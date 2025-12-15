TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
DITEX 2026 : Le goût des autres, ou la promesse d’un business réenchanté


Ce mardi 9 décembre, loin des néons froids des halls d'exposition classiques, l’équipe de 360 Sharing a donné le ton du prochain DITEX.
Au restaurant Thiou à Paris, entre deux plats et mille discussions, une certitude s’est imposée : le métier a plus que jamais besoin de chair, de rires et de rencontres vraies.
Récit d’un lancement qui casse les codes.


Rédigé par le DITEX le Lundi 15 Décembre 2025

© DITEX
© DITEX
Aerticket

Il y a les salons où l’on scanne des badges, et il y a les lieux où l’on refait le monde.
Ce mardi, c’est définitivement la deuxième option qui a prévalu.

L’équipe de 360 Sharing avait convié la profession au restaurant Thiou pour lancer officiellement le DITEX 2026.
Et disons-le tout net : le format figé, c’est fini.

L'atmosphère était vibrante, presque familiale, prouvant que le business n'est jamais aussi florissant que lorsqu'il est porté par la convivialité.

Un tour de table, un tour du monde

Autour de la table, ce n'était pas seulement des "commerciaux", mais des passionnés.
On a vu l’Espagne discuter avec la Croatie, la Guyane échanger avec Cuba, la Tunisie et le Pérou partager leurs visions.
Les représentants de ces offices de tourisme ont rappelé que derrière chaque destination, il y a avant tout des histoires à raconter.

À leurs côtés, les piliers du secteur ont répondu présent.

Resaneo, Hertz, Civitatis, Phoenix Voyages, APG… Ils étaient tous là, non pas pour écouter un discours magistral, mais pour confirmer une intuition collective : le secteur est prêt.
Prêt à inventer de nouvelles manières de se rencontrer, loin des schémas obsolètes.

La caution des sages et l'énergie du renouveau

Pour crédibiliser cette "révolution de velours", il faut des gardiens du temple.
Le comité de validation, incarné par la rigueur bienveillante de Maître Emmanuelle Llop et l’expertise de Myriam Tord, a marqué de son empreinte ce lancement.
Leur engagement est un signal fort : le DITEX 2026 ne sera pas une improvisation, mais une construction solide.

On notera aussi le soutien indéfectible du sponsor Ciel du Monde, ainsi que des partenaires historiques ou nouveaux venus qui forment la colonne vertébrale de l’événement : Trenitalia France, Helpdesk, Femmes du Tourisme, Adonet, CDMV et, bien entendu, TourMaG média exclusif du DITEX fidèle au poste pour soutenir ceux qui bougent les lignes.

© DITEX
© DITEX

Cap sur Aix : une respiration nécessaire

Alors, à quoi s'attendre ? Comme nous l'évoquions récemment, le DITEX opère sa mue.
De simple salon, il devient une expérience immersive.

Ce déjeuner parisien n'était qu'une mise en bouche.
Le plat de résistance sera servi du 31 mars au 2 avril à Aix-en-Provence.
L’ambition est claire : offrir une parenthèse, une véritable respiration dans un agenda souvent surchargé.

Dans un monde hyperconnecté, le DITEX 2026 fait le pari audacieux de remettre l’humain au centre du village.
Conjuguer business, innovation et authenticité pour créer des liens durables, c'est la promesse faite entre la poire et le fromage ce mardi.

Et si c'était ça, l'avenir du B2B ?
Moins de mètres carrés, plus d'intensité.
Rendez-vous à Aix.


