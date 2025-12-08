TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo Partez en France  
Recherche avancée

Aubusson : une nouvelle extension pour la Cité internationale de la tapisserie

Un nouvel espace muséal inauguré pour les 10 ans de l'institution


La Cité internationale de la tapisserie à Aubusson inaugurera, le 17 janvier 2026, une extension de 1 600 m² conçue par l’agence Projectiles. Ce nouvel ensemble comprend des réserves, quatre salles d’exposition et une galerie souterraine, et marque une étape majeure dans la valorisation d’un savoir-faire inscrit au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité. L’ouverture coïncide avec le 10ᵉ anniversaire de la Cité, qui présentera à cette occasion l’exposition « La Tapisserie d’Aubusson au XXIᵉ siècle ».


Rédigé par le Mardi 9 Décembre 2025

La Cité internationale de la tapisserie à Aubusson inaugurera le 17 janvier 2026 une nouvelle extension - Photo : Agence Projectiles
La Cité internationale de la tapisserie à Aubusson inaugurera le 17 janvier 2026 une nouvelle extension - Photo : Agence Projectiles
Aerticket
Installée au sommet du jardin nord, face à la Tour de l’Horloge, la nouvelle extension de la Cité internationale de la tapisserie prendra la forme d’un monolithe gravé de motifs inspirés des tapisseries d’Aubusson.

Elle s’intègrera au site existant grâce à une implantation préservant l’équilibre architectural du bâtiment principal, ancien édifice de l’École nationale d’Art décoratif, réhabilité en 2016.

Avec quatre salles d’exposition réparties sur deux niveaux, de nouveaux espaces de réserve et une galerie souterraine reliant la grande nef, la Cité va ainsi augmenter sa capacité d’accueil, qui dépasse déjà 1 000 visiteurs par jour en période estivale.

Le projet permet également de mieux présenter les œuvres de grandes dimensions, notamment les pièces de la tenture « L’imaginaire de Hayao Miyazaki en tapisserie d’Aubusson », et de renforcer le rôle de la Cité dans la transmission d’un savoir-faire séculaire.

Lire aussi : Tolkien, Miyazaki : Aubusson tisse deux géants

Une exposition inaugurale consacrée à la création contemporaine

Autres articles
Du 18 janvier au 12 mars 2026, l’exposition inaugurale « La Tapisserie d’Aubusson au XXIᵉ siècle » réunira environ soixante œuvres illustrant les évolutions du médium au cours des deux premières décennies du siècle.

Le parcours mettra en lumière les collaborations entre artistes et lissiers, ainsi que les enjeux techniques liés aux textures, aux couleurs et aux volumes.

Les œuvres d’Ahmed Mustafa, Françoise Quardon, Gérard Garouste, Eva Nielsen, Amélie Bertrand, Romain Bernini ou encore Clément Cogitore témoigneront de la diversité des écritures contemporaines.

L’exposition explorera la tapisserie comme langage plastique en mutation, entre héritage historique et expérimentations, soulignant la vitalité de la création actuelle à Aubusson.

A lire aussi : Dans l'Aisne, le Musée Jean de La Fontaine renaît après une rénovation complète

Lu 211 fois

Tags : aubusson
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 8 Décembre 2025 - 17:16 O'Fun Park deviendra un parc 100% Far West en 2026

Vendredi 5 Décembre 2025 - 17:30 Les Hivernales reviennent au sommet du puy de Dôme cet hiver

Mondial Tourisme

Brand news Partez en France

Toulouse et la Haute-Garonne : la promesse d’un Sud-Ouest vibrant, authentique et nature

Toulouse et la Haute-Garonne : la promesse d’un Sud-Ouest vibrant, authentique et nature
Entre patrimoine vivant, gastronomie authentique et nature à portée de main, Toulouse et la...
Dernière heure

High Sierra : l'hôtel Limelight Mammoth ouvre en Californie

Pérou : le marché français progresse de 6% !

Trenitalia France accélère entre Paris et Lyon

Infographie : évolution de la part du tourisme dans le PIB !

IATA prévoit 41 milliards de dollars de bénéfice pour l'aérien en 2026

Annuaire Partez en France
Les offres France

Les offres Partez en France

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes
Pour redécouvrir la France des régions, au fil de beaux séjours dans des hôtels-restaurants de charme et de caractère....

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France
Depuis plus de 32 ans, Hôtels Circuits France (HCF) s’impose comme un partenaire de référence pour les professionnels...

Destination France ! Bienvenue chez les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France, au cœur de leurs belles régions

Destination France ! Bienvenue chez les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France, au cœur de leurs belles régions
Vous souhaitez organiser un séjour découverte, un séjour thématique, une journée ou un stop lunch, un séjour rando,...

Brand News

9ème Airlines Weeks : Resaneo a reçu ses partenaires aériens pendant cinq semaines

9ème Airlines Weeks : Resaneo a reçu ses partenaires aériens pendant cinq semaines
Les Airlines Weeks organisées par RESANEO se sont achevées jeudi 4 décembre. Trois jours par...
Les annonces

SOLEA - 2 Agents de réservation H/F - CDD - (Paris 11e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

ELLIPSE VOYAGE - 2 Conseillers voyages confirmés H/F - (Le Puy en Velay (43) et Castanet (31))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MYCOMM - Billettiste H/F - CDI - (Arcueil (94))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Playa Hotels & Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection

Playa Hotels &amp; Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection

Londres en 3 et 5 jours : itinéraires complets avec Civitatis

Londres en 3 et 5 jours : itinéraires complets avec Civitatis
Distribution

Distribution

Infographie : évolution de la part du tourisme dans le PIB !

Infographie : évolution de la part du tourisme dans le PIB !
Partez en France

Partez en France

Aubusson : une nouvelle extension pour la Cité internationale de la tapisserie

Aubusson : une nouvelle extension pour la Cité internationale de la tapisserie
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Pérou : le marché français progresse de 6% !

Pérou : le marché français progresse de 6% !
Production

Production

Exotismes lance son Poker de l’hiver 2026

Exotismes lance son Poker de l’hiver 2026
AirMaG

AirMaG

IATA prévoit 41 milliards de dollars de bénéfice pour l'aérien en 2026

IATA prévoit 41 milliards de dollars de bénéfice pour l'aérien en 2026
Transport

Transport

Trenitalia France accélère entre Paris et Lyon

Trenitalia France accélère entre Paris et Lyon
La Travel Tech

La Travel Tech

Brand USA dévoile un site dédié au voyage pour la Coupe du Monde 2026

Brand USA dévoile un site dédié au voyage pour la Coupe du Monde 2026
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Mandarin Oriental ouvre son premier hôtel au cœur de Vienne

Mandarin Oriental ouvre son premier hôtel au cœur de Vienne
HotelMaG

Hébergement

High Sierra : l'hôtel Limelight Mammoth ouvre en Californie

High Sierra : l'hôtel Limelight Mammoth ouvre en Californie
Futuroscopie

Futuroscopie

La Guyane : un passé et un avenir touristique ?

La Guyane : un passé et un avenir touristique ?
Voyages responsables

Voyages Responsables

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC Croisières lève le voile sur les grandes nouveautés du World Asia

MSC Croisières lève le voile sur les grandes nouveautés du World Asia
TravelJobs

Emploi & Formation

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias