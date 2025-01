L’effet JO s’est traduit par un recul de 2,5 millions des nuitées touristiques pour l’hôtellerie francilienne au troisième trimestre 2024, après avoir perdu 1,5 million de nuitées au cours du deuxième trimestre.



Loin des annonces des pouvoirs publics sur l’afflux considérable des clientèles étrangères cet été, la réalité a été tout autre avec une chute de 11% des nuitées étrangères versus 2023 succédant à un recul de 7,5% au deuxième trimestre. (Source INSEE)



La raison de cette baisse ? Un phénomène d’éviction de la clientèle habituelle qui préfère différer son séjour du fait de prix hôteliers dissuasifs et d’une peur de ne pas pouvoir circuler ou visiter librement non compensée par l’afflux de la clientèle venant spécifiquement pour les JO et par l’effondrement du tourisme d’affaires.



La mauvaise communication tantôt excessivement négative sur les risques sécuritaires, les problèmes de mobilité ou le surtourisme, tantôt trop positives sur des flux considérables attendus a provoqué un afflux de biens à louer qui n’ont pas trouvé preneur et ont obligé les hébergeurs à baisser leurs prix…souvent bien trop élevés.



La belle réussite des JO et l’image positive de Paris véhiculée sur les cinq continents ont cependant généré un afflux de réservations sur le quatrième trimestre avec une forte hausse des réservations des clientèles étrangères lointaines américaines, asiatiques, Moyen-Orient qui profite plus particulièrement à l’hôtellerie haut de gamme parisienne.



Sur l’ensemble de l’année 2024, les nuitées dans l’hôtellerie parisienne ont baissé de 2,5% et d’environ 2% pour l’Ile de France grâce à la bonne tenue du premier et du quatrième trimestre 2024. Les retombées des JO se feront sentir en 2025 avec une forte progression des réservations des clientèles européennes et extra-européennes notamment les américains et un retour des clientèles asiatiques.