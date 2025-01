La France a franchi le cap des 100 millions de touristes étrangers

Jeux Olympiques et Paralympiques, réouverture de Notre-Dame, 80 ans du débarquement, l’année 2024 a été une année inédite et exceptionnelle pour la France. Si ces chiffres nous confortent dans notre place de 1ère destination mondiale, nous devons franchir une nouvelle étape en devenant la 1ère destination de tourisme durable. Nous devons répondre à un double objectif : capitaliser sur cette année qui a fait rayonner la France dans le monde entier tout en accompagnant la transition du secteur. Les défis à relever sont nombreux : améliorer la qualité de l’offre et répartir la fréquentation sur toute l’année, accompagner le secteur dans sa transition écologique et numérique, renforcer l’attractivité des métiers et veiller à préserver le tourisme social et inclusif. C’est ensemble, grâce à un travail étroit mené entre l’Etat, les acteurs du tourisme, et les collectivités que nous parviendrons à franchir ce cap.

A l’échelle nationale, les arrivées aériennes internationales sont en augmentation de +10% sur les trois premiers mois de l’année par rapport à l’an passé, avec de belles performances des Américains (+15%), des Brésiliens et Indiens (+7%) ou des Chinois (+16%).La dynamique parisienne demeure toujours très forte post Jeux Olympiques et Paralympiques et réouverture de Notre-Dame de Paris avec + 7 points de taux d’occupation hôtelier attendu en janvier 2025 et 4 points d’avance pour ce qui concerne les taux de réservation de février prochain.Selon l’observatoire Harris Interactive pour Atout France, Nathalie Delattre , ministre déléguée chargée du Tourisme a déclaré : «