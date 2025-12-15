DITEX 2026 : Le goût des autres, ou la promesse d’un business réenchanté

Autour de la table, ce n'était pas seulement des "commerciaux", mais des passionnés.

On a vu l’Espagne discuter avec la Croatie, la Guyane échanger avec Cuba, la Tunisie et le Pérou partager leurs visions.

Les représentants de ces offices de tourisme ont rappelé que derrière chaque destination, il y a avant tout des histoires à raconter.



À leurs côtés, les piliers du secteur ont répondu présent.



Resaneo, Hertz, Civitatis, Phoenix Voyages, APG… Ils étaient tous là, non pas pour écouter un discours magistral, mais pour confirmer une intuition collective : le secteur est prêt.

Prêt à inventer de nouvelles manières de se rencontrer, loin des schémas obsolètes.