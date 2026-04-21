Korean Air inaugure ses nouveaux salons premium à l’aéroport d’Incheon

D’une superficie de 921 m², soit 2,3 fois plus grand que l’ancien espace, le nouveau salon First a été conçu comme un environnement confidentiel, privilégiant l’intimité et le service personnalisé.



Il comprend un espace ouvert ainsi que 11 suites privées destinées à offrir un parcours pré-vol entièrement individualisé.



L’aménagement intérieur s’inspire des codes traditionnels coréens, avec l’utilisation de bois, de poutres apparentes et de textures en ramie (mosi). Dès leur arrivée, les passagers sont orientés vers des suites individuelles afin de bénéficier d’une expérience exclusive.



L’offre du salon met l’accent sur la restauration et le bien-être. Les passagers disposent notamment d’un service à la carte valorisant la cuisine traditionnelle coréenne, accompagné d’une sélection de pièces de vaisselle signées Christofle, Bernardaud, Baccarat et Riedel, ainsi que de créations d’artisans coréens.



Le salon intègre également une collection d’œuvres d’art internationales et coréennes, dont des pièces d’Anish Kapoor, Kim Young-joo ou encore Lee Bae, ainsi qu’un espace bien-être équipé de fauteuils de massage et de suites de douche privatives.