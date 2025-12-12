Exotismes programme deux nouvelles adresses à Zanzibar

Inspirées de la culture swahilie et de ses multiples influences, elles se distinguent par leurs murs en corail tout en courbes, leurs vitraux colorés qui filtrent la lumière, les claustras à motifs uniques et leur toit en makuti tressé à partir de paille de cocotier.



Le terrazzo, coulé à la main par des artisans de l’île, garde la fraîcheur et le mobilier, fabriqué en Tanzanie, fait la part belle aux matières brutes

Le Matemwe attitude ****, propose des hébergements dansinstallées dans un espace naturel privilégié, la plupart avec piscine privée.", décrit Exotismes dans un communiqué.Dans un tout autre esprit, Exotismes intègre dans sa production, nouvel établissement du groupe espagnol RIU.Situé à la pointe nord d’Unguja, l’île principale de l’archipel de Zanzibar, cet établissement, il bénéficie de lapropre aux hôtels RIU.Disposant deet offrant une large palette d’activités, il accueille ses hôtes dansdonne accès à des services exclusifs.