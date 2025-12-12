Exotismes programme deux nouvelles adresses à Zanzibar

Le Matemwe Attitude est un hôtel-villas éco-engagé réservé aux adultes. Ici, la piscine avec vue mer - Photo : Exotismes
Exotismes met en avant les toutes dernières ouvertures hôtelières à Zanzibar, destination que le voyagiste programme depuis 2022.
L'occasion pour les agences de voyages de proposer de nouvelles adresses à leurs clients.
Le TO commercialise notamment un séjour au Matemwe Attitude****, un hôtel-villas éco-engagé réservé aux adultes.
Dans un village du nord-est de Zanzibar, au bord d’une plage de sable blond, l'établissement a ouvert ses portes le 4 novembre 2025.
Premier établissement en dehors de l’Ile Maurice du groupe Attitude, connu pour sa démarche éco responsable (certifié B Corp), il dispose notamment d'un jardin biologique fournissant les cuisines de l’hôtel, d'une table d’hôte intimiste au bord de l’eau servant des produits locaux, d'un Spa utilisant les produits locaux, ou encore d'un centre de découverte marin pour participer à la sauvegarde des océans.
L'établissement propose des excursions en dhow (bateau traditionnel), des séances de yoga au lever du soleil, et dispose d'une boutique artisanale.
Dans cet hôtel éco-engagé, pas de télévision dans les chambres, mais des jeux de société et des livres à disposition.
Zanzibar : deux établissements réservés aux adultes
Le Matemwe attitude ****, propose des hébergements dans 74 vastes villas (74 à 101m²) installées dans un espace naturel privilégié, la plupart avec piscine privée.
"Inspirées de la culture swahilie et de ses multiples influences, elles se distinguent par leurs murs en corail tout en courbes, leurs vitraux colorés qui filtrent la lumière, les claustras à motifs uniques et leur toit en makuti tressé à partir de paille de cocotier.
Le terrazzo, coulé à la main par des artisans de l’île, garde la fraîcheur et le mobilier, fabriqué en Tanzanie, fait la part belle aux matières brutes", décrit Exotismes dans un communiqué.
Le forfait 7 jours - 5 nuits au départ de Paris est proposé à partir de 1 455 €TTC par personne, en base double et demi-pension, transferts inclus.
Dans un tout autre esprit, Exotismes intègre dans sa production le RIU Palace Swahili*****, nouvel établissement du groupe espagnol RIU.
Situé à la pointe nord d’Unguja, l’île principale de l’archipel de Zanzibar, cet établissement ouvrira ses portes en janvier 2026.
Réservé aux adultes, il bénéficie de la formule tout compris propre aux hôtels RIU.
Disposant de 7 restaurants et offrant une large palette d’activités, il accueille ses hôtes dans 505 suites de 37m² dont la plupart avec vue mer.
Une catégorie club Elite donne accès à des services exclusifs.
Forfait 7 jours - 5 nuits au départ de Paris à partir de 1 525€ TTC par personne, en base double et formule tout compris, transferts inclus.
