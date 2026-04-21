logo AirMaG  
Recherche avancée

Korean Air inaugure ses nouveaux salons premium à l’aéroport d’Incheon

Une nouvelle génération de salons au terminal 2 d’Incheon


Korean Air a inauguré ses nouveaux salons First et Prestige Class au terminal 2 de l’aéroport international d’Incheon, à Séoul, à l’issue d’un vaste programme de rénovation de 42 mois.


Rédigé par le Mardi 21 Avril 2026 à 10:35

Salon Prestige West de Korean Air à Incheon - © Korean Air
Salon Prestige West de Korean Air à Incheon - © Korean Air
CroisiEurope
Korean Air a achevé la modernisation de ses salons situés au Terminal 2 de l’aéroport international d’Incheon avec l’ouverture de ses nouveaux espaces First et Prestige West, inaugurés respectivement les 17 et 16 avril.

Cette transformation s’inscrit dans un programme de rénovation d’ampleur, conduit sur 42 mois et représentant un investissement de 110 milliards de wons.

Avec ce projet, la compagnie aérienne sud-coréenne entend répondre à la hausse attendue du trafic passagers et anticiper son rapprochement avec Asiana Airlines.

Les travaux ont permis de plus que doubler la surface totale des salons, désormais portée de 5 105 m² à 12 270 m², tandis que la capacité d’accueil passe de 898 à 1 566 sièges.

Au total, Korean Air exploite désormais sept salons au sein du Terminal 2 d’Incheon, renforçant ainsi son dispositif d’accueil pour les passagers premium.

Le salon First : intimité et expérience sur-mesure

Autres articles
D’une superficie de 921 m², soit 2,3 fois plus grand que l’ancien espace, le nouveau salon First a été conçu comme un environnement confidentiel, privilégiant l’intimité et le service personnalisé.

Il comprend un espace ouvert ainsi que 11 suites privées destinées à offrir un parcours pré-vol entièrement individualisé.

L’aménagement intérieur s’inspire des codes traditionnels coréens, avec l’utilisation de bois, de poutres apparentes et de textures en ramie (mosi). Dès leur arrivée, les passagers sont orientés vers des suites individuelles afin de bénéficier d’une expérience exclusive.

L’offre du salon met l’accent sur la restauration et le bien-être. Les passagers disposent notamment d’un service à la carte valorisant la cuisine traditionnelle coréenne, accompagné d’une sélection de pièces de vaisselle signées Christofle, Bernardaud, Baccarat et Riedel, ainsi que de créations d’artisans coréens.

Le salon intègre également une collection d’œuvres d’art internationales et coréennes, dont des pièces d’Anish Kapoor, Kim Young-joo ou encore Lee Bae, ainsi qu’un espace bien-être équipé de fauteuils de massage et de suites de douche privatives.

Prestige West : le plus grand salon d’Incheon

Avec 2 615 m² et plus de 420 places assises, le salon Prestige West devient le plus vaste espace d’accueil de l’aéroport d’Incheon. Son design reprend les codes des cabines premium de la compagnie, dans une palette de doré, noir et ivoire.

L’offre de restauration a été élargie, combinant buffet coréen et international, stations de cuisine à la demande et bar. Parmi les propositions figurent des desserts maison, des spécialités coréennes comme les yakgwa, ainsi que des fruits de saison et des glaces artisanales. Le menu sera renouvelé chaque trimestre.

Le salon propose également des installations artistiques digitales évolutives, des espaces de travail dédiés aux voyageurs d’affaires ainsi qu’une zone bien-être équipée de fauteuils de massage.

Au-delà d’Incheon, Korean Air poursuit la modernisation de ses infrastructures premium dans ses principaux hubs internationaux, notamment à l’aéroport de Gimpo et à l’aéroport international John F. Kennedy de New York.


Lu 135 fois

Tags : incheon international, korean air
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 21 Avril 2026 - 07:29 Corsair poursuit sa montée en gamme et ronge son frein

Lundi 20 Avril 2026 - 14:45 Volotea et ITA Airways en partage de codes

TAP Air Portugal

Brand news AirMaG

LATAM Airlines : Leadership mondial et excellence opérationnelle à travers ses certifications internationales

LATAM Airlines : Leadership mondial et excellence opérationnelle à travers ses certifications internationales
LATAM Airlines Group consolide sa position de référence de l'aviation internationale en...
Dernière heure

Mexique : une touriste tuée après une fusillade aux pyramides de Teotihuacán

Korean Air inaugure ses nouveaux salons premium à l’aéroport d’Incheon

Ormuz : Celestyal confirme le passage réussi de ses deux navires

Club Med : après une année record en 2025, le groupe veut doubler de taille d’ici 2035

Dollar chahuté, euro solide : les devises ballotées par les tensions au Moyen-Orient [ABO]

Brand News

Stéphane Dossetto détaille les nouveautés de Quartier Libre

Stéphane Dossetto détaille les nouveautés de Quartier Libre
Quartier Libre, spécialiste des circuits accompagnés en Europe du Nord, annonce le lancement de...
Les annonces

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller Voyages expérimenté H/F - CDI - (St-Etienne (42))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E.LECLERC VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Echirolles (38))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

PASSEPORT EVASION - Commercial(e) Tourisme spécialisé(e) voyages de Groupes « Sur-Mesure » - Indépendant, freelance - (France entière)
FREELANCE / CONSULTANTS TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : une multitude d’activités et expériences pour tous sous le soleil des Caraïbes !

Viva Resorts by Wyndham : une multitude d’activités et expériences pour tous sous le soleil des Caraïbes !

Money Walkie : le moyen de paiement pour enfants qui révolutionne les voyages à l’étranger !

Money Walkie : le moyen de paiement pour enfants qui révolutionne les voyages à l’étranger !
Distribution

Distribution

Guerre en Iran : chômage partiel, licenciements économiques... les pros s'organisent !

Guerre en Iran : chômage partiel, licenciements économiques... les pros s'organisent !
Partez en France

Partez en France

The White Lotus à Cannes : "un puissant levier de visibilité et d’attractivité touristique"

The White Lotus à Cannes : "un puissant levier de visibilité et d’attractivité touristique"
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

Mexique : une touriste tuée après une fusillade aux pyramides de Teotihuacán

Mexique : une touriste tuée après une fusillade aux pyramides de Teotihuacán
Production

Production

Altaï démarre une nouvelle aventure sous pavillon australien

Altaï démarre une nouvelle aventure sous pavillon australien
AirMaG

AirMaG

Korean Air inaugure ses nouveaux salons premium à l’aéroport d’Incheon

Korean Air inaugure ses nouveaux salons premium à l’aéroport d’Incheon
Transport

Transport

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans
La Travel Tech

La Travel Tech

PerfectStay s’allie à Spring Travel Services pour repenser l’offre en Tunisie

PerfectStay s’allie à Spring Travel Services pour repenser l’offre en Tunisie
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Club Med : après une année record en 2025, le groupe veut doubler de taille d’ici 2035

Club Med : après une année record en 2025, le groupe veut doubler de taille d’ici 2035
HotelMaG

Hébergement

Honotel poursuit son développement à Paris avec l’acquisition du Pavillon Monceau

Honotel poursuit son développement à Paris avec l’acquisition du Pavillon Monceau
Futuroscopie

Futuroscopie

Les migrations d’élans… le mieux-être à la suédoise [ABO]

Les migrations d’élans… le mieux-être à la suédoise [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
CruiseMaG

CruiseMaG

Ormuz : Celestyal confirme le passage réussi de ses deux navires

Ormuz : Celestyal confirme le passage réussi de ses deux navires
TravelJobs

Emploi & Formation

Transilien SNCF Voyageurs organise un forum de recrutement

Transilien SNCF Voyageurs organise un forum de recrutement
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Yohann Metayer-Claret rejoint Naboo pour accélérer sa stratégie internationale

Yohann Metayer-Claret rejoint Naboo pour accélérer sa stratégie internationale
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias