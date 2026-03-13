Moyen-Orient : Costa Croisières reprogramme ses itinéraires

Costa Croisières indique que les perspectives au Moyen-Orient restent incertaines pour l’hiver 2026/2027, ce qui l’a conduit à ne pas programmer d’itinéraires dans la région.



La compagnie précise qu’elle ne dispose actuellement d’aucun navire en service dans le Golfe et souhaite offrir davantage de visibilité à ses passagers et aux agents de voyages.



Les clients ayant réservé ces itinéraires pourront se reporter sur une autre croisière Costa et bénéficieront d’un crédit à bord de 200 euros par cabine (100 euros par personne).



Les passagers initialement inscrits sur les itinéraires hivernaux du Costa Pacifica aux Canaries pourront également bénéficier des mêmes conditions pour rejoindre les croisières opérées par le Costa Smeralda dans la région.



Les nouveaux itinéraires du Costa Smeralda aux Canaries et du Costa Pacifica en Méditerranée occidentale et vers l’Afrique du Nord devraient être ouverts à la réservation d’ici la fin du mois de mars, via l’ensemble des canaux de vente de la compagnie.