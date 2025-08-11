Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

royal

movida

tapas

tortillas

Les terribles accents de la guerre civile évoqués par la poésie incomparable de Federico Garcia Lorca sont également à ranger dans la boîte à images d’une Espagne déchirée qui s’est dépêchée de transformer son système politique «» en une démocratie et a laissé dés les années soixante-dix sa jeunesse reprendre ses guitares et mobiliser ses talents pour se lancer dans ce mouvement artistique inattendu que fut la «».A la traîne de l’Europe, pauvre, étranglée par son conservatisme, une nouvelle Espagne est alors entrée dans les imaginaires d’une population internationale qui, parallèlement, s’était laissée conquérir par le développement foudroyant d’une nouvelle forme de tourisme basé sur la qualité de son climat, ses plages, ses rivages de rêve et ses petits prix.Symboles de cette nouvelle destination, des stations de béton dont les tarifs permirent à toute l’Europe de devenir propriétaires de sa place au soleil, surgirent alors, au risque de dénaturer un patrimoine naturel exceptionnel.Torremolinos, Benidorm, Sitgés, la Costa brava puis la Costa del sol, puis la Costa blanca, les Baléares puis les Canaries… La dictature avait vu juste en développant un tourisme balnéaire devenu rapidement une mine d’or pour ce pays entrant timidement dans l’Union Européenne.Jalonné d’appartements bon marché, le littoral espagnol a ainsi réussi à devenir un modèle de développement touristique envié par les destinations concurrentes et par des touristes européens totalement acculturés aux vins de la Rioja, aux Jerez et aux paellas valenciennes, aux «», aux sardines grillées, aux «», aux horaires tardifs et à des nuits festives longues à s’éteindre au tout petit matin.Dans cette ambiance de vacances à l’année, devenue symbole des paradis touristiques de l’après-guerre, le littoral a simplement omis d’anticiper l’explosion démographique européenne et celle d’un tourisme international prêt à le submerger.