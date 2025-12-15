DITEX 2026 : Le goût des autres, ou la promesse d’un business réenchanté

Il y a les salons où l’on scanne des badges, et il y a les lieux où l’on refait le monde.
Ce mardi, c’est définitivement la deuxième option qui a prévalu.
L’équipe de 360 Sharing avait convié la profession au restaurant Thiou pour lancer officiellement le DITEX 2026.
Et disons-le tout net : le format figé, c’est fini.
L'atmosphère était vibrante, presque familiale, prouvant que le business n'est jamais aussi florissant que lorsqu'il est porté par la convivialité.
Un tour de table, un tour du monde
Autour de la table, ce n'était pas seulement des "commerciaux", mais des passionnés.
On a vu l’Espagne discuter avec la Croatie, la Guyane échanger avec Cuba, la Tunisie et le Pérou partager leurs visions.
Les représentants de ces offices de tourisme ont rappelé que derrière chaque destination, il y a avant tout des histoires à raconter.
À leurs côtés, les piliers du secteur ont répondu présent.
Resaneo, Hertz, Civitatis, Phoenix Voyages, APG… Ils étaient tous là, non pas pour écouter un discours magistral, mais pour confirmer une intuition collective : le secteur est prêt.
Prêt à inventer de nouvelles manières de se rencontrer, loin des schémas obsolètes.
La caution des sages et l'énergie du renouveau
Pour crédibiliser cette "révolution de velours", il faut des gardiens du temple.
Le comité de validation, incarné par la rigueur bienveillante de Maître Emmanuelle Llop et l’expertise de Myriam Tord, a marqué de son empreinte ce lancement.
Leur engagement est un signal fort : le DITEX 2026 ne sera pas une improvisation, mais une construction solide.
On notera aussi le soutien indéfectible du sponsor Ciel du Monde, ainsi que des partenaires historiques ou nouveaux venus qui forment la colonne vertébrale de l’événement : Trenitalia France, Helpdesk, Femmes du Tourisme, Adonet, CDMV et, bien entendu, TourMaG média exclusif du DITEX fidèle au poste pour soutenir ceux qui bougent les lignes.
Cap sur Aix : une respiration nécessaire
Alors, à quoi s'attendre ? Comme nous l'évoquions récemment, le DITEX opère sa mue.
De simple salon, il devient une expérience immersive.
Ce déjeuner parisien n'était qu'une mise en bouche.
Le plat de résistance sera servi du 31 mars au 2 avril à Aix-en-Provence.
L’ambition est claire : offrir une parenthèse, une véritable respiration dans un agenda souvent surchargé.
Dans un monde hyperconnecté, le DITEX 2026 fait le pari audacieux de remettre l’humain au centre du village.
Conjuguer business, innovation et authenticité pour créer des liens durables, c'est la promesse faite entre la poire et le fromage ce mardi.
Et si c'était ça, l'avenir du B2B ?
Moins de mètres carrés, plus d'intensité.
Rendez-vous à Aix.
Francis Rosales
Président - 360Sharing
Directeur - Rencontre Ditex Nouvelle Génération
Téléphone : 06 63 46 12 80
Email : francis@360sharing.fr
www.360sharing.fr
66 avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS
