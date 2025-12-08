Aubusson : une nouvelle extension pour la Cité internationale de la tapisserie

La Cité internationale de la tapisserie à Aubusson inaugurera le 17 janvier 2026 une nouvelle extension - Photo : Agence Projectiles
Installée au sommet du jardin nord, face à la Tour de l’Horloge, la nouvelle extension de la Cité internationale de la tapisserie prendra la forme d’un monolithe gravé de motifs inspirés des tapisseries d’Aubusson.
Elle s’intègrera au site existant grâce à une implantation préservant l’équilibre architectural du bâtiment principal, ancien édifice de l’École nationale d’Art décoratif, réhabilité en 2016.
Avec quatre salles d’exposition réparties sur deux niveaux, de nouveaux espaces de réserve et une galerie souterraine reliant la grande nef, la Cité va ainsi augmenter sa capacité d’accueil, qui dépasse déjà 1 000 visiteurs par jour en période estivale.
Le projet permet également de mieux présenter les œuvres de grandes dimensions, notamment les pièces de la tenture « L’imaginaire de Hayao Miyazaki en tapisserie d’Aubusson », et de renforcer le rôle de la Cité dans la transmission d’un savoir-faire séculaire.
Une exposition inaugurale consacrée à la création contemporaine
Du 18 janvier au 12 mars 2026, l’exposition inaugurale « La Tapisserie d’Aubusson au XXIᵉ siècle » réunira environ soixante œuvres illustrant les évolutions du médium au cours des deux premières décennies du siècle.
Le parcours mettra en lumière les collaborations entre artistes et lissiers, ainsi que les enjeux techniques liés aux textures, aux couleurs et aux volumes.
Les œuvres d’Ahmed Mustafa, Françoise Quardon, Gérard Garouste, Eva Nielsen, Amélie Bertrand, Romain Bernini ou encore Clément Cogitore témoigneront de la diversité des écritures contemporaines.
L’exposition explorera la tapisserie comme langage plastique en mutation, entre héritage historique et expérimentations, soulignant la vitalité de la création actuelle à Aubusson.
