de se rappeler que les accidents sont extrêmement rares. En 2024, il y a eu 40,6 millions de vols et sept accidents mortels. De plus, la sécurité aérienne est en constante amélioration. Il y a dix ans, la moyenne sur cinq ans (2011-2015) était d’un accident pour 456 000 vols. Aujourd’hui, la moyenne sur cinq ans (2020-2024) est d’un accident pour 810 000 vols. Cette amélioration est due au fait que nous savons que chaque décès est un accident de trop. Nous honorons la mémoire de chaque vie perdue dans un accident d’aviation avec nos plus sincères condoléances et une détermination toujours plus grande à rendre les vols encore plus sûrs. Et pour cela, l’accumulation de données sur la sécurité, y compris le rapport de sécurité 2024, est notre outil le plus puissant

», a déclaré Willie Walsh