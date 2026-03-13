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Moyen-Orient : Costa Croisières reprogramme ses itinéraires

Costa Croisières modifie ses intinéraires l’hiver 2026/2027


Face aux incertitudes persistantes dans le Golfe, Costa Croisières revoit son déploiement hivernal. Le Costa Smeralda naviguera entre les Canaries et Madère, tandis que le Costa Pacifica sera repositionné en Méditerranée occidentale.


Rédigé par le Vendredi 13 Mars 2026 à 19:02

L’hiver prochain, le Costa Smeralda sera positionné aux îles Canaries où il inaugurera un nouvel itinéraire de sept jours reliant l’archipel à Madère @Costa
L’hiver prochain, le Costa Smeralda sera positionné aux îles Canaries où il inaugurera un nouvel itinéraire de sept jours reliant l’archipel à Madère @Costa
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Costa Croisières ajuste son programme pour la saison automne-hiver 2026/2027.

La compagnie a annoncé le repositionnement de deux de ses navires, avec un renforcement de l’offre dans l’Atlantique et en Méditerranée occidentale, et l’abandon des itinéraires prévus au Moyen-Orient.

L’hiver prochain, le Costa Smeralda sera positionné aux îles Canaries, où il inaugurera un nouvel itinéraire de sept jours reliant l’archipel à Madère.

Selon la compagnie, ce déploiement permettra d’augmenter sensiblement la capacité d’accueil dans la région et d’améliorer l’expérience proposée aux passagers.

Initialement programmé lui aussi aux Canaries et à Madère, le Costa Pacifica sera finalement repositionné en Méditerranée occidentale après sa période de cale sèche.

Le navire proposera des croisières d’une semaine dans la région ainsi que des itinéraires plus longs vers l’Europe du Sud et l’Afrique du Nord, avec plusieurs parcours inédits.

Costa Croisières : des alternatives proposées aux passagers

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Costa Croisières indique que les perspectives au Moyen-Orient restent incertaines pour l’hiver 2026/2027, ce qui l’a conduit à ne pas programmer d’itinéraires dans la région.

La compagnie précise qu’elle ne dispose actuellement d’aucun navire en service dans le Golfe et souhaite offrir davantage de visibilité à ses passagers et aux agents de voyages.

Les clients ayant réservé ces itinéraires pourront se reporter sur une autre croisière Costa et bénéficieront d’un crédit à bord de 200 euros par cabine (100 euros par personne).

Les passagers initialement inscrits sur les itinéraires hivernaux du Costa Pacifica aux Canaries pourront également bénéficier des mêmes conditions pour rejoindre les croisières opérées par le Costa Smeralda dans la région.

Les nouveaux itinéraires du Costa Smeralda aux Canaries et du Costa Pacifica en Méditerranée occidentale et vers l’Afrique du Nord devraient être ouverts à la réservation d’ici la fin du mois de mars, via l’ensemble des canaux de vente de la compagnie.

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Tags : costa, croisieres, moyen orient
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