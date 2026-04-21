Korean Air inaugure ses nouveaux salons premium à l’aéroport d’Incheon

Korean Air a achevé la modernisation de ses salons situés au Terminal 2 de l’aéroport international d’Incheon avec l’ouverture de ses nouveaux espaces First et Prestige West, inaugurés respectivement les 17 et 16 avril.
Cette transformation s’inscrit dans un programme de rénovation d’ampleur, conduit sur 42 mois et représentant un investissement de 110 milliards de wons.
Avec ce projet, la compagnie aérienne sud-coréenne entend répondre à la hausse attendue du trafic passagers et anticiper son rapprochement avec Asiana Airlines.
Les travaux ont permis de plus que doubler la surface totale des salons, désormais portée de 5 105 m² à 12 270 m², tandis que la capacité d’accueil passe de 898 à 1 566 sièges.
Au total, Korean Air exploite désormais sept salons au sein du Terminal 2 d’Incheon, renforçant ainsi son dispositif d’accueil pour les passagers premium.
Cette transformation s’inscrit dans un programme de rénovation d’ampleur, conduit sur 42 mois et représentant un investissement de 110 milliards de wons.
Avec ce projet, la compagnie aérienne sud-coréenne entend répondre à la hausse attendue du trafic passagers et anticiper son rapprochement avec Asiana Airlines.
Les travaux ont permis de plus que doubler la surface totale des salons, désormais portée de 5 105 m² à 12 270 m², tandis que la capacité d’accueil passe de 898 à 1 566 sièges.
Au total, Korean Air exploite désormais sept salons au sein du Terminal 2 d’Incheon, renforçant ainsi son dispositif d’accueil pour les passagers premium.
Le salon First : intimité et expérience sur-mesure
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D’une superficie de 921 m², soit 2,3 fois plus grand que l’ancien espace, le nouveau salon First a été conçu comme un environnement confidentiel, privilégiant l’intimité et le service personnalisé.
Il comprend un espace ouvert ainsi que 11 suites privées destinées à offrir un parcours pré-vol entièrement individualisé.
L’aménagement intérieur s’inspire des codes traditionnels coréens, avec l’utilisation de bois, de poutres apparentes et de textures en ramie (mosi). Dès leur arrivée, les passagers sont orientés vers des suites individuelles afin de bénéficier d’une expérience exclusive.
L’offre du salon met l’accent sur la restauration et le bien-être. Les passagers disposent notamment d’un service à la carte valorisant la cuisine traditionnelle coréenne, accompagné d’une sélection de pièces de vaisselle signées Christofle, Bernardaud, Baccarat et Riedel, ainsi que de créations d’artisans coréens.
Le salon intègre également une collection d’œuvres d’art internationales et coréennes, dont des pièces d’Anish Kapoor, Kim Young-joo ou encore Lee Bae, ainsi qu’un espace bien-être équipé de fauteuils de massage et de suites de douche privatives.
Il comprend un espace ouvert ainsi que 11 suites privées destinées à offrir un parcours pré-vol entièrement individualisé.
L’aménagement intérieur s’inspire des codes traditionnels coréens, avec l’utilisation de bois, de poutres apparentes et de textures en ramie (mosi). Dès leur arrivée, les passagers sont orientés vers des suites individuelles afin de bénéficier d’une expérience exclusive.
L’offre du salon met l’accent sur la restauration et le bien-être. Les passagers disposent notamment d’un service à la carte valorisant la cuisine traditionnelle coréenne, accompagné d’une sélection de pièces de vaisselle signées Christofle, Bernardaud, Baccarat et Riedel, ainsi que de créations d’artisans coréens.
Le salon intègre également une collection d’œuvres d’art internationales et coréennes, dont des pièces d’Anish Kapoor, Kim Young-joo ou encore Lee Bae, ainsi qu’un espace bien-être équipé de fauteuils de massage et de suites de douche privatives.
Prestige West : le plus grand salon d’Incheon
Avec 2 615 m² et plus de 420 places assises, le salon Prestige West devient le plus vaste espace d’accueil de l’aéroport d’Incheon. Son design reprend les codes des cabines premium de la compagnie, dans une palette de doré, noir et ivoire.
L’offre de restauration a été élargie, combinant buffet coréen et international, stations de cuisine à la demande et bar. Parmi les propositions figurent des desserts maison, des spécialités coréennes comme les yakgwa, ainsi que des fruits de saison et des glaces artisanales. Le menu sera renouvelé chaque trimestre.
Le salon propose également des installations artistiques digitales évolutives, des espaces de travail dédiés aux voyageurs d’affaires ainsi qu’une zone bien-être équipée de fauteuils de massage.
Au-delà d’Incheon, Korean Air poursuit la modernisation de ses infrastructures premium dans ses principaux hubs internationaux, notamment à l’aéroport de Gimpo et à l’aéroport international John F. Kennedy de New York.
L’offre de restauration a été élargie, combinant buffet coréen et international, stations de cuisine à la demande et bar. Parmi les propositions figurent des desserts maison, des spécialités coréennes comme les yakgwa, ainsi que des fruits de saison et des glaces artisanales. Le menu sera renouvelé chaque trimestre.
Le salon propose également des installations artistiques digitales évolutives, des espaces de travail dédiés aux voyageurs d’affaires ainsi qu’une zone bien-être équipée de fauteuils de massage.
Au-delà d’Incheon, Korean Air poursuit la modernisation de ses infrastructures premium dans ses principaux hubs internationaux, notamment à l’aéroport de Gimpo et à l’aéroport international John F. Kennedy de New York.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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