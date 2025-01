Trafic aérien : la France est championne d'Europe, mais...

Cette semaine la France a décroché deux couronnes continentales.Notre pays est redevenu la 1ère destination du monde avec 100 millions de voyageurs et vient aussi d'obtenir la médaille d'or européenne du ciel le plus chargé.Deux affirmations qui veulent à la fois tout et rien dire.La France est pour les voyageurs et les passagers aériens en partie un pays de... passage. Une fois retirée, les personnes qui n'ont d'autres choix que de traverser l'Hexagone pour rejoindre leurs véritables lieux de vacances, les stats ne sont plus les mêmes. D'après Eurocontrol, le ciel français a obtenu une fréquentation moyenne de 9 408 vols par jour, soit plus de 1 000 vols quotidiens que le deuxième du classement (Allemagne).Une place en trompe-l'oeil.