Exotismes : "2025 sera une bonne année, sans être exceptionnelle"

Après plusieurs années post-covid de folle croissance, Exotismes consolide ses acquis. En 2024, le spécialiste des îles a réalisé un chiffre d’affaires de 169 millions d’euros, en recul de 6,9% par rapport à 2023 (qui fut une année exceptionnelle, mais identique à celui de 2022 et largement supérieur à 2019 ( 144 M€).



« 2024 a été une année charnière, avec un premier semestre qui a démarré très fort puis la fin du « revenge travel » à partir de l’été, marqué par un contexte national et international de plus en plus préoccupant. Cigales à la sortie de la pandémie, les Français sont devenus fourmis » a précisé le PDG Gilbert Cisneros, lors d’une conférence de presse.



Au global, le prix moyen par client a progressé à 1733 € (contre 1605 € en 2023), du fait notamment de l’amélioration de la qualité de l’offre.



Et la rentabilité reste solide : Exotismes a maintenu son Ebitda à 9,3 M€ (9,8 en 2023) et amélioré son bénéfice net à 6,84 M€ (6,81 M€ en 2023), des résultats qui témoignent d’une gestion rigoureuse marquée par des gains de productivité.

